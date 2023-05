Sete sites divertidos que avaliam seu gosto musical no Spotify

É possível utilizar ferramentas gratuitas na Internet para avaliar o seu gosto musical no Spotify . Sites como Music Scape e Icerbergify aproveitam os dados de sua conta no streaming de música para criar listas, imagens divertidas, line-ups fictícios ou até mesmo para tirar sarro de você. Depois, você ainda pode compartilhar as avaliações nas redes sociais e comparar com os resultados dos seus amigos. Na lista a seguir, o TechTudo traz sete ferramentas que prometem avaliar seu gosto musical no Spotify de forma divertida.

1. musicScapes

MusicScape (musicscapes.herokuapp.com/) é uma ferramenta que transforma o seu gosto musical no Spotify em uma paisagem visual. O site usa seus hábitos de audição recentes para criar uma imagem única, que representa como você tem se sentido nos últimos dias de acordo com as músicas escutadas. Você pode baixar a arte criada e utilizá-la como foto para alguma playlist no Spotify.

2. Icerbergify

Icebergify (icebergify.com/) é um site que categoriza os artistas que você ouve no streaming a partir do quão conhecidos eles são. Cantores como Justin Bieber ou Ariana Grande provavelmente estarão no topo do iceberg, enquanto artistas locais ou menos conhecidos provavelmente estarão abaixo do nível do mar. Depois de se registrar no site, você pode compartilhar o seu iceberg nas redes sociais e compará-lo com o resultado dos seus amigos.

3. Receiptify

Sabe a nota fiscal que você recebe após fazer compras? E se ela dissesse quais músicas você tem ouvido no Spotify? Essa é a ideia do Receipitfy (receiptify.herokuapp.com/). O site permite descobrir quais músicas foram as mais ouvidas no seu streaming e as apresenta em formato de "recibo". A plataforma pode utilizar seu histórico musical do mês anterior, dos últimos seis meses ou de todo o período de utilização do serviço para criar a notinha. Depois, você ainda pode compartilhar o resultado no Twitter, no Instagram ou onde preferir.

4. How Bad is your Streaming Music?

Você se gaba do seu gosto musical? O site How Bad is your Streaming Music (pudding.cool/2020/12/judge-my-spotify/) vai tentar te convencer que ele não é tão bom assim. A plataforma utiliza informações do seu Spotify para criar piadinhas sobre as músicas que você escuta. Os criadores da ferramenta a descrevem como um "projeto satírico" e ainda dizem que ela não utiliza inteligência artificial (IA) real, mas uma "IA musical pretensiosa falsa".

O projeto não salva nenhum dado do Spotify, o que é um ponto positivo, considerando a importância da privacidade online. Conforme declarado na política de privacidade do site, quando você faz login com a sua conta do streaming, a plataforma cria um código único para ler suas principais músicas, faixas e listas de reprodução recentes. No entanto, assim que você sai do site, o acesso é interrompido.

5. Spotify Pie

Com o Spotify Pie (huangdarren1106.github.io/), é possível gerar um gráfico em formato de pizza com os artistas e gêneros mais tocados pelo usuário no streaming de música. A ferramenta foi desenvolvida pelo estudante Darren Huang, que a hospedou no GitHub e a compartilhou na Internet. Ao analisar o perfil do usuário, o serviço coleta dados de reprodução para criar um gráfico de pizza com as preferências do usuário.

6. Instafest

Instafest (https://www.instafest.app/) é um site que permite criar o line-up de um festival fictício, feito com base nos seus artistas e bandas mais ouvidas no Spotify. Utilizando os dados do streaming, a plataforma organiza suas preferências musicais em um layout semelhante ao dos cartazes usados para promover grandes eventos musicais.

Para criar o seu próprio line-up dos sonhos, basta acessar o site, vincular sua conta do Spotify e gerar a imagem, que pode ser compartilhada nos Stories do Instagram ou no Twitter. Embora seja necessário fornecer as credenciais de login do Spotify e conceder permissão ao Instafest para acessar as informações da conta, é possível remover o acesso do app por questões de segurança após a geração do cartaz do festival.

7. Zodiac Affinity

Se você gosta de astrologia e de música, o Zodiac Affinity (zodiacaffinity.tech/) é o site perfeito para você. A ferramenta analisa o seu gosto musical e lista quais canções que você escuta combinam com o seu signo. Você também pode realizar o procedimento com a sua lua ou seu ascendente — ou mesmo com o signo de pessoas queridas.

Com informações de Guitar Based

