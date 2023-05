Teclado e mouse Bluetooth: 7 modelos sem fio para investir em 2023

Teclados e mouses Bluetooth trazem mais praticidade ao ambiente de trabalho, evitando emaranhados de fios e deixando a mesa do escritório com a aparência mais clean. Além disso, os kits podem ser uma boa opção para quem economizar ao comprar os dois periféricos juntos. Opções mais em conta, como o kit da Maxprint , podem ser vistos por cifras que partem de R$ 105 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já modelos mais compactos e que ocupam menos espaço, como o Logitech MK240 NANO aparecem por cerca de R$ 579. Outra opção é o Logitech MK735, que traz painel LCD que mostra o status das teclas do periférico por valores que partem de R$ 1.079. Confira na lista a seguir sete opções de kits de mouse e teclado para comprar no Brasil.

1 de 1 Teclado sem fio: veja sete opções para comprar no Brasil a partir de R$ 105 — Foto: Divulgação/Logitech Teclado sem fio: veja sete opções para comprar no Brasil a partir de R$ 105 — Foto: Divulgação/Logitech

1. Maxprint 6011301 - a partir de R$ 105

O kit da Maxprint pode ser uma boa opção para quem busca periféricos sem fios com boa relação custo-benefício. O teclado do kit é um modelo bem básico, com design simples. Ele possui 104 teclas e segue o padrão ABNT2. O mouse, por outro lado, conta com um design ergonômico, e promete conforto tanto para usuários destros quanto canhotos. Sua resolução é de até 1.000 DPI.

A conexão dos modelos é feita via receptor USB, e ele é compatível apenas com dispositivos com sistema operacional Windows. No site da Amazon e possível encontrar o conjunto por cifras que partem de R$ 105. Por lá, o kit é avaliado com nota 4,6 de 5, e consumidores elogiam o sistema de economia de bateria dos itens - eles desligam de forma automática quando o usuário não está utilizando os acessórios e voltam a funcionar com um clique ou pressionar de tecla.

Prós: boa relação custo-benefício

boa relação custo-benefício Contras: por ser um kit básico, os periféricos podem não agradar usuários mais exigentes

2. OEX Pop+ TM410 - a partir de R$ 119

O combo da OEX traz um design diferenciado, multicolorido e com teclas redondas. Tanto o mouse quanto o teclado estão disponíveis nas cores prata e preto, mas o kit ainda traz versões na cor branca e também em preto. O teclado tem padrão tipo ABNT2 e promete ser silencioso, e o mouse conta com resolução ajustável de até 1600 DPI. No site da Amazon, o kit da OEX pode ser encontrado por valores a partir de R$ 119.

O tipo de conectividade é via receptor USB, que fica guardado dentro do mouse. O periférico ainda é bastante leve, pesando cerca de 62 gramas, o que pode agradar quem passa muitas horas do dia em frente ao computador. Os itens são avaliados com nota 3,8 de 5, e consumidores elogiam o conforto do teclado ao digitar. Como pontos negativos, porém, destacam que tanto o mouse quanto o teclado consomem muita bateria em pouco tempo. Ambos são alimentados por pilhas AAA.

Prós: bom custo-benefício, mouse com resolução ajustável e teclado com teclas silenciosas

bom custo-benefício, mouse com resolução ajustável e teclado com teclas silenciosas Contras: consumidores relatam que o modelo consume muita bateria

O kit de teclado e mouse da Dell traz um design sofisticado e elegante. Ele está disponível na cor branca, e pode ser visto por valores que partem de R$ 199 no site da Amazon. O teclado do combo traz padrão ABNT2, possui teclas programáveis e botão de liga/desliga. Ele é alimentado por duas pilhas AAA com vida útil de até 36 meses, segundo a fabricante.

O mouse do kit, por sua vez, possui DPI ajustável até 3600 e conta com roda de rolagem com botão programável. Consumidores que adquiriram o combo o avaliam com nota 4,8 de 5. Eles elogiam o conforto do teclado, destacando que o periférico possui teclas macias e silenciosas, e que o mouse é ergonômico. Como pontos negativos, no entanto, salientam que o mouse pode ser barulhento.

