Suporte para placa de vídeo: 5 modelos verticais por a partir de R$ 14

A placa de vídeo é um dos componentes mais caros do PC gamer, por conta disso, a utilização de um bom suporte é importante. Empresas como Cooler Master , Akasa, PIPL , ARTBOX3D e Phanteks oferecem opções por valores a partir de R$ 14 , como é o caso do modelo da ARTBOX3D, que é confeccionado em plástico e possui uma altura máxima de até 12 cm. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o Phanteks PH-VGPUKT_02, acompanha um cabo riser PCI-E x16 de 220 mm, para conectar a placa de vídeo; é confeccionado em aço e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 449. Outra opção é o Cooler Master ‎MCA-U000R-KFVK02, que é compatível com todos os modelos ATX, vem na cor preta e é visto por cerca de R$ 810. Veja a seguir cinco suportes verticais para placa de vídeos disponíveis no Brasil.

1 de 1 Suporte para placa de vídeo: acompanhe cinco modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Suporte para placa de vídeo: acompanhe cinco modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Fone de ouvido gamer: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O ARTBOX3D é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo visa acomodar de maneira segura a placa de vídeo no gabinete do computador. O equipamento permite um ajuste de 7,5 cm de altura mínima e 12 cm de altura máxima. A opção está disponível por valores que se iniciam em R$ 14.

A marca destaca que o produto é confeccionado em plástico, vem na cor preta e é compatível com qualquer gabinete que disponha de 7,5 cm de altura no vão inferior da placa de vídeo. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores ressaltam positivamente o valor cobrado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: é confeccionada em plástico, diferente de outros modelos que são produzidos em aço

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO ARTBOX3D R$ 14 IR À LOJA

Todas as ofertas de ARTBOX3D × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO ARTBOX3D R$ 14 IR À LOJA

A PIPL pode ser uma alternativa para quem busca algo estiloso. Segundo a marca, este modelo possui uma potência de 5 W e acompanha um sistema de iluminação ARGB, que oferece mais de 16 milhões de cores. O acessório também conta com três conectores e é oferecido nas cores preto ou branco por valores que partem de R$ 139.

Diferente do item anterior, este é confeccionado em metal, o que promete uma maior resistência e durabilidade. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores listam que o suporte possui uma iluminação bonita e cumpre com a função prometida.

Prós: vem com um sistema de iluminação que pode oferecer mais estilo ao gabinete

vem com um sistema de iluminação que pode oferecer mais estilo ao gabinete Contras: pode não agradar os que buscam algo mais discreto

Gostou do produto? Compre aqui AJUSTÁVEL PIPL R$ 149 IR À LOJA

Todas as ofertas de PIPL × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. AJUSTÁVEL PIPL R$ 149 IR À LOJA

3. Akasa Riser Black Pro – a partir de R$ 349

Outra escolha é o suporte Riser Black Pro, da Akasa. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo acompanha um cabo riser flexível, de 200 mm e blindagem que o protege de degradações ou interferências. O equipamento permite acomodar a placa de vídeo em uma posição vertical e está disponível a partir de R$ 349.

A fabricante aponta que o produto é confeccionado em metal e promete ser de fácil instalação. Avaliado com 4 de 5 estrelas no site da Amazon, os consumidores elogiam a qualidade do suporte e destacam que o item atendeu ao propósito. No entanto, alguns reclamam que o equipamento pode ficar apertado em alguns gabinetes e outros relatam que ele não é compatível com a linha RTX 3070, da Nvidia.

Prós: confeccionado em metal

confeccionado em metal Contras: alguns consumidores relatam que o modelo não é compatível com a placa de vídeo RTX 3070 da Nvidia

Gostou do produto? Compre aqui COM CABO RISER Akasa Riser Black Pro R$ 348 IR À LOJA

Todas as ofertas de Akasa Riser Black Pro × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM CABO RISER Akasa Riser Black Pro R$ 348 IR À LOJA

O Phanteks PH-VGPUKT_02 é mais uma opção para acomodar a VGA. Segundo a fabricante, este item acompanha um cabo riser de 220 mm, que oferece suporte para slots PCI-Express 3.0, 2.0 e 1.0. Além disso, o modelo também é confeccionado em aço. O produto pode ser adquirido por aproximadamente R$ 449.

A marca reforça que pode ser necessário alterar as configurações da BIOS, para que o modelo funcione corretamente em placas de vídeo de quarta geração. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e, os compradores apontam que a instalação é simples e mantém a VGA bem acomodada. No entanto, alguns alegam que o cabo é muito longo e pode ser difícil organizá-lo dentro do gabinete.

Prós: este suporte é produzido em aço

este suporte é produzido em aço Contras: alguns compradores reclamam do tamanho exagerado do cabo

Gostou do produto? Compre aqui FÁCIL INSTALAÇÃO Phanteks PH-VGPUKT_02 R$ 449 IR À LOJA

Todas as ofertas de Phanteks PH-VGPUKT_02 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FÁCIL INSTALAÇÃO Phanteks PH-VGPUKT_02 R$ 449 IR À LOJA

5. Cooler Master ‎MCA-U000R-KFVK02 – a partir de R$ 810

O Cooler Master ‎MCA-U000R-KFVK02 é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo é voltado para acomodar as placas de vídeo em uma posição vertical. O equipamento é produzido com aço SGCC, que visa oferecer mais resistência, impedindo que as placas de vídeo pesadas entortem o suporte. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 810.

Este modelo é compatível com todas as placas de vídeo do padrão ATX e promete uma instalação prática. O produto é avaliado com 4,1 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que o suporte é funcional e atende as expectativas. Por outro lado, alguns reclamam que o tamanho do cabo é muito longo e inflexível.

Prós: o suporte promete resistir a modelos pesados de placas de vídeo

o suporte promete resistir a modelos pesados de placas de vídeo Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui MODERNO Cooler Master ‎MCA-U000R-KFVK02 R$ 810 IR À LOJA

Todas as ofertas de Cooler Master ‎MCA-U000R-KFVK02 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MODERNO Cooler Master ‎MCA-U000R-KFVK02 R$ 810 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart