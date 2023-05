Teclado semi mecânico: 7 modelos para jogar gastando menos

Os teclados semi mecânicos são periféricos que reúnem contatos de membrana e também podem apresentar teclas de acionamento mecânico. Os acessórios reúnem como principais atrativos a iluminação, muitas vezes RGB e LED, os botões dedicados ao controle de mídia e multimídia, além de teclas confortáveis para várias horas de uso. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

No mercado, é possível encontrar modelos com preços a partir de R$ 64, como é o caso do Vinik Hydra, um dispositivo que oferece 107 teclas, tendo o parte numérica e atalhos para multimídia. Outra opção interessante, porém mais cara, é o Knup Scroll, modelo visto por cerca de R$ 119 com base resistente e teclas super macias devido ao padrão QWERTY. Outra opção é o Warrior TC208, da Multilaser, que traz teclas ABNT2 e cabo de nylon para uma resistência maior por valores que partem de R$ 172. Veja a seguir sete modelos de teclados semi mecânicos para comprar no Brasil.

1. Vinik Hydra - a partir de R$ 64

O Vinik Hydra, da PCYes, é um teclado multimídia básico com retroiluminação. O periférico possui sistema semi-mecânico e com luzes de fundo, que no caso deste modelo, apresenta apenas a coloração azul, vermelho ou roxo. O modelo oferece 107 teclas, tendo o teclado numérico e teclas atalho para multimídia, o que pode ser interessante para quem procura facilidade na hora do uso.

Seu formato também traz teclas antiderrapantes e curvadas, para uma maior precisão ao utilizar após um determinado tempo de uso. Além disso, ele utiliza padrão brasileiro ABNT2 e sua conexão é USB. Ele aparece com 61% de aprovação com cinco estrelas na Amazon e pode ser adquirido por cerca de R$ 64.

Prós: teclas confortáveis e custo-benefício

teclas confortáveis e custo-benefício Contras: a luz de fundo das teclas não é LED

2. Evolut Hawke EG206 - a partir de R$ 69

O EG206, da Evolut Hawke EG206, é um teclado mecânico do tipo membrana que dispõe de iluminação RBG LED arco-íris, teclas numéricas lateralizadas e padrão ABNT2. O periférico também apresenta uma conexão para entrada USB. A estrutura do teclado foi produzida em alumínio escovado e promete maior durabilidade.

De acordo com as especificações, ele também foi desenvolvido para proporcionar uma sensação tátil amortecida e silenciosa. Na Amazon, ele pode ser adquirido por preços que partem de R$ 69. Avaliado em 4,1 com 5 estrelas, os compradores destacaram que ele é bom para o dia a dia e costuma apresentar mau contato.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: costuma apresentar mau contato

3. Knup TKL - a partir de R$ 85

O teclado da Knup TKL possui um formato mais compacto que os modelos da lista, deixando assim de oferecer o teclado numérico completo ao lado direito. De acordo com a fabricante, o modelo, por ser qwerty, oferece espessamento de 7 mm e teclas mais macias que prometem ser uma opção que não causa muito ruído por ser uma solução semi-mecânica,

Ele promete alta velocidade de resposta, além de funções de teclas multimídia e iluminação em RGB, o que além de proporcionar um visual mais atraente, favorece o uso do periférico em ambientes mais escuros. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, o teclado se destaca pela resistência, pela tecla confortável e por não emitir som. O modelo aparece por valores a partir de R$ 85.

Prós: é um teclado resistente

é um teclado resistente Contras: não conta com teclado numérico

4. Knup Scroll - a partir de R$ 119

O Scroll, da Knup, é um teclado semi mecânico. O periférico conta com base resistente e teclas super macias devido ao padrão QWERTY. O modelo conta com teclas multimídia, curvadas, antiderrapantes e retroiluminação LED com até com 8 efeitos, podendo alterná-los manualmente. O produto oferece padrão ABNT2 e tem conexão USB com cabo de 1,7 metro.

Por ser um modelo gamer, a fabricante promete uma alta velocidade de resposta, funções de teclas multimídia, com um espaçamento que ficando fácil fazer combinações sem apertar a tecla errada com sua membrana anti ghosting. Além disso, ele é compatível com Xbox Series S, PS4 e PS5. Na Amazon, ele está disponível por R$ 119. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, o periférico não possui comentários dos últimos compradores.

Prós: padrão ABNT2

padrão ABNT2 Contras: cabo poderia ser maior

5. Bright 0541 - a partir de R$ 121

O teclado Bright 0541 possui retroiluminação LED arco-íris. Ele apresenta teclado numérico lateralizado e teclas multimídia. A ficha técnica ainda inclui conectividade USB 2.0 e é compatível com Windows 7, 8 e 10. O teclado mecânico tem um switch dedicado em 25 teclas e ao todo são 104.

Além disso, seu material é todo em policarbonato. O modelo foi avaliado em 4,5 de 5 estrelas e recebeu 70% de aprovação pelo conforto e pela facilidade na conexão. No entanto, muitos pontuaram que o padrão dele não é o ABNT2, não possuindo teclas como Ç, por exemplo. Além do LED prevalecer no vermelho. Ele pode ser comprado por R$ 121.

Prós: teclas em policarbonato

teclas em policarbonato Contras: não é padrão ABNT2

6. Adamantiun Nemesis AK1001 - a partir de R$ 169

O Nemesis AK1001, da Adamantiun, é um modelo é feito em membrana bem espessa para uma maior resistência devido ao acabamento superior em alumínio e suporta mais de 10 milhões de cliques por tecla. De acordo com a marca, um dos seus diferenciais são as teclas arredondadas que se encaixam nas pontas dos dedos evitando que esbarre em outras durante o uso rápido. O periférico conta com teclas ABNT2 e conexão USB 2.0, deixando ele compatível com PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S. Ele pode ser encontrado por preços que partem de R$ 169.

O usuário poderá alternar em até sete diferentes cores, sendo eles: azul, verde, vermelho, verde, ciano, rosa e branco. Para um controle maior, o modelo conta com um botão para controle de volume e de brilho das teclas, deixando seu uso mais prático. Além de botões multimídia para avançar e retroceder faixas músicas ou vídeos, sendo muito útil para quem curte ouvir músicas. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, os compradores aprovaram o formato das teclas e o acabamento do produto.

Prós: teclas arrendondadas

teclas arrendondadas Contras: cabo USB para conexão é frágil

7. Warrior TC208 - a partir de R$ 172

O TC208, da Multilaser, têm luzes LED arco-iris, conexão via USB 2.0, teclas ABNT2 e cabo de nylon para uma resistência maior. O modelo deve funcionar bem até mesmo para quem utiliza o PC no escuro, devido às teclas de retro-iluminação para visualização das letras.

Além disso, é possível escolher até doze funções de multimídia, o que pode ser um diferencial. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 172 para comprar o produto. Ao todo, ele foi avaliado com 5 de 5 estrelas e se destacou pela construção e pelas teclas macias.

Prós: construção resistente

construção resistente Contras: é o teclado mais caro da lista

