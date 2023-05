Streaming está caro? Conheça 11 serviços com planos que custam até R$ 20

Os serviços de streaming são plataformas indispensáveis para quem gosta de assistir filmes e séries sem sair de casa. Com a popularidade da Netflix desde o começo dos anos 2010, novos concorrentes como HBO Max e Disney+ disputam esse mercado concorrido. Porém, mais do que o diferencial no catálogo, o que muitos assinantes buscam são melhores ofertas de assinatura onde o preço acessível é o melhor atrativo.

Por isso, o TechTudo organizou uma lista com as plataformas cujo valor mensal custa até R$ 20. Aqui estão presentes desde serviços de nicho, como a casa dos otakus Crunchyroll e o catálogo de terror Darkflix, indo até companhias mundialmente consagradas, como Amazon Prime Video. Em cada dica, você confere informações sobre planos mensais, títulos disponíveis e diferenciais de mercado.

O canal de produções exclusivas da empresa multimídia Paramount Global tem uma grande variedade de títulos de diferentes marcas, como Viacom, MTV, Comedy Central, Nickelodeon e Showtime. O valor de R$ 19,90 mensais dá direito ao assinante assistir a programação em até duas telas de sua preferência; ainda há um plano com valor mais básico, voltado para tablets e smatphones, com custo mensal de R$ 14,90.

O Paramount+ dispõe de produções de diferentes gêneros: em sua grade de conteúdo tem programas da MTV (Acapulco Shore e De Férias com o Ex), as séries originais do Showtime (Dexter e Yellowjackets), os programas de comédia do Comedy Central (Chappelle's Show e South Park), a programação infanto-juvenil do Nickelodeon (iCarly e Drake e Josh), títulos brasileiros (A Culpa é do Cabral e Chorão: Marginal Alado), transmissões esportivas (Conmebol Libertadores e Sul-Americana) e muitos outros.

Filmicca (R$ 19,90)

A plataforma brasileira Filmicca é ideal para quem gosta de curtas e longas-metragens independentes. Com uma identidade similar a outras plataformas de valor mais alto, como Mubi e Reserva Imovision, o diferencial da Filmicca é seu valor bem acessível. Além do preço de R$ 19,90 mensais, espectadores que não são assinantes podem conferir algumas exibições especiais de cinema transmitidas gratuitamente na plataforma, conforme noticiados na newsletter e nas redes sociais do serviço.

Entre os destaques da programação, estão os filmes clássicos e contemporâneos como O Piano, M - O Vampiro de Dusseldorf, Jeanne Dielman, Você Nunca Esteve Aqui, A Sala de Correspondência, e mais. Há também coleções de filmes catalogados pela curadoria da Filmicca, como Dirigidos por Mulheres, Narrativas Negras, Cinema em Língua Francesa, Cinema LGBTQIA+, Cinema da África, Exclusivos Filmicca, entre outros.

Crunchyroll (R$ 19,99 e R$ 14,99)

Na ala dos streamings de nicho, uma das mais populares do segmento é o Crunchyroll, plataforma que é o reduto dos fãs de animes e mangás. Dos planos disponíveis no site, há os valores mensais de R$ 19,90 (Mega Fan) e R$ 14,90 (Fan), onde o mais caro oferece transmissão offline, sendo esta a única diferença entre os dois pacotes. A plataforma ainda oferece um período gratuito de 14 dias.

Netflix: plano padrão com anúncios (R$ 18,90)

A plataforma de streaming mais popular no Brasil dispõe de um plano com valor igualmente popular. O plano padrão com anúncios dá direito ao assinante benefícios similares aos demais pacotes, por apenas R$ 18,90 mensais. O grande diferencial é a inclusão de anúncios antes e durante as produções, com duração média de 15 a 30 segundos. O usuário pode conferir a programação em resolução de 1080p em tablets, celulares, computadores e smart TVs; no entanto, não é permitido o download dos títulos para transmissão offline.

A Netflix é conhecida pela variedade de filmes e séries exclusivas bem rankeadas em todo o mundo. De shows famosos da plataforma, há Stranger Things, Wandinha, The Crown, Emily em Paris, Sombra e Ossos, The Witcher, e mais. Já no quesito filmes, produções como Nada de Novo no Front, Pinóquio de Guilhermo del Toro, Não Olhe Para Cima, O Irlandês e Dois Papas já marcaram presença em premiações do Oscar. Vale lembrar que a plataforma dispõe de reality shows adaptados no Brasil, como Casamento às Cegas e Brincando com Fogo.

Na mesma linha de plataformas como Netflix e HBO Max, o Looke agrega em sua grade uma programação variada de filmes e séries das mais diversas classificações, com mais de 10 mil títulos disponíveis. O plano mensal é pago no valor de R$ 16,90, onde o usuário tem a disponibilidade de três telas em qualquer dispositivo, centenas de conteúdos novos todos os meses e uma ala especializada em conteúdo infantil, o Looke Kids. Até o momento, não há período de experimentação gratuita.

