Tem como emitir o novo RG pela Internet? Veja tudo que você precisa saber

O novo RG já está em circulação e é valido por todo território nacional. A nova Carteira de Identificação Nacional (CIN) substitui o antigo Registro Geral (RG) e conta com novos campos, código MRZ e uma versão digital — que pode ser acessada pelo aplicativo Meu Gov.br . Segundo decreto publicado em março deste ano, os estados que ainda não iniciaram a emissão do CIN têm até 6 de novembro para se adequar ao documento. Vale lembrar, contudo, que o antigo modelo do RG é válido até 2032. Com a novidade, muitos cidadãos estão com dúvidas a respeito do documento. Afinal, o que muda com o novo RG? É possível tirar o novo RG pela Internet? A seguir, o TechTudo esclarece questionamentos comuns sobre a nova CIN.

1 de 3 Imagem mostra como é o novo RG — Foto: Divulgação/Ministério de Gestão e Inovação Imagem mostra como é o novo RG — Foto: Divulgação/Ministério de Gestão e Inovação

O que é o novo RG e o que muda por ele?

O novo RG é um documento de identificação que tem substituído gradualmente o antigo modelo da carteira de identidade. Com a nova Carteira de Identificação Nacional (CIN), espera-se que os cidadãos tenham mais praticidade e segurança, já que ela conta apenas com o CPF como número identificador. No modelo antigo, uma pessoa poderia ter mais de um número de RG caso o documento fosse emitido em mais de um estado — o que dificulta a identificação de identidades falsas.

Com a CIN, o único número exibido na identidade será o CPF — ou seja, não haverá mais um número específico para o RG. Além dessa mudança, foram adicionados os campos "Nacionalidade" e "Naturalidade", que informam município, estado e país de origem do cidadão. Os documentos ainda seguem um padrão internacional e possuem o código MRZ, que também consta dos passaportes, o que facilita a circulação entre países pertencentes do Mercosul.

Quais estados já têm o novo RG?

A CIN foi anunciada em fevereiro de 2022, mas o documento começou a ser emitido apenas em agosto do mesmo ano por alguns estados do país. Atualmente, apenas 11 das unidades federativas (Acre, Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) já aderiram ao novo RG. Vale lembrar que o antigo modelo de identificação tem validade até 2032, ou seja, a transição pode ser realizada de forma gradual pelos cidadãos.

O RG digital é válido em todos os estados?

Apesar de nem todos os estados já emitirem o novo documento, tanto a CIN física quanto sua versão digital já são válidas por todo o território nacional. O cidadão que possui o novo documento de identificação pode apresentá-lo no lugar do RG — utilizando tanto a versão física quanto a digital.

2 de 3 Versão do RG digital acessível pelo app Meu Gov.br — Foto: Divulgação/gov.br Versão do RG digital acessível pelo app Meu Gov.br — Foto: Divulgação/gov.br

Tem como fazer o novo RG pela Internet?

Já é possível fazer o novo RG pela Internet. Alguns estados — como São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso, Amazonas, entre outros — permitem agendar a confecção do RG online. Para isso, basta preencher um formulário com informações como nome completo, CPF e estado civil. Vale lembrar, entretanto, que apenas o agendamento é feito pela Internet; a confecção do documento é feita presencialmente em um local autorizado.

3 de 3 A depender do estado, é possível solicitar a nova via do RG pela Internet — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira A depender do estado, é possível solicitar a nova via do RG pela Internet — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Como solicitar o RG digital?

A solicitação do novo RG digital pode ser feita pelo aplicativo Gov.br, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Para realizar o pedido, o usuário deve acessar o aplicativo, ir na sessão "Carteira", tocar no botão de adição (+) e selecionar a opção "Carteira de identidade". Esse procedimento, no entanto, só pode ser realizado após o documento físico ter sido produzido e estar em posse do cidadão.

