Teclado branco: 7 modelos gamer para comprar em 2023

Teclados gamer na cor branca podem ser ideais para quem busca montar um computador para jogos com estilo. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 67 , como é o caso do Knup TKL, que conta com design mais compacto e iluminação RGB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o OEX TC205 apresenta sistema retroiluminado personalizável e recurso anti-ghosting por valores que partem de R$ 158. Outra opção é o Motospeed CK82, que traz sistema mecânico com switch vermelho e promete durabilidade com teclas mais robustas por cerca de R$ 284. Veja a seguir sete teclados para comprar no Brasil.

1 de 1 Teclado branco: 7 modelos gamers para comprar em 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Teclado branco: 7 modelos gamers para comprar em 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Knup TKL – a partir de R$ 67

O teclado da Knup tem um design mais compacto deixando assim de oferecer o teclado numérico completo ao lado direito. Segundo a fabricante, o modelo oferece teclas mais macias e que prometem ser uma opção que não gera muito ruído por ser uma solução semi-mecânica. O modelo aparece por valores a partir de R$ 67.

Com um índice de aprovação máxima por parte de 79% dos usuários, o teclado TKL conta ainda com iluminação em RGB, o que além de proporcionar um visual mais atraente, favorece o uso do periférico em ambientes mais escuros. A fabricante garante ainda compatibilidade com consoles modernos, o que têm se tornado mais comum a medida que os consoles são cada vez mais parecidos com PCs.

Prós: custo baixo, visual atraente

custo baixo, visual atraente Contras: não conta com teclado numérico

2. Vinik Cerberus – a partir de R$ 96

O Cerberus é mais uma solução semi-mecânica, ou seja, combina um teclado de membrana (solução convencional) com teclas mecânicas que prometem oferecer mais precisão e durabilidade. Porém, apresenta um design e acabamento mais simples. O produto é vendido por valores que partem de R$ 96.

O modelo é completo, tendo assim teclado numérico e teclas de função, de modo que as teclas contam ainda com revestimento antiderrapante e design que promete oferecer mais precisão ao toque. O Cerberus é retroiluminado tendo sete opções de cores, mas não utiliza o padrão RGB como alguns de seus concorrentes.

Prós : design promete mais conforto, retroiluminado

: design promete mais conforto, retroiluminado Contras: acabamento simples, poucos recursos

O Hydra é mais um teclado simples, tendo como alguns modelos da lista, sistema semi-mecânico e backlight, que no caso do Hydra apresenta apenas a coloração azul. Ele aparece com 87% de avaliações com cinco estrelas na Amazon e pode ser adquirido por cerca de R$ 109.

O modelo oferece 107 teclas, tendo o teclado numérico e assim como o outro modelo da fabricante apresentado anteriormente, traz teclas com um design que promete favorecer o conforto e precisão ao toque.

Prós: teclado completo, teclas prometem mais conforto

teclado completo, teclas prometem mais conforto Contras: apenas uma cor de backlight, nenhum diferencial considerando o preço

4. OEX TC205 – a partir de R$ 158

O OEX TC205 apresenta um visual mais parecido ao de modelos de segmentos mais avançados. Ele traz layout completo e conta com um sistema retroiluminado personalizável que deixa o equipamento com um visual bem interessante. Apesar do custo um pouco mais elevado, o teclado recebeu cinco estrelas de 84% dos consumidores da Amazon, que enfatizam principalmente a tendência de ser um equipamento mais durável. O modelo aparece por valores que partem de R$ 158.

As teclas contam com recurso anti-ghosting, que promete inibir toques acidentais, tendo ainda recursos que permitem programar suas funções e chassi em aço escovado, o que pode ser ideal para quem busca um teclado resistente.

Prós: acabamento em aço, visual atraente

acabamento em aço, visual atraente Contras: sistema de membrana

O Lakshmi é um modelo mecânico, o que faz com que o teclado da Redragon prometa ser uma solução que vai oferecer mais durabilidade e precisão para os jogadores. No entanto, o Lakshmi assim como outras soluções gamer, é compacto, fazendo com que não ofereça o teclado numérico para privilegiar a portabilidade.

90% dos consumidores que avaliaram o produto atribuíram cinco estrelas, destacando o visual, qualidade de construção e responsividade do teclado, que conta com switch no padrão azul e formato ABNT2. O modelo é vendido por valores que partem de R$ 197.

Prós: visual premium, sistema mecânico, compacto

visual premium, sistema mecânico, compacto Contras: custo elevado

6. Redragon Shiva Lunar – a partir de R$ 199

O teclado Shiva da Redragon é mais uma opção com sistema de membrana, o que tende a fazer com que o modelo, que promete ser silencioso, não ofereça um desempenho tão adequado quando comparado a soluções mecânicas. O teclado Shiva Lunar, que oferece sistema de iluminação RGB, apoio para as mãos com conexão magnética e visual atraente, aparece com avaliação positiva por parte de 86% dos consumidores que avaliaram o teclado na Amazon.

O equipamento conta com seis teclas macro e pode ser um modelo adequado para quem procura um teclado que prioriza o conforto, o que pode acabar exigindo um pouco mais de espaço para acomodar o teclado e o apoio para os pulsos. Esta opção aparece por preços a partir de R$ 199.

Prós: visual arrojado, apoio para os pulsos e retroiluminado

visual arrojado, apoio para os pulsos e retroiluminado Contras: sistema de membrana

7. Motospeed CK82 – a partir de R$ 284

O Motospeed CK82 apresenta visual mais atraente e sistema de iluminação em RGB, tamanho compacto e sistema mecânico com switch vermelho. Assim como alguns concorrentes no segmento gamer, o CK82 não conta com teclado numérico, o que não foi um problema para suas avaliações, uma vez que apesar de poucas, 100% delas aprovaram o teclado.

A promessa da fabricante é que o teclado vai oferecer durabilidade com teclas mais robustas, precisão com sistema mecânico e um visual que realmente chama atenção, principalmente por conta da iluminação que vaza as teclas dando assim um aspecto premium ao teclado. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 284 para comprar o produto.

Prós: mecânico, visual arrojado e promete mais precisão

mecânico, visual arrojado e promete mais precisão Contras: custo alto