Prós: design clean, com teclado silencioso e mouse com DPI ajustável

design clean, com teclado silencioso e mouse com DPI ajustável Contras: segundo relatos de usuários, o clique do mouse do kit pode ser barulhento

4. Rapoo RA003 - a partir de R$ 209

O combo com mouse e teclado da Rapoo traz um design clean e minimalista. Ele está disponível nas cores preto e branco, e possui conectividade multi-mode — ele pode ser conectado tanto pelo receptor nano USB quanto via Bluetooth. O teclado do kit tem padrão ABNT2 e ainda conta com 10 teclas multimídia de atalho e barra de rolagem para volume.

Porém, o mouse conta com um design exclusivo com curva anatômica que promete maior conforto. Sua resolução é de 1300 DPI. No site da Amazon, o kit pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 209. Por lá, consumidores avaliam o kit com nota 4,3 de 5. Eles destacam que o modelo é compacto e fácil de transportar e que o mouse possui clique silencioso, mas criticam o fato do kit consumir muita bateria.

Prós: teclado compacto, com teclas multimídia, mouse com design anatômico e cliques silenciosos

teclado compacto, com teclas multimídia, mouse com design anatômico e cliques silenciosos Contras: segundo relatos de consumidores, o combo consome muita bateria

5. Logitech MK540 - a partir de R$ 239

O kit mouse e teclado MK540, da Logitech, promete bastante conforto. O teclado, de perfil baixo, conta com um apoio para os pulsos, o que deixa a digitação mais agradável. Ele traz padrão ABNT2, possui teclas silenciosas e também tem altura ajustável — ao todo, são três posições de inclinação. O mouse, por sua vez, conta com um design ambidestro e tem laterais emborrachadas, que facilitam a pegada e evitam possíveis deslizes, deixando o uso do profético mais preciso.

No site da Amazon, a opção pode ser encontrada por preços a partir de R$ 239. Ela é avaliada com nota 4,7 de 5 e consumidores elogiam principalmente a ergonomia do modelo. Como pontos negativos, porém, destacam que o kit pode apresentar falhas de comunicação, como lags e atrasos, quando conectado ao PC.

Prós: design confortável, teclado com apoio para as mãos e mouse com laterais emborrachadas

design confortável, teclado com apoio para as mãos e mouse com laterais emborrachadas Contras: relatos de usuários indicam que o produto pode apresentar falhas de conectividade, como lags e atrasos

6. Logitech MK240 NANO - a partir de R$ 579

O combo MK240, da Logitech, deve agradar quem busca periféricos mais compactos e que ocupam menos espaço na mesa de trabalho. O teclado do kit é resistente a respingos d’água, possui altura ajustável e não conta com extensão numérica, o que faz ele ter tamanho reduzido. De acordo com a fabricante, o tempo médio das baterias do modelo é de 36 meses. A conectividade do kit é feita via receptor USB.

O mouse possui tamanho médio e design ambidestro, com bateria que pode durar até um ano. O kit está disponível nas cores preto com amarelo e branco com vermelho, e pode ser visto por cifras a partir de R$ 579 no site da Amazon. Por lá, os itens são avaliados com nota 4,3 de 5 e usuários destacam que o tamanho do modelo pode facilitar o transporte.

Prós: teclado compacto, fácil de transportar

teclado compacto, fácil de transportar Contras: além do preço mais elevado, o teclado do kit não possui extensão numérica, o que pode comprometer questões de produtividade

O kit MK735 é a opção mais cara da lista, mas é o combo ideal para quem procura mouse e teclado com design pensado no conforto. O kit é composto por um teclado com apoio para pulso e teclas côncavas que se encaixam na ponta dos dedos, prometendo conforto ao digitar mesmo após horas de uso. Na parte superior, ele ainda conta com um painel LCD que mostra o status das teclas do periférico, capaz de indicar quando o Caps Lock estiver ligado, por exemplo.

O mouse do combo possui indicador de bateria, botões programáveis e sistema de economia de energia. Suas laterais emborrachadas e curvadas prometem mais conforto na pegada e o modelo ainda possui suporte para o polegar. No site da Amazon, o kit é vendido por cifras a partir de R$ 1.079. Por lá, os itens são avaliados com nota 4,5 de 5 e consumidores elogiam principalmente a ergonomia dos periféricos. Eles destacam que o teclado possui teclas leves e silenciosas e que a bateria dura por bastante tempo.

Prós: design ergonômico e confortável

design ergonômico e confortável Contras: preço elevado

