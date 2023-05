Trello fora do ar? Veja 5 outras plataformas de gestão de projetos

O Trello é uma ferramenta de gerenciamento de projetos gratuita e bastante comum em rotinas profissionais. No entanto, assim ocorre com outros serviços online, não é raro ouvir relatos de que a plataforma caiu ou ficou instável, impedindo o trabalho e atrasando o expediente de diversos usuários. Nos momentos em que o Trello está fora do ar, é possível recorrer a softwares alternativos que funcionam de forma parecida e podem substitui-lo sem grandes prejuízos — alguns, inclusive, ainda contam com funções extras. A seguir, conheça cinco plataformas de gestão de projetos.

1. Monday.com

Monday.com (https://monday.com/lang/pt/) é uma ferramenta online usada para gerenciar projetos, processos e até mesmo departamentos. Semelhante ao Trello, a plataforma conta com funções extras como opções de customizações, integrações, rastreamento de tempo das tarefas e automatizações de mensagens.

O serviço apresenta um plano gratuito, que pode ser útil para testar a plataforma. No entanto, ele suporta apenas dois membros e somente três quadros — ou seja, não terá muita utilidade em empresas. Os valores dos planos pagos variam entre R$ 35 por mês para cada usuário no modo Básico, R$ 45 no pacote Padrão e R$ 75 para cada indivíduo no Profissional. Já o preço do plano Corporativo varia conforme as necessidades de cada empresa e deve ser consultado com a equipe de vendas.

2. Click-Up

O Click-Up (https://clickup.com/) é uma ferramenta de gerenciamento que tem como propósito ser “um aplicativo para substituir todos eles”, ou seja, ela agrupa funções de diferentes apps profissionais. O serviço busca oferecer uma interface completa para trabalhar em grupo, com tarefas, quadros brancos, painéis, bate-papos, metas e documentos. Por isso, ele pode ser estratégico para empresas que não querem assinar diferentes ferramentas.

Os valores dos pacotes variam entre US$ 9 (cerca de R$ 45 na cotação atual) por mês para cada usuário no plano Básico, US$ 19 (aproximadamente R$ 95) no pacote Negócios e US$ 29 (cerca de R$ 145) para cada membro no Business Plus. Assim como no Monday.com, o preço do plano Empreendimento varia conforme as necessidades de cada empresa e deve ser consultado com a equipe de vendas. O serviço também oferece um plano gratuito com menos recursos, ideal para testar a ferramenta ou para uso pessoal.

O Asana (https://asana.com/pt) possui a mesma finalidade do Trello: organizar tarefas entre membros de um grupo, determinar prazos e acompanhar o fluxo de trabalho. No entanto, ao contrário do Trello, em que tudo é organizado em quadros, cards e checklists, o Asana também conta com visualizações de trabalho alternativas, como calendários ou cronogramas. Além disso, o serviço possui mais de 200 integrações, sendo compatível com softwares como Adobe Creative Cloud, Zoom e Google Planilhas.

A versão gratuita da Asana está disponível para equipes de até 15 pessoas. Para equipes que excedem esse número, o plano Premium custa R$ 57 mensais por usuário para assinatura anual e R$ 70 por usuário para pagamentos mensais.

O Jira (https://www.atlassian.com/software/jira) é um software da Atlassian — mesma empresa que comprou o Trello — que permite monitorar projetos profissionais e acadêmicos. Assim como no Trello, a ferramenta também conta com quadros de tarefas, mas possui alguns diferenciais, como a presença de relatórios de desempenho, rastreamentos de bugs e os DevOps. Além disso, o serviço tem integração com Gliffy e Desk.com. Não à toa ele é bastante utilizado em empresas de desenvolvimento de software.

A versão gratuita do Jira está disponível para até 10 usuários. O plano Padrão custa $ 7,75 (aproximadamente R$ 38,75) mensais por usuário e o Premium, $ 15,25 (cerca de R$ 76,25) mensais por usuário. O plano Empreendimento é cobrado anualmente e varia conforme as necessidades de cada empresa — e deve ser consultado com a equipe de vendas.

5. Kanban Flow

O Kanban Flow (https://kanbanflow.com/) é mais um organizador de tarefas que usa listas e cartões para controlar o fluxo de trabalho. Disponível na versão web e para aplicativo móvel, a ferramenta tem visual simples, intuitivo e colorido, conforme propõe o método “kanban”.

A plataforma oferece uma versão gratuita e uma versão Premium, que custa US$ 5 (aproximadamente R$ 25 na cotação atual) mensais por usuário. Na segunda opção, é possível acompanhar o tempo que você gasta em suas tarefas, bem como o seu desempenho usando gráficos.

