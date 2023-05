Shonda Rhimes: conheça séries e filmes da mente por trás de Bridgerton

Com o lançamento de Grey’s Anatomy em 2005, Shonda Rhimes deu um passo importante na construção de seu império na televisão e no streaming. Desde então, a sua produtora Shondaland foi responsável por algumas das produções mais populares dos últimos anos, incluindo How to Get Away With Murder e a adaptação da saga literária Bridgerton, exibida pela Netflix .

Nascida na cidade de Chicago em 1970, Shonda se mudou para a Califórnia após a faculdade. Lá ela trabalhou com publicidade, atuação e roteiros, e viu a sua carreira atingir o primeiro grande ápice ao firmar contrato com a ABC, casa de Grey’s Anatomy. Rhimes ficou marcada não só pelo talento, mas pelo negócio milionário que administra, superando a marca de US$ 70 milhões arrecadados anualmente. Relembre 10 séries e filmes de Shonda Rhimes e saiba onde assistir.

Grey's Anatomy

Grey’s Anatomy bateu o recorde de série médica mais longa na TV norte-americana ao exibir o seu 400º episódio, em 2022. A produção que conta o dia a dia dos médicos, enfermeiros e profissionais de um hospital já está confirmada para a 20ª temporada. Ellen Pompeo interpreta Meredith Grey e foi a estrela da maioria das temporadas, até sair do elenco fixo no 19º ano.

Artistas como Sandra Oh (Killing Eve), Katherine Heigl (Amigas para Sempre), Kate Walsh (Emily em Paris) e Jesse Williams (Esquadrão Secreto) já passaram pelo seriado. Grey’s Anatomy tem nota 7,6 no IMDb e 75% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes. Ao longo das temporadas, com 18 delas disponíveis no Star+, a série ganhou cinco Emmys e dois Globos de Ouro.

Private Practice

Grey’s Anatomy fez tanto sucesso que ganhou alguns spin-offs. O primeiro foi Private Practice, focado na história da ginecologista Addison Montgomery em uma clínica privada em Los Angeles. Tim Daly (Fugitivo), Taye Diggs (Amigos Indiscretos) e Amy Brennema (Judging Amy) também fizeram parte do elenco, como Pete Wilder, Sam Bennett e Violet Turner. As seis temporadas, que foram ao ar entre 2007 e 2013, estão no Star+.

Caterina Scorsone (Alice e o Novo País das Maravilhas), que interpreta Amy Shepherd, irmã de Derek (Patrick Dempsey) e ex-cunhada de Addison em Grey’s Anatomy, também esteve no elenco de Private Practice. A série de Shonda Rhimes acumulou 6,8 pontos no IMDb e 80% aprovação da audiência no Rotten Tomatoes.

Bridgerton

Bridgerton é uma das produções mais recentes da Shondaland e se tornou um grande sucesso da Netflix após a estreia, em 2020. No primeiro mês de lançamento, cerca de 82 milhões de contas assistiram à história, que chegou ao Top 1 em 76 países. Baseado nos livros de Julia Quinn, Bridgerton tem duas temporadas lançadas, com a terceira já em fase final de produção. A série também já foi confirmada para o quarto volume.

Phoebe Dynevor (Younger), Regé-Jean Page (Agente Oculto), Jonathan Bailey (Crashing) e Simone Ashley (Sex Education) foram as estrelas das duas temporadas como Daphne, Simon, Anthony e Kate. Já Nicola Coughlan (Derry Girls) e Luke Newton (The Cut) serão protagonistas da nova season, nos papéis de Penélope e Colin. Bridgerton tem 7,4 pontos no IMDb, 82% no Rotten Tomatoes e já foi indicada a 15 Emmys.

Rainha Charlotte

Rainha Charlotte chegou à Netflix neste mês e foca na história de dois personagens de Bridgerton: Charlotte (Golda Rosheuvel) e George (James Fleet). Na nova série, o casal é interpretado por India Amarteifio e Corey Mylchreest. Inspirado em fatos históricos reais, a trama fala sobre a monarquia, sem deixar de citar questões sociais, como raça e preconceito.

Os fãs aprovaram o projeto, e a química entre os dois protagonistas está sendo muito elogiada. Outros conhecidos de Bridgerton, como Violet (Ruth Gemmell), também aparecem no spin-off, que está com nota 7,3 no IMDb e 93% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes.

Diferente de outros personagens da série, a Rainha Charlotte foi criada por Shonda Rhimes. Com o sucesso das adaptações, a monarca também ganhou um livro produzido pela roteirista em parceria com Julia Quinn. A obra foi lançada na última terça-feira (9) e, para divulgar o trabalho, Julia Quinn foi confirmada na Bienal do Livro do Rio, que acontece em setembro.

