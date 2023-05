Teclado gamer mecânico: 8 modelos para montar o computador para jogos

Os teclados mecânicos prometem oferecer uma estrutura de alta durabilidade, o que pode ser uma escolha para os gamers que precisam utilizar o acessório com bastante frequência. Empresas como Redragon , Philco , Corsair , Fortrek, HyperX e Logitech oferecem modelos por valores a partir de R$ 196 , como é o caso do Fortrek Pro K7 Rainbow, que é vendido em quatro estilos diferentes e possui cabo USB banhado a ouro. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Já o HyperX Alloy Origins Core traz um design compacto, possui três ângulos de inclinação e é visto por aproximadamente R$ 544. Outro destaque é o Logitech G915 TKL, que pode ser conectado tanto via Bluetooth quanto por cabo USB e está disponível por cerca de R$ 1.025. Acompanhe a lista com oito modelos de teclados mecânicos disponíveis no Brasil.

1. Fortrek Pro K7 Rainbow – a partir de R$ 196

O Fortrek Pro K7 Rainbow é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o item dispõe de iluminação em LED com 22 modos, sendo 13 efeitos e 9 luzes estáticas. O acessório é confeccionado em alumínio e acompanha um cabo USB banhado a ouro, que visa melhorar a condução de energia elétrica. O teclado pode ser obtido por valores que se iniciam em R$ 196.

O dispositivo é ABNT2 e também acompanha um apoiador para o pulso, que pode ser acoplado ou removido a qualquer momento. O modelo está disponível em quatro estilos: Rainbow, Plus RGB, Plus RGB Black Edition e Rainbow Black Edition. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o design e o conforto proporcionado. Porém, alguns apontam que os caracteres das teclas são pequenos.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns consumidores reclamam do tamanho dos caracteres das teclas

2. Redragon Mitra K551-1 – a partir de R$ 211

O Mitra K551-1, da Redragon é mais uma opção para teclado mecânico. Segundo a fabricante, o modelo dispõe de conexão por fio, via cabo USB, iluminação RGB personalizável, na cor vermelha, e 12 teclas de atalho para controle multimídia. Este produto é confeccionado em metal e plástico ABS. O dispositivo está disponível a partir de R$ 211.

A marca destaca que o teclado possui um layout ABNT 2 e é indicado para o público gamer. O modelo é compatível tanto em desktops como em notebooks. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores apontam que as teclas são confortáveis e que o material é de boa qualidade. No entanto, alguns relatam que ele é bastante barulhento.

Prós: iluminação personalizável

iluminação personalizável Contras: os compradores apontam que o teclado é bem barulhento

3. Philco PKB95 – a partir de R$ 219

O Philco PKB95 é mais uma alternativa para o público gamer. De acordo com a fabricante, o modelo dispõe de um layout de 107 teclas e padrão ABNT2, além de uma durabilidade que promete render aproximadamente 50 milhões de cliques. O acessório possui conexão via cabo USB e conta com iluminação em LED. O teclado é vendido pela economia de R$ 219.

Além disso, o modelo oferece botões de atalho para multimídia, ajuste de brilho do monitor e também possui função para bloquear a tecla Windows. O produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon.

Prós: oferece inúmeras funções e promete alta durabilidade

oferece inúmeras funções e promete alta durabilidade Contras: não é possível escolher a cor do LED

4. Redragon Dark Avenger K568-2 – a partir de R$ 262

O Redragon Dark Avenger K568-2 pode ser uma escolha para quem busca algo estiloso. Segundo as especificações da marca, o modelo conta com 19 modos de iluminação RGB, o que inclui um modo de personalização individual de teclas, que permite várias possibilidades. O teclado não vem com a sessão numérica e pode ser adquirido a partir de R$ 262.

Outras características indicam que este dispositivo oferece 12 teclas de atalho para multimídia, possui layout ABNT2 e pode ser conectado via cabo USB. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas, os consumidores afirmam que o teclado é de boa qualidade e o classificam como bom custo-benefício.

Prós: 19 modos de iluminação RGB e modo de personalização individual de teclas

19 modos de iluminação RGB e modo de personalização individual de teclas Contras: não vem com o teclado numérico

5. Corsair K65 RGB Mini – a partir de R$ 405

O Corsair K65 RGB Mini é uma opção para quem procura algo compacto. De acordo com a fabricante, o modelo possui um formato que visa se encaixar em qualquer setup e conta com uma iluminação de fundo em RGB. O teclado possui um total de 61 teclas e pode ser conectado por cabo USB. Este dispositivo é comercializado por aproximadamente R$ 405.

A marca reforça que o teclado é silencioso e promete alta durabilidade. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores apontam que as teclas são macias, não fazem barulhos e possuem um bom tempo de resposta. Entretanto, por possuir um tamanho de apenas 60%, alguns sentem falta dos demais botões.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: conta com apenas 60% de um teclado convencional

6. HyperX Alloy Origins Core – a partir de R$ 544

O HyperX Alloy Origins Core é outra escolha voltada para setups menores. Segundo a fabricante, o modelo possui iluminação RGB, com diversos efeitos, conexão via cabo USB, e estrutura confeccionada em alumínio. Além disso, o teclado oferece três ângulos de inclinação: 3°, 7° ou 11°. O item pode ser obtido por cerca de R$ 544.

Este equipamento também acompanha uma plataforma removível para descansar o pulso, que pode auxiliar em longas horas de uso. O teclado é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a construção geral do item, a iluminação RGB e a possibilidade de ajuste de altura. Contudo, alguns reclamam que não há muitas opções de personalização das luzes e outros consideram que o valor cobrado é elevado.

Prós: vem com três ângulos de inclinação

vem com três ângulos de inclinação Contras: alguns consumidores reclamam do preço elevado

7. Logitech G Pro League of Legends – a partir de R$ 550

O Logitech G Pro League of Legends é uma opção de teclado mecânico. De acordo com a marca, este modelo vem com o tema do game League of Legends e possui tecnologia de conexão USB, com cabo removível e iluminação RGB, que permite personalização por meio do software G Hub. O dispositivo está disponível a partir de R$ 550.

A fabricante ressalta que o teclado possui base de borracha, que visa garantir maior estabilidade durante as jogatinas. Este modelo também não dispõe de teclado numérico. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores elogiam a construção geral do periférico e as opções de personalização.

Prós: opções de ajuste de iluminação

opções de ajuste de iluminação Contras: assim como outros itens desta lista, este não dispõe de uma área dedicada apenas aos números

8. Logitech G915 TKL – a partir de R$ 1.025

O Logitech G915 TKL é o modelo mais caro desta lista. Este modelo se destaca por possuir padrão de conexão tanto por cabo USB, como via Bluetooth, que pode garantir mais praticidade durante o uso. De acordo com a fabricante, o modelo já vem com as pilhas inclusas e promete uma durabilidade de até 40 horas com o brilho em 100%. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.025.

Outras características do modelo é que ele oferece iluminação em RGB, com possibilidade de ajustes e teclas de atalhos para multimídia. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores afirmam que ele é confortável e silencioso. Por outro lado, alguns alegam que as teclas são frágeis.

Prós: pode se conectar por fio ou via Bluetooth

pode se conectar por fio ou via Bluetooth Contras: preço elevado

