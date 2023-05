Transformar TV comum em smart: 8 modelos por partir de R$ 206

Aparelhos para transformar TVs convencionais em smart são uma boa opção para quem não pretende, ainda, investir em uma televisão nova. Eles permitem o acesso a apps como Netflix , Globoplay , Disney+ , Spotify , Amazon Prime Video e outros. Além disso, determinados modelos de media center possibilitam exibir a imagem do celular diretamente na televisão. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de maio de 2023.

1 de 7 Lista reúne 8 modelos de media center para transformar TV comum em smart — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Lista reúne 8 modelos de media center para transformar TV comum em smart — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Qual Smart TV comprar? Opine no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Google Chromecast 3 - a partir de R$ 206

2 de 7 Chromecast 3 possui versões na ccor branca ou preta — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Chromecast 3 possui versões na ccor branca ou preta — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Google Chromecast 3 é um dispositivo capaz de transmitir vídeos e outros conteúdos na TV usando como base celulares com sistemas Android e iOS, por meio do aplicativo Google Home. Também é possível utilizar computadores Windows e macOS, por meio do Google Chrome. Na terceira versão, os usuários podem transmitir vídeos para a televisão e aproveitar aplicativos como YouTube, Netflix e Spotify através da conexão HDMI.

O modelo mantém a resolução padrão Full HD dos modelos anteriores, com a diferença de que ele reproduz em 60 frames por segundo, para transições mais fluidas. Além disso, o acessório permite que o usuário controle o dispositivo por comandos de voz ou pelo Google Home. Em um teste feito pelo TechTudo em dezembro de 2019, o aparelho se destacou pelo valor cobrado, mas não trouxe tantas novidades em relação aos modelos anteriores. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, o dongle se destaca pelo custo-benefício e aparece por aproximadamente R$ 206.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: problemas de conexão com o Wi-Fi

Gostou do produto? Compre aqui HDMI TIPO A Google Chromecast 3 R$ 196 IR À LOJA

Todas as ofertas de Google Chromecast 3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. HDMI TIPO A Google Chromecast 3 R$ 196 IR À LOJA

3 de 7 Roku Express oferece controle remoto — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Roku Express oferece controle remoto — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Roku Express é um equipamento que transforma a televisão convencional em smart por meio da conectividade HDMI. De acordo com as informações, o aparelho é capaz de exibir em definições HD e Full HD. O controle remoto fornece botões para atalhos de multimídia e serviços como Netflix, Globoplay, HBO Max e DirecTV Go. O TechTudo testou o dispositivo em janeiro de 2021 e elogiou a intuitividade no uso.

Além disso, o usuário pode usufruir de três diferentes assistentes virtuais, sendo elas Siri, Alexa e Google Assistente. Também é possível controlar o aparelho através do aplicativo próprio para iOS e Android. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta definição, a variedade de aplicativos compatíveis e a facilidade na instalação. No entanto, criticam a ausência de compatibilidade com internet 5 GHz. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 219.

Prós: variedade em apps

variedade em apps Contras: incompatível com a banda 5 GHz

Gostou do produto? Compre aqui FULL HD Roku Express R$ 229 IR À LOJA

Todas as ofertas de Roku Express × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FULL HD Roku Express R$ 229 IR À LOJA

3. Fire TV Stick Lite - a partir de R$ 249

4 de 7 Fire TV Stick Lite é a versão mais barata da linha — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo Fire TV Stick Lite é a versão mais barata da linha — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

A Fire TV Stick Lite é o acessório mais barato da Amazon criado para transformar TVs comuns em smart por meio da conexão HDMI. Ele permite que os usuários acessem serviços como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Amazon Prime Music, por exemplo. O periférico ainda acompanha um controle remoto, que dispõe de um botão específico para se conectar à assistente virtual Alexa. A função pode ser útil para quem buscar versatilidade e praticidade na rotina por meio do comando de voz.

As outras teclas do controle são voltadas para ações de multimídia, como pausar, adiantar, ou voltar os vídeos, mas sem a possibilidade de controlar o volume. Atualmente, a versão Lite do periférico está avaliada com nota 4,8 de 5 na Amazon, com destaques para a boa funcionalidade do produto e a diversividade de apps presentes. No entanto, alguns compradores criticam a ausência de botões de volume e de power, por exemplo. Ele é visto por cifras que partem de R$ 249. O TechTudo testou o dispositivo em 2021 e concluiu que ele se destaca pelo controle com Alexa, qualidade e oferta de aplicativos.

Prós: fácil de utilizar

fácil de utilizar Contras: ausência de botões de atalho para outros apps

Gostou do produto? Compre aqui COM ALEXA Fire TV Stick Lite R$ 249 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fire TV Stick Lite × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM ALEXA Fire TV Stick Lite R$ 249 IR À LOJA

4. Fire TV Stick - a partir de R$ 299

O Fire TV Stick é um modelo um pouco mais caro que a versão anterior. Ele possui os mesmos recursos do modelo Lite, mas com a adição dos botões de volume e power no controle. O acessório também é voltado para se conectar com serviços de streaming como HBO Max, Star+, Globoplay e mais. Além de também acompanhar a Alexa, com uma tecla dedicada para comandos de voz usando a assistente virtual.

O modelo promete uma alta qualidade de som com Dolby Atmos em conteúdos selecionados com equipamentos compatíveis. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a inserção dos novos botões nesta versão do controle e também a alta conectividade com aparelhos sonoros. No entanto, criticam o reconhecimento de voz da Alexa. O produto pode ser adquirido por valores a partir de R$ 299.

