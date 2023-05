Terra e Paixão: veja personagens e elenco da novela da Globo

A nova novela da Rede Globo , Terra e Paixão , estreou na última segunda (8) com um elenco repleto de astros da TV. O protagonismo do folhetim das 21h é dos atores Barbara Reis (Todas as Flores), Cauã Reymond (Avenida Brasil) e Johnny Massaro (Verdades Secretas 3), além de Tony Ramos (Sob Pressão) e Gloria Pires (Se Eu Fosse Você) como vilões da trama. A direção é de Walcyr Carrasco, autor conhecido por sucessos como Chocolate com Pimenta e Verdades Secretas.

Vale lembrar que todos os episódios estão disponíveis no Globoplay. No enredo, os irmãos Caio (Reymond) e Daniel La Selva (Massaro) estão apaixonados pela professora de matemática Aline (Reis). Simultâneo ao triangulo amoroso, disputas por terra movimentam a região onde os protagonistas vivem. Acompanhe, a seguir, quem é quem na novela Terra e Paixão.

Barbara Reis é Aline

A professora é a protagonista da novela e ponto central da paixão dos irmãos Caio e Daniel. Aline é casada com Samuel (Ítalo Martins) e mãe do pequeno João (Matheus Assis). Uma tragédia ocorrida em sua casa, no entanto, vitimou seu esposo, o que a deixa sozinha com seu filho. Ela precisa comandar a produção agrícola que pertencia a Samuel e lutar para defender sua propriedade dos avanços de Antônio.

Cauã Reymond é Caio

Filho de Antônio e meio-irmão mais velho de Daniel, Caio se apaixona por Aline após salvar a vida dela e de seu filho João quando estes sofreram um atentado em suas terras. Após a tragédia, o protagonista, junto com seu tio Ademir (Charles Fricks), ajudam a professora a ter posse de suas propriedades. Mas aos poucos a solidariedade de Caio evolui para algo além e ele está perdidamente apaixonado por Aline. Além da paixão, Caio guarda ressentimentos por se sentir rejeitado pelo pai Antônio e sua madrasta Irene.

Johnny Massaro é Daniel

O irmão mais novo de Caio é um jovem prestes a se casar com Graça (Agatha Moreira). Porém, assim como Caio, ele também se apaixonou por Aline e agora repensa seu casamento. Mesmo possuindo ambições, ainda consegue ver bondade nas pessoas e não pretende fazer manipulações para obter a herança do pai. Possui como confidente Angelina, funcionária de Antônio.

Glória Pires é Irene

Irene é a matriarca da família La Selva. Esposa de Antônio, a personagem é uma mulher misteriosa, mas não menos manipuladora. Irene é mãe de Daniel e Petra. Logo, faz de tudo para que Antônio escolha os dois para serem sucessores nos negócios da família, deixando de lado Caio, o filho mais velho fruto de um outro relacionamento do fazendeiro.

Tony Ramos é Antônio La Selva

O fazendeiro é um poderoso proprietário de terras na cidade de Nova Primavera, região fictícia onde se passa a trama. Não faz concessões para conseguir o que deseja e sua maior ambição é tomar para si as terras de Aline, pois estas já fizeram parte do seu território. Antônio quer se apropriar das fontes de água existentes na propriedade e está disposto a tudo para obtê-las.

Suzana Vieira é Cândida Ferreira

Cândida conhece mais do que ninguém os segredos de Nova Primavera. A começar, pelo passado da mãe de Caio, Agatha, que morreu após o nascimento do protagonista. Ela também sabe muito sobre Irene, madrasta de Caio e mãe de Daniel e Petra. Com essas informações em sua posse, Cândida tem a cidade em suas mãos.

Ângelo Antônio é Andrade Amorim

O empresário é dono da pousada de Nova Primavera. Andrade é marido de Lucinda (Débora Falabella), com quem tem um filho chamado Christian (Felipe Melquiades). Ele também é cunhado de Anely (Tatá Werneck), uma mulher que esconde dos demais que grava vídeos de strip-tease na Internet em troca de dinheiro. Quando fica sabendo do segredo, Andrade passa a chantagear Anely.

Tatá Wernerck é Anely do Carmo

Anely é irmã de Lucinda e namorada de Odilon Pires. Ela esconde dos demais que grava conteúdo erótico em troca de dinheiro. Quando não está em frente às câmeras, ajuda na pousada de Andrade e trabalha de forma freelancer na butique de Graça (Agatha Moreira). Tem planos de se casar com Odilon de véu e grinalda.

Débora Falabella é Lucinda

A esposa de Andrade é uma mulher correta e trabalhadora na pousada do marido. É mãe de Christian e irmã mais velha de Anely. Tem como maior problema o alcoolismo do marido, que fica violento quando bebe.

Agatha Moreira é Graça

A personagem é uma mulher ligada em moda, viagens, festas e beleza. A empresária é dona da principal butique da cidade. Está noiva de Daniel, filho e herdeiro do fazendeiro Antônio. Graça é filha de Tadeu (Claudio Gabriel) e Gladys (Leona Cavalli). Bastante próxima da sogra Irene, as duas juntas armam um plano de falsa gravidez para forçar o casamento com Daniel.

Rainer Cadete é Luigi

Luigi é um italiano que se envolve com Petra, única filha de Antônio e Irene. O que a jovem não sabe é que seu novo amor é na verdade um golpista, e está de olho em sua fortuna. Além de Petra, Luigi também se envolve com Gladys, mãe da noiva de seu cunhado Daniel.

Debora Ozório é Petra

Petra é a única filha do fazendeiro Antônio, formada em Agronomia e que tem a ambição de controlar a fortuna da família La Selva. Um dos seus obstáculos é seu vício em remédios tarja preta, que influenciam em suas decisões arriscadas. Namora Luigi, um italiano que ela conheceu pela Internet.

Suyane Moreira é Iraê Guató

Iraê Guató é uma mulher indígena especializada em ervas e medicina natural. É filha do pajé Jurecê Guató (Daniel Munduruku) e irmã de Raoni (Mapu Huni Kuî), um jovem escolhido para ser xamã. A família pertence à etnia guatô, grupo indígena que habita a região do Mato Grosso do Sul.

Jonathan Azevedo é Odilon Pires

Odilon é namorado de Anely e professor de Krav Magá, uma arte marcial israelense. No passado, sonhava em ser um grande campeão no esporte, mas hoje vive apenas de cuidar da academia em Nova Primavera. Não desconfia da atividade secreta de Anely na Internet.

Leticia Laranja é Flor Da Conceição

Flor é uma mulher sensual que vai para Nova Primavera junto com a filha Rosa (Maria Carolina Basilio) para ganhar dinheiro. Possui uma paixão não correspondida por Caio, pois este já é apaixonado por Aline.

Diego Martins é Kelvin Santana

Kelvin é garçom no bar de Cândida e é dono de uma personalidade bem-humorada. Cheio de piadas e algumas frases provocantes, não deixa de atender (e entreter) a clientela, é bastante amigo de Cândida e de Caio. Além disso, possui um romance secreto.

Valéria Barcellos é Luana Shine

Luana é uma mulher trans que trabalha como gerente no bar de Cândida, mas sonha um dia ser a dona. Assim como Kelvin, possui um amor secreto na cidade.

Daniel Munduruku é Jurecê Guató

O pajé é pai da especialista em ervas Iraê e do futuro xamã Raoni. O personagem é líder do grupo indígena guató e é uma das vozes espirituais de Nova Primavera. Mesmo com a extinção parcial de seu povo, acredita que "novos mundos surgirão" nas florestas da cidade.

Inez Viana é Angelina

A funcionária de Antônio é uma espécie de confidente para os irmãos Caio, Petra e Daniel. Angelina sempre está disposta a ouvir Caio sobre seus problemas de rejeição familiar, e dá conselhos sobre a vida amorosa de Daniel, decidido a abandonar seu casamento para conviver com Aline.

