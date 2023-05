Teclado numérico: 6 modelos para ter mais produtividade e conforto

Teclados portáteis e notebooks costumam não oferecer a parte númérica, por isso, os usuários podem optar por comprar um teclado numérico de maneira separada. Este modelos devem trazer mais agilidade na hora de realizar cálculos ou digitar preços. Empresas como Bright, Satechi, Exbom, Multilaser , Queenser, Targus e Foloda oferecem opções por preços a partir de R$ 32 , como é o caso da Exbom BK-N30, que acompanha 18 teclas e promete durabilidade de até cinco milhões de clique. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

Outro destaque é o Foloda Numpad F22, que oferece compatibilidade com o sistema operacional Windows, possui conexão sem fio e está acessível por aproximadamente R$ 199. Já o Statechi ‎ST-SALKPM, conta com 18 teclas, é voltado para os dispositivos da Apple e é visto por cerca de R$ 390. Acompanhe a lista com seis modelos disponíveis no Brasil.

1 de 1 Teclado numérico: acompanhe seis modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/Hori Teclado numérico: acompanhe seis modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Divulgação/Hori

O Exbom BK-N30 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo pode auxiliar em notebooks, já que grande parte dos laptops não apresenta um teclado numérico. O dispositivo conta com 18 teclas, vem na cor preta, promete ser silencioso durante a digitação e oferece conexão via cabo USB. O produto está disponível a partir de R$ 32.

Além disso, o acessório não necessita da instalação de drives, já que é plug and play. A marca também reforça que os caracteres são gravados a laser. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores indicam que o teclado é prático e funcional. Porém, alguns alegam que o fio aparenta ser frágil.

Prós: custo-benefício

Gostou do produto? Compre aqui PORTÁTIL Exbom BK-N30 R$ 32 IR À LOJA

Outra alternativa de teclado numérico independente é o Bright 0134. Segundo as especificações da marca, este modelo dispõe de 23 teclas, que inclui a numeração de zero a nove, os símbolos de adição, subtração, multiplicação e divisão, botão “enter” para confirmar ou pular linhas, além de uma tecla com três zeros. O item é oferecido por valores que se iniciam em R$ 40.

Este dispositivo possui conexão via cabo USB e é compatível tanto em desktops quanto em notebooks. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores apontam que o teclado é confortável, oferece boa qualidade e cumpre com o que promete. Mas, assim como o item anterior, os compradores também reclamam de fragilidade no fio.

Prós: atende às expectativas

Gostou do produto? Compre aqui USB RETRÁTIL Bright 0134 R$ 40 IR À LOJA

3. Multilaser TC229 – a partir de R$ 53

O Multilaser TC229 pode ser mais uma escolha para teclado numérico. De acordo com a fabricante, este modelo conta com um design portátil, é compatível com diversas versões do sistema operacional Windows, é plug and play e possui conexão padrão via cabo USB, que oferece 80 cm de comprimento. A opção pode ser adquirida pela economia de R$ 53.

Assim como o item anterior, este também acompanha a tecla “000”, que permite maior agilidade na digitação de determinados números. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores comentam a praticidade na hora da instalação e afirmam que o teclado possui boa qualidade. No entanto, alguns alegam que o material não é resistente.

Prós: praticidade de instalação

Gostou do produto? Compre aqui ERGONÔMICO Multilaser TC229 R$ 53 IR À LOJA

4. Queenser Sem Fio de Alumínio – a partir de R$ 136

O teclado numérico da Queenser é uma alternativa para quem busca algo mais robusto. Segundo a marca, este modelo é confeccionado em alumínio e pode ser conectado via Bluetooth 3.0, que visa oferecer mais praticidade durante o uso. Além disso, o item dispõe de bateria recarregável de 110 mAh (miliampere-hora). O acessório é comercializado a partir de R$ 136.

Este modelo é compatível com Windows, iOS e Android. Outro destaque é que o teclado acompanha quatro setinhas direcionais, que podem auxiliar na navegação de planilhas e evitar o uso do mouse. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores elogiam o conforto, a durabilidade da bateria e também afirmam que o item é silencioso.

Prós: possui teclas direcionais e conexão sem fio

Gostou do produto? Compre aqui LEVE Queenser Sem Fio de Alumínio R$ 136 IR À LOJA

5. Foloda Numpad F22 – a partir de R$ 199

O Foloda Numpad F22 é mais uma escolha que pode oferecer praticidade. Segundo a fabricante, este modelo dispõe de teclas como NumLock, Esc, Tab, Backspace, Enter e Delete; botões de 0 a 9; e funções para somar, subtrair, multiplicar e dividir. Além disso, este teclado é compatível tanto com desktop quanto em notebooks. O produto é comercializado por cerca de R$ 199.

O dispositivo funciona via Bluetooth, por adaptador USB e necessita de duas pilhas AAA para funcionar. O acessório é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores elogiam a praticidade que o item oferece e o fato de ele ser plug and play.

Prós: modelo conta com várias teclas adicionais

Gostou do produto? Compre aqui WIRELESS Foloda Numpad F22 R$ 199 IR À LOJA

O Statechi ‎ST-SALKPM é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo é voltado para usuários de dispositivos da Apple, pois ele é compatível em aparelhos como MacBook, iPad e iPhone. O produto é confeccionado em alumínio, oferece um design fino e dispõe de 18 teclas. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 390.

O dispositivo conta com conexão sem fio, via Bluetooth e possui bateria recarregável, que promete durabilidade de até duas semanas. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e os compradores elogiam o acabamento do teclado. Por outro lado, alguns alegam que as teclas são sensíveis.

Prós: compatível com vários dispositivos da Apple

Gostou do produto? Compre aqui SEM FIO Statechi ‎ST-SALKPM R$ 390 IR À LOJA