Prós: acompanha Dolby Atmos

acompanha Dolby Atmos Contras: falhas no reconhecimento de voz

Gostou do produto? Compre aqui COMANDOS DE TV Fire TV Stick R$ 299 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fire TV Stick × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMANDOS DE TV Fire TV Stick R$ 299 IR À LOJA

5 de 7 Chromecast com Google TV acompanha controle remoto — Foto: Divulgação/Google Chromecast com Google TV acompanha controle remoto — Foto: Divulgação/Google

Diferente da versão anterior do Google, o Chromecast com Google TV opera de forma independente e possui um controle remoto próprio para um uso mais prático. Com isso, também é possível instalar os aplicativos de forma mais rápida. Ele está disponível a partir de R$ 302.

Assim como o Chromecast 3, a conexão é feita através da entrada HDMI e também é possível espelhar os conteúdos do celular ou tablet para a TV. Ele conta com um sistema operacional interno e as imagens reproduzidas têm resolução em HD ou Ful HD de até 1080 pixels. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam o controle remoto e os atalhos de multimídia.

Prós: qualidade HD e Full HD

qualidade HD e Full HD Contras: tomada padrão americano

Gostou do produto? Compre aqui PESQUISA POR VOZ Chromecast com Google TV (HD) R$ 307 IR À LOJA

Todas as ofertas de Chromecast com Google TV (HD) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PESQUISA POR VOZ Chromecast com Google TV (HD) R$ 307 IR À LOJA

6. Chromecast com Google TV (4K) - a partir de R$ 351

6 de 7 O conteúdo com resolução UHD do Chromecast com Google TV é compatível apenas com TVs 4K — Foto: Divulgação/Google O conteúdo com resolução UHD do Chromecast com Google TV é compatível apenas com TVs 4K — Foto: Divulgação/Google

O Chromecast com Google TV 4K é a quarta geração do media center, lançado em 2020. O dispositivo apresenta compatibilidade com resolução Ultra HD 4K, Dolby Vision, HDR10 e HDR10+. O modelo premium da linha com Google TV inclui conectividade Bluetooth e Wi-Fi. Ainda, é possível conectá-lo através da entrada HDMI. Outro destaque fica por conta do botão exclusivo para acionar o Google Assistente diretamente na TV.

O media center acompanha um controle remoto com botões que permitem a seleção do conteúdo, navegação pela interface, alteração do volume, home e retorno. Além disso, há ainda dois atalhos que possibilitam abrir a Netflix e o YouTube. Na Amazon, ele pode ser adquirido por R$ 351. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram a alta compatibilidade com aplicativos e a fácil instalação.

Prós: resolução Ultra HD 4K e Dolby Vision

resolução Ultra HD 4K e Dolby Vision Contras: padrão de carregamento é USB-C

Gostou do produto? Compre aqui ALTA RESOLUÇÃO Chromecast com Google TV (4K) R$ 359 IR À LOJA

Todas as ofertas de Chromecast com Google TV (4K) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTA RESOLUÇÃO Chromecast com Google TV (4K) R$ 359 IR À LOJA

7. Fire TV Stick 4K - a partir de R$ 426

7 de 7 Fire TV Stick (4K) acompanha controle completo — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Fire TV Stick (4K) acompanha controle completo — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O Fire TV Stick 4K apresenta todas as características dos modelos anteriores, com adição de compatibilidade com filmes e séries em qualidade 4K, HDR e HDR10+. O modelo mais caro da linha conta com Dolby Vision, função que promete fornecer ao usuário a reprodução de imagens e sons de cinema. Além disso, a versão conta com teclas para alterar o volume da televisão no controle remoto.

Avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam a boa eficiência do aparelho e indicam ter um uso muito intuitivo. Porém, criticam a impossibilidade de acessar o Dolby Vision, pois os produtos de software brasileiro ainda não foram atualizados. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 426.

Prós: oferece botões de volume

oferece botões de volume Contras: dificuldade em acionar o Dolby Vision

Gostou do produto? Compre aqui ALTA RESOLUÇÃO Fire TV Stick 4K R$ 449 IR À LOJA

Todas as ofertas de Fire TV Stick 4K × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTA RESOLUÇÃO Fire TV Stick 4K R$ 449 IR À LOJA

8. Roku Streaming Stick 4K - a partir de R$ 709

Assim como a versão “básica”, o Roku Streaming Stick 4K é um equipamento que transforma a televisão comum em smart por meio da conectividade HDMI. No entanto, a nova atualização transmite em resolução 4K, além de oferecer compatibilidade com Dolby Vision e HDR10 Plus. O dispositivo em si também é mais compacto. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 709.

O controle remoto fornece botões para configuração multimídia, além de atalhos para serviços como Netflix, Globoplay, HBO Max, Disney+, Apple TV+ e mais. O modelo funciona com assistentes de voz populares, como Siri, Alexa e Google Assistente. O produto foi avaliado em 4,7 de 5 estrelas na Amazon e recebe aprovação pela qualidade visual e sonora, além da alta variedade de aplicativos compatíveis. No entanto, os compradores ressaltam o valor elevado.

Prós: qualidade 4K UHD

qualidade 4K UHD Contras: valor alto

Gostou do produto? Compre aqui controle remoto Roku Streaming Stick 4K R$ 356 IR À LOJA

Todas as ofertas de Roku Streaming Stick 4K × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. controle remoto Roku Streaming Stick 4K R$ 356 IR À LOJA

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV