Street Fighter: entenda a ordem cronológica dos jogos da franquia

Sabendo disso, o TechTudo reuniu todos os jogos da série principal de Street Fighter, sem levar em consideração os spin-offs, para você conferir como eles ficam em ordem cronológica, por mais confusa que ela possa ser. A lista também inclui o Street Fighter 6, previsto para ser lançado no dia 2 de junho de 2023. Confira a seguir.

Confira os jogos da franquia Street Fighter em ordem cronológica — Foto: Divulgação/Capcom

Street Fighter (1987)

Street Fighter de 1987 trouxe uma mudança bastante drástica naquilo que se conhecia sobre jogos de lutas na época. Golpes especiais e diferentes níveis de força para os ataques foram algumas das inovações no game da Capcom. Porém, controles travados, o dano extremamente alto e a dificuldade de se lançar um simples hadouken fizeram o jogo não adquirir tanto sucesso, sendo considerado por muitos o mais esquecível de todos. Mesmo assim, o game ficou marcado pela primeira aparição de Ryu e Ken, além de outros personagens icônicos, como Sagat, Adon e Gen.

A história do jogo envolve Ryu e Ken encarando os lutadores mais habilidosos para se tornarem os maiores de todo o planeta. Sem surpresas, o protagonista Ryu derrota o então mais forte do mundo, Sagat, e alcança o seu objetivo. No final, o jogo avisa que não há tempo para descansar e que, a qualquer momento, o campeão poderá ser desafiado novamente.

Street Fighter de 1987 está longe de ser um bom jogo, mas é respeito por ser onde uma histórica franquia deu seu primeiro passo — Foto: Divulgação/Capcom

Street Fighter Alpha (1995)

Street Fighter Alpha, ou "Zero", no Japão, começou com seu primeiro jogo sendo lançado em 1995. A trilogia foi fechada com Street Fighter Alpha 2 (1996) e Street Fighter Alpha 3 (1998), e trouxe uma arte única, um novo sistema de combos e diferentes barras de especial. Em relação ao enredo, é confirmado que ele se passa logo após os acontecimentos de Street Fighter (1987). Depois de Ryu superar Sagat, muitos outros lutadores desejam enfrentá-lo, inclusive seu amigo e rival Ken.

Contudo, não há apenas uma busca pelo mais forte aqui, pois temos a apresentação do poderoso vilão M.Bison, que deseja controlar os governos do mundo com sua organização criminosa, a Shadaloo. O antagonista vê em Ryu o corpo adequado para hospedar a sua própria alma e sequestra o lutador, que dependerá da ajuda personagens como Charlie Nash, das forças áreas dos Estados Unidos, Chun-li, agente da Interpol que busca a vingança pela morte de seu pai, e Rose, que é literalmente a bondade exorcizada de M.Bison em forma humana.

Ao mesmo tempo, o jogo apresenta Akuma, o assassino do mestre de Ryu e Ken. Quem o encara é Ryu no final de Alpha 2, em uma batalha importante para o destino do protagonista devido ao conselho do vilão para ele abraçar as trevas e procurá-lo quando ficar mais forte. Trata-se de uma história bem mais profunda do que nos jogos anteriores, Street Fighter e Street Fighter II, e que conta até com a adição de personagens de Final Fight, como Guy, Cody e Rolento. Ainda assim, a trilogia sempre foi recheada de mistérios, como a suposta morte de Nash, resolvida apenas em Street Fighter 5.

A trilogia Alpha conta com uma história mais cativante e com ótimas cutscenes para a época — Foto: Divulgação/Capcom

Street Fighter II (1991)

Street Fighter II é um dos jogos mais influentes de todos os tempos. O título ajudou a pavimentar o caminho do gênero de jogos de luta e a criar uma fiel legião de fãs. A Capcom usou a fórmula do primeiro Street Fighter e melhorou em cada aspecto possível, levando uma boa coleção de lutadores com diferentes estilos para os jogadores aprenderem e, principalmente, competirem entre si nos fliperamas e consoles.

O impacto do jogo foi inimaginável e o levou a ter diversas versões, começando pelo Street Fighter II: The World Warrior (1991) e indo até sua última versão lançada para Nintendo Switch, a Ultra Street Fighter II: The Final Challengers (2017). Cada versão conta apenas com mudanças de balanceamento, adição de personagens e evolução gráfica. A história em todos os títulos é praticamente a mesma, se passando cerca de três anos após os acontecimentos de "Alpha".

No jogo, M.Bison cria um torneio, o "World Warrior", para capturar os lutadores, fazer lavagem cerebral neles e torná-los soldados da Shadaloo. Aqui, há poucas pistas do que é canônico e o que não é, mas uma das teorias mais aceitas é a de que o torneio foi interrompido por Akuma, que aparece a partir de Super Street Fighter II: Turbo (1994), assassinando M.Bison ao fim do modo arcade.

Street Fighter II é um dos jogos mais importantes da história dos jogos de luta e dos videogames, mas sua história ainda é confusa — Foto: Divulgação/Capcom

Street Fighter IV (2008)

Street Fighter IV (2008) também foi um marco para a comunidade de jogos de luta, já que nos anos 2000 o gênero não tinha a mesma popularidade alcançada nos anos 90. Embora ainda houvesse campeonatos grandes divulgando a cena jogos de luta, como a EVO (Evolution Championship Series), nos Estados Unidos, e a Tougeki – Super Battle Opera (SBO), no Japão, os jogos de luta viviam uma era difícil, principalmente devido à perda de espaço dos fliperamas. Street Fighter IV mudou isso com seu lançamento, trazendo de volta o interesse para o gênero e atraindo novos jogadores. Sua última versão foi a Ultra Street Fighter IV (2014).