How To Get Away With Murder

Viola Davis fez história com How To Get Away With Murder ao se tornar a primeira mulher negra a ganhar um Emmy de Melhor Atriz em Série de Drama, em 2015. Na produção, ela interpreta Annalise Keating, uma importante advogada que junta um grupo de alunos para resolver casos reais. Porém, todos acabam se envolvendo na resolução de um assassinato fora dos tribunais.

A série, que está disponível na Netflix, também tem Alfred Enoch (Medida Provisória), Karla Souza (Mergulho) e Liza Weil (Gilmore Girls) no elenco. A protagonista também ganhou um Screen Actors Guild Awards pelo papel. How To Get Away With Murder teve seis temporadas, de 2014 a 2020, e acumula 8,1 pontos no IMDb.

Scandal

Uma das séries de maior sucesso de Shonda Rhimes, Scandal teve sete temporadas, de 2012 a 2018, com uma audiência que ultrapassava a marca de milhões de telespectadores toda semana na ABC. A história disponível no Star+ fala sobre Olivia Pope, uma especialista em gerenciamento de crises em Washington, focada em proteger políticos e figuras públicas.

Kerry Washington (Django Livre) foi responsável por interpretar Olivia nas temporadas, enquanto Tony Goldwyn (Ghost) era o Presidente Fitzgerald Grant. Bellamy Young (Filho Prodígio) e Darby Stanchfield (Locke e Key) também estão no elenco. Scandal tem avaliação positiva no IMDb, com 7,7 pontos, e 93% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.

Inventando Anna

Shondaland lançou Inventando Anna, com nove episódios na Netflix, em fevereiro de 2022. Inspirada em fatos reais, a série se baseia em Anna Sorokin, a mulher que enganou a elite dos Estados Unidos se passando por uma rica herdeira da Alemanha. Mas, na verdade, ela vem de uma origem humilde na Rússia. Para a produção, Rhimes adquiriu os direitos sobre o artigo de Jessica Pressler, para o New York Magazine, responsável por expor os crimes de Sorokin na vida real.

A personagem que recebe o nome de Anna Delvey é interpretada por Julia Garner (Ozark), já Anna Chlumsky (Meu Primeiro Amor) faz a jornalista Vivian. Laverne Cox (Orange is the New Black) também aparece como Kacy Duke. A série tem 6,8 pontos no IMDb, sendo avaliada positivamente por 64% da crítica no Rotten Tomatoes.

Station 19

Disponível no Star+, Station 19 foi o segundo spin-off de Grey’s Anatomy, após o sucesso de Private Practice. Na nova série, o público acompanha o grupo de bombeiros que trabalha próximo ao hospital de Meredith Grey. Um dos protagonistas é Ben Warren, interpretado por Jason Winston George (The Climb). O rapaz é conhecido dos fãs da série original, já que atua como marido de Miranda Bailey (Chandra Wilson).

Lançada em 2018, Station 19 tem seis temporadas, já renovada para a sétima, e conta com Jaina Lee Ortiz (Rosewood) e Grey Damon (Friday Night Lights) no elenco como Andy e Jack. No IMDb, o título de Rhimes tem 6,9 pontos. No Rotten Tomatoes está com 61% de avaliação do público.

O Diário da Princesa 2: Casamento Real

Depois do sucesso do primeiro filme, a Disney lançou a sequência de O Diário da Princesa, em 2004. Anne Hathaway (Os Miseráveis) e Julie Andrews (A Noviça Rebelde) voltaram aos papéis principais como Princesa Mia e Rainha Clarisse. Nicholas, interpretado por Chris Pine (Star Trek), foi o novo integrante do elenco. Shonda Rhimes ficou responsável pelo roteiro, que mostra os desafios de Mia, que deve se casar para assumir todo o reinado de Genóvia.

Disponível no Disney+, a continuação foi elogiada pelos fãs da história e, diferente do primeiro filme, não se baseia no livro de Meg Cabot. Segundo usuário do Rotten Tomatoes, o filme tem uma forte mensagem sobre o amor e “todos podem se identificar” com os dilemas da personagem. No IMDb, o longa alcançou 5,8 pontos.

Sonhar e Dançar - O Quebra-Nozes de Chocolate

Produzido pela Shondaland, Sonhar e Dançar é um documentário que acompanha a dançarina Debbie Allen e suas alunas enquanto se preparam para o espetáculo anual. O grupo é conhecido pela sua versão de O Quebra-Nozes, tendo ganhado prêmios pelo espetáculo.

Dirigido por Oliver Bokelberg, o filme foi lançado na Netflix em 2020 e mostra visões privilegiadas dos bastidores. Debbie Allen e Shonda Rhimes trabalharam juntas anteriormente, em Grey’s Anatomy. A artista interpreta Catherine Avery, mãe de Jackson, e já participou como produtora e diretora da série. Com 100% de avaliações positivas do Rotten Tomatoes, o documentário promete uma interpretação mais sensível da apresentação de ballet.