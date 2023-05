TV 32 polegadas: 5 modelos da Philco para assistir a filmes e séries

TV 32 polegadas é uma boa opção para usar em ambientes pequenos, como quartos e escritórios. No Brasil, a Philco oferece diferentes modelos com a proposta, e é possível encontrar TVs menores com funções smart ou não. O modelo PTV32G70RCH, por exemplo, é uma TV inteligente que vem com aplicativos de streamings como Netflix e Globoplay instalados de fábrica e pode ser vista por preços a partir de R$ 1.098 .

Já opções mais básicas, como os modelos PTV32A21 e PTV32G52S, não possuem conexão Wi-Fi, mas contam com qualidade de imagem de alta definição e podem ser vistas por cifras que partem de R$ 1.429. Confira, na lista a seguir cinco modelos de televisores Philco de 32 polegadas para comprar no Brasil em 2023.

1 de 6 TV Philco: veja cinco opções com 32 polegadas para comprar no Brasil em 2023 — Foto: Fernando Telles/TechTudo TV Philco: veja cinco opções com 32 polegadas para comprar no Brasil em 2023 — Foto: Fernando Telles/TechTudo

O modelo PTV32G70RCH traz um design com bordas finas e resolução em HD. A TV é equipada com processador quad-core, prometendo qualidade gráfica e desempenho até 50% mais veloz se comparada aos modelos da geração anterior. De acordo com a fabricante, o tempo de resposta da TV é de 20 ms. A tela inicial do modelo é bastante amigável e fácil de usar, com interface intuitiva. Seu sistema operacional é o Roku TV, e ele acompanha diversos aplicativos de streaming. Alguns exemplos são Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e Disney+.

Vale dizer que a TV também tem certificado Dolby Audio, prometendo qualidade de som de cinema em casa. Quanto às entradas, o modelo conta com duas do tipo HDMI, uma USB, uma RCA e RF e outra para internet. No site da Americanas, a opção pode ser encontrada por valores a partir de R$ 1.098. Por lá, a TV é avaliada com nota 4,6 de 5 e consumidores destacam que o modelo possui bom custo-benefício e é fácil de usar. Como pontos negativos, no entanto, criticam o fato de a TV não ter loja de aplicativos.

Prós: smart TV com boa relação custo-benefício

smart TV com boa relação custo-benefício Contras: não possui loja de aplicativos

2 de 6 Philco PTV32G70RCH traz um design com bordas finas e resolução em HD — Foto: Divulgação/Philco Philco PTV32G70RCH traz um design com bordas finas e resolução em HD — Foto: Divulgação/Philco

A TV PTV32A21 é um modelo básico, com qualidade de imagem em alta definição, mas sem funções smart. A opção possui design com bordas finas e tela de LED, tem tempo de resposta de 8,5 ms e conta com entradas do tipo HDMI, USB, RCA e RF.

No site da Americanas, é possível encontrá-la por cifras que partem de R$ 1.429. Por lá, o modelo é avaliado com nota máxima, e consumidores que adquiriram a peça elogiam a qualidade da TV.

Prós: qualidade de imagem em HD

qualidade de imagem em HD Contras: não possui funções smart

3 de 6 Philco PTV32A21 apresenta tempo de resposta de 8,5 ms — Foto: Divulgação/Philco Philco PTV32A21 apresenta tempo de resposta de 8,5 ms — Foto: Divulgação/Philco

A TV PTV32G52S é um modelo smart que vem com aplicativos como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e Globoplay instalados de fábrica. Ela tem resolução de imagem em HD e possui processador quad-core, que promete velocidade ao abrir e rodar os aplicativos, além de garantir uma resposta mais ágil aos comandos do controle remoto. De acordo com a fabricante, ela possui tempo de resposta de 8 ms.

Vale dizer que o modelo também possui entradas do tipo RCA, RF, HDMI, USB e Ethernet. No site da Americanas, é possível encontrá-la por preços a partir de R$ 1.499. Consumidores que compraram o modelo o classificam com nota geral 4,3 de 5. Eles elogiam a qualidade de imagem e som da TV, mas criticam o fato do modelo não permitir baixar aplicativos extras.

Prós: qualidade de imagem e som

qualidade de imagem e som Contras: o modelo não permite baixar apps extras, ou seja, só é possível utilizar os programas que já vem instalados no aparelho

4 de 6 Philco PTV32G52S vem com aplicativos como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e Globoplay instalados de fábrica — Foto: Divulgação/Philco Philco PTV32G52S vem com aplicativos como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e Globoplay instalados de fábrica — Foto: Divulgação/Philco

A PTV32G50D é outro modelo básico, ideal para quem busca com uma TV com tela de LED e um design slim, mas sem funções inteligentes. Ela possui resolução em alta definição, conta com entradas RCA, RF e HDMI e USB, que podem ser usadas para acessar arquivos e conectar aparelhos para reproduzir filmes e séries na TV, por exemplo.

O tempo de resposta do modelo é de 6,5 ms, e ele pode ser encontrado no site da Americanas por cifras a partir de R$ 1.599. Consumidores que compraram a TV a avaliam com nota 3,9 de 5 e elogiam principalmente a qualidade de som do modelo. Como pontos negativos, porém, destacam que a TV apresentou problemas com poucos meses de uso.

Prós: qualidade de imagem de alta definição

qualidade de imagem de alta definição Contras: consumidores relatam que o modelo apresentou problemas com poucos meses de uso

5 de 6 Philco PTV32G50D possui resolução em alta definição — Foto: Divulgação/Philco Philco PTV32G50D possui resolução em alta definição — Foto: Divulgação/Philco

O modelo PTV32G70SBL possui funções inteligentes, como o acesso à internet. Ela vem com aplicativos de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay instalados de fábrica e também possui loja de aplicativos para que o usuário faça o download de outros programas na TV. Com processador quad-core, o modelo também promete maior velocidade aos comandos, garantindo uma usabilidade mais fluida.

O modelo ainda possui entradas do tipo RCA, RF, HDMI, USB e Ethernet e também é compatível com Dolby Audio, sendo capaz de proporcionar um som mais nítido e limpo aos conteúdos. No site da Americanas, a TV pode ser encontrada por cifras que partem de R$ 1.599. Ela é avaliada com nota 4,1 de 5, e consumidores elogiam a qualidade de imagem e som do modelo. Como pontos negativos, destacam que tiveram problemas para baixar outros apps.

Prós: funções smart

funções smart Contras: consumidores relatam problemas para baixar aplicativos na TV

6 de 6 Philco PTV32G70SBL possui funções inteligentes, como o acesso à internet — Foto: Divulgação/Philco Philco PTV32G70SBL possui funções inteligentes, como o acesso à internet — Foto: Divulgação/Philco

Com informações de Philco (1/2/3/4)