A história se passa cerca de um ano após os acontecimentos de Street Fighter II. Temos a revelação de que Gouken, o mestre de Ryu e Ken, está vivo, assim como M.Bison, esse em um corpo diferente. Porém, o verdadeiro vilão aqui é Seth, líder de uma divisão da Shadaloo chamada de SIN. Para dominar o mundo, ele também organiza um torneio para registrar as habilidades dos lutadores e se tornar um ser poderoso. Embora o jogo dê bastante atenção para Chun-li, Guile e Cammy, o protagonista da vez é Abel, um lutador francês com amnésia cujo corpo falhou em ser um substituto para M.Bison.

Street Fighter IV fez ressurgir a paixão de muitos pelos jogos de luta e foi crucial para a popularidade do gênero renascer por completo — Foto: Divulgação/Capcom

Street Fighter V chegou ao mercado em 2016 com a complicada missão de repetir ou superar o estrondoso sucesso de seu antecessor. Apesar dos belos visuais, o jogo falhou nessa missão. Além de alguns problemas relacionados à gameplay, a sensação dos jogadores era que eles haviam recebido um jogo incompleto, praticamente sem conteúdo single player.

Muitos fãs da franquia optaram por deixar de lado o Street Fighter V, mas alguns até retornaram após uma bateria de atualizações de balanceamento, adição de novas mecânicas e chegada de novos personagens, mudanças que deram vida nova ao game com o passar dos anos e o fizeram sobreviver até o atual momento em que Street Fighter 6 se aproxima do lançamento.

Em Street Fighter V, estima-se que a história se passa três anos após o fim de Street Fighter IV. Os personagens centrais no game são Nash, que ganha mais detalhes sobre sua suposta morte em Street Fighter Alpha 2, e Rashid, um personagem que fez sua estreia em Street Fighter V. Temos o retorno de Shadaloo, M.Bison e Juri, a chegada do novo vilão F.A.N.G, e um papel mais importante para a jovem Karin Kanzuki, que havia aparecido apenas em Street Fighter Alpha 3 e retornou como uma espécie de líder de um grupo de heróis. Enquanto isso, Ryu precisa lutar para se purificar de seu mal interior e derrotar Necalli, uma criatura mitológica que devora almas de lutadores dignos.

Street Fighter V teve um lançamento apressado e muito decepcionante, mas, após muitas atualizações, o jogo atingiu seu verdadeiro potencial — Foto: Divulgação/Capcom

Street Fighter III (1997)

Street Fighter III, assim como Street Fighter Alpha, também conta com uma trilogia: Street Fighter III: New Generation (fevereiro de 1997), Street Fighter III: 2nd Impact (setembro de 1997) e Street Fighter III: 3rd Strike (1999). O jogo era um espetáculo visual para a época, visto que se aproveitava de uma placa mais moderna da Capcom.

No entanto, a aposta de renovar o elenco do jogo, mantendo apenas Ryu e Ken inicialmente, e trazer um novo protagonista, Alex, não deu certo. Além disso, a queda dos fliperamas e a popularidade dos jogos de luta em 3D fizeram o III não deslanchar como esperado. Apesar disso, Street Fighter III: 3rd Strike conseguiu convencer com o tempo e é tido hoje em dia como um dos melhores jogos de luta de todos os tempos.

Street Fighter III se passa alguns meses após o Street Fighter IV. Sem Shadaloo e M.Bison, o jogo apresenta a organização Illuminati, que é comandada por Gill. O antagonista também deseja dominar o mundo e cria um torneio para encontrar lutadores com muito potencial. Em Street Fighter III: 2nd Impact, o protagonista Alex é aquele quem derrota Gill no final. Já em Street Fighter III: 3rd Strike, a Illuminati ainda existe, mas não há muitas explicações sobre ela. O interessante no enredo de 3rd Strike está apenas na obsessão de Alex em lutar contra Ryu e na aparição de "Q", um personagem misterioso até hoje.

Embora as primeiras versões de Street Fighter III tenham sido um desastre para a Capcom, 3rd Strike acertou na fórmula e é um clássico dos jogos de luta — Foto: Divulgação/Capcom

Street Fighter 6 (2023)

Street Fighter 6 será o título mais recente dessa cronologia. Além de ser um prato cheio para os jogadores mais competitivos, o game aparenta entregar uma ótima experiência para o público mais casual, levando um bom conteúdo single player que pode até servir como base para outros jogos de luta no futuro. Street Fighter 6 ainda traz todos os oito World Warriors originais para levar aquele ar de nostalgia para os fãs mais antigos da franquia. Vale lembrar que o jogo será lançado no dia 2 de junho de 2023 para PC, Playstation 4 (PS4), Playstation 4 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S.

A história de Street Fighter 6 ainda não tem muitas informações. O que se sabe até o momento é que o jogo se passará após os eventos de Street Fighter III, informação confirmada pelo próprio diretor Takayuki Nakayama. Também há uma confirmação mais antiga a respeito de Luke ser o protagonista do jogo. Ele atua como treinador do personagem que será criado no modo World Tour no game, conforme mostrado em trailers e na demo. Para mais detalhes, será necessário aguardar para ver o que o jogo irá oferecer.

São muitos os fãs que apostam alto no sucesso de Street Fighter 6, que será lançado oficialmente no dia 2 de junho — Foto: Divulgação/Capcom