A plataforma também pode ser acessada como canal nas concorrentes NOW, Amazon Prime Video Channels e Oi. Entre os filmes, há os destaques exclusivos como Beans: A Pequena Guerreira, No Fio da Navalha, Horror Sangrento, Vida de Campeã, Uma Mulher Contra um País, A Chorona, O Casamento de Diana, e mais. Já no quesito séries, estão disponíveis obras como Guerra e Paz, Misfits, Signal, Blackout, Wallander, entre outros.

Amazon Prime Video (R$ 14,90)

A plataforma de streaming e locadora da Amazon agrega um vasto conteúdo não só de obras licenciadas, como também filmes e séries originais. Atualmente o serviço custa R$ 14,90 mensais, com período gratuito de 30 dias para experimentação. Não apenas o serviço do Prime Video está disponível, o plano também inclui frete grátis nas compras no site da Amazon (além de descontos elegíveis), ebooks gratuitos no Prime Reading, jogos gratuitos no Prime Gaming e acesso a 100 milhões de músicas sem anúncios no Amazon Prime Music.

Lionsgate+ (R$ 14,90)

Anteriormente conhecida no Brasil como StarzPlay, a Lionsgate+ oferece o conteúdo exclusivo do canal americano Starz. O serviço custa um valor mensal de R$ 14,90 por mês, com avaliação gratuita de 30 dias, e pode ser transmitido em até quatro telas com qualidade HD. A Lionsgate+ também está disponível como canal em outras plataformas, como Apple TV+, Amazon Prime Video, Globoplay e Claro TV+.

Entre as séries originais e exclusivas da Lionsgate+, estão Gangs of London, Power Book IV: The Force, The Act, The Girlfriend Experience, Black Mafia Family, Nacho, entre outros. Em matéria de filmes, o serviço dispõe de longas como a franquia Jogos Vorazes, Filhos da Esperança, Divergente, Doce Vingança, Miss Bala e Entre Irmãos.

A plataforma da Apple tem se destacado com suas séries originais, como Ted Lasso e Ruptura. O plano mensal do serviço custa R$ 14,90, com período grátis disponível por sete dias. Vale lembrar que novos assinantes do Globoplay conseguem como benefício três meses grátis de Apple TV+. Clientes da Apple que adquiriram produtos da marca podem obter de 3 a 12 meses de gratuidade.

Além das séries citadas acima, o catálogo de séries da Apple Originals também inclui Servant, Fundação, Falando a Real, Slow Horses, e mais. Para quem gosta de filmes, os títulos disponíveis são Tetris, Emancipation: Uma História de Liberdade, O Banqueiro, Passagem e Sharper: Uma Vida de Trapaças.

Oldflix (entre R$ 18,90 e R$ 14,90)

Outra plataforma de nicho disponível no mercado é a Oldflix, serviço brasileiro especializado em filmes e séries clássicas. Todos os três pacotes de planos da empresa custam menos de R$ 20,00, com maior diferencial na quantidade de telas disponíveis. Enquanto o valor básico oferece apenas uma tela, o serviço premium garante quatro telas com transmissão simultânea.

As produções presentes na Oldflix são da década de 40 a 90, onde há clássicos do cinema como Bonequinha de Luxo, Desejo de Matar, Um Lobisomem Americano em Londres, O Discreto Charme da Burguesia, Rocky, Orfeu Negro, Ben-Hur e mais. Já entre as séries, obras clássicas como Jeanie é Um Gênio, The Monkees, Speed Racer, Os Jetsons, Kung Fu e Jornada nas estrelas fazem parte do catálogo.

Belas Artes à La Carte (R$ 12,90)

Conhecido ponto cultural em São Paulo, o Cine Belas Artes sai do ponto físico e entra no streaming. A plataforma nacional agrega produções consideradas cults e organizadas via curadoria de especialistas em cinema, tal como é feito por serviços como Mubi e o já citado Filmicca. O valor mensal do Belas Artes à La Carte custa R$ 12,90 mensais (sem período grátis), com possibilidade de aluguel de filmes individuais.

A transmissão pode ser feita em até duas telas simultâneas e, até o momento, não há período de teste grátis. O catálogo da plataforma inclui títulos como Meu Pai, De Amor e Trevas, Repulsa ao Sexo, Brancaleone nas Cruzadas, Solaris, além dos longas brasileiros Verônica, Tapete Vermelho, Lamarca, Engraçadinha, Greta, Partida, e mais.

Darkflix (R$ 9,90)

Para quem gosta de filmes amedrontadores, uma dica é o serviço da Darkflix, plataforma brasileira que investe em conteúdos de fantasia e horror. O plano mensal custa R$ 9,90, onde o assinante pode conferir obras como A Hora do Pesadelo, Madrugada dos Mortos, Jogos Mortais, Halloween, Lívido, A Centopeia Humana, Mártires, Vício Frenético, Holocausto Canibal, e mais. Há também a transmissão de obras selecionadas em eventos de cinema especializados em horror e fantasia, como CineCaos e Fantaspoa.

