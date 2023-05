TV 55 polegadas Samsung: 7 modelos para assistir a filmes e séries

Uma TV de 55 polegadas pode ser indicada para quem deseja assistir a filmes e séries em uma tela grande, ou para ter uma experiência mais imersiva em jogos. A Samsung oferece opções de Smart TVs deste tamanho com preços que começam em R$ 2.599 e podem atingir os R$ 5.899 . A AU7700 é a opção mais barata e conta com a função Gaming Hub, que permite jogar games de console através da TV por cerca de R$ 2.599 . Já a Business TV é outro modelo com preço acessível, oferece resolução 4K, pode ser personalizada para uso em negócios e custa aproximadamente R$ 2.609 .

O modelo QN90B possui recursos voltados para o público gamer, como imagem fluida com a taxa de atualização de 144 Hz, tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e Gaming Hub. O preço fica perto dos R$ 5.299. Já para quem busca ainda mais qualidade de imagem, a Samsung QN700B é uma Smart TV 8K, com resolução quatro vezes superior aos modelos anteriores e requer investimentos a partir de R$ 5.899. Saiba mais sobre cada televisão a seguir.

A TV Samsung AU7700 tem display LED e processador Crystal, que aproxima tudo o que é exibido na TV à resolução máxima de 4K, e taxa de atualização de 60 Hz. A televisão é uma opção interessante para quem gosta de jogos e não pode gastar muito, pois o recurso game streaming dá acesso a diversos jogos da plataforma Xbox. Além disso, o aparelho traz Bixby, Alexa e Google Assistente integrados, para o usuário escolher qual o melhor assistente virtual para controlá-la. A AU7700 possui design de borda infinita, três entradas HDMI, entrada USB, conexão Bluetooth e função de espelhamento com o celular. O modelo mais barato da lista custa cerca de R$ 2.599.

A televisão oferece controle remoto único, que reconhece todos os aparelhos compatíveis conectados à TV e passa a controlá-los também. O produto possui 300 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Os pontos mais elogiados da AU 7700 pelos compradores foram a qualidade da imagem e o controle remoto único, que oferece praticidade. A qualidade do som foi um ponto que deixou a desejar para alguns usuários.

Prós: qualidade da imagem e praticidade oferecida pelo controle remoto único

qualidade da imagem e praticidade oferecida pelo controle remoto único Contras: qualidade do som pode deixar a desejar

2. Samsung Business TV - a partir de R$ 2.609

A Samsung Business TV LH55BEAHVGGXZD possui resolução 4K, que junto ao processador Crystal promete imagens ainda mais nítidas e detalhadas em filmes e séries. A taxa de atualização é de 60 Hz e a tecnologia da tela é o LED. O nome do modelo faz alusão à tecnologia que possibilita configurar a TV tanto para o modo residencial quanto para o modo hotel, o que oferece uma gama de personalizações. Entre os aplicativos incluídos na televisão de 55 polegadas estão Youtube, Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video e Disney+. Ela acompanha controle remoto e custa a partir de R$ 2.609.

Além disso, a Smart TV conta com conexão Bluetooth, duas entradas HDMI e uma entrada USB. A Samsung Business TV possui 444 avaliações no site da Amazon, onde é classificada com 4,7 estrelas, com 86% de nota máxima por parte dos compradores. De acordo com os comentários, o modelo se destaca por seu custo-benefício, qualidade de imagem e som. Os pontos negativos são os travamentos do sistema, que atrapalham um uso fluido dos recursos disponíveis, e a qualidade do controle remoto.

Prós: custo-benefício, qualidade de imagem e som

custo-benefício, qualidade de imagem e som Contras: sistema pode apresentar travamentos

Assim como o modelo anterior, a Samsung BU8000 conta com tela em LED, resolução 4K, processador Crystal e taxa de atualização de 60 Hz. A tecnologia de realce de contraste promete mais cor e profundidade em qualquer conteúdo. O modelo é pensado para oferecer praticidade aos fãs de filmes, séries e jogos, com todos os recursos reunidos no Smart Hub. Por meio do Gaming Hub é possível jogar diretamente pela TV, sem utilizar nenhum console. A TV é compatível com os assistentes virtuais Bixby, Alexa e Google Assistente. O sistema de som 3D promete uma experiência de áudio imersiva, que pode ser aprimorada com funcionamento sincronizado com soundbar. Interessados precisam investir a partir de R$ 2.849.

As conexões da Smart TV incluem três entradas HDMI, duas entradas USB, Bluetooth e possibilidade de espelhamento do celular. A TV acompanha um controle remoto recarregável por energia solar, pela própria luz ambiente da casa ou por USB, sem necessidade de pilhas. Com mais de 130 avaliações no site da Amazon, a BU8000 é classificada com 4,5 estrelas. Os comentários dos compradores destacam a qualidade de imagem e a praticidade oferecida pelo sistema operacional. No entanto, a demora para realizar a primeira configuração foi um ponto negativo presente entre os comentários.

Prós: som e imagem de qualidade, uso prático para filmes, séries e jogos

som e imagem de qualidade, uso prático para filmes, séries e jogos Contras: demora para realizar a configuração inicial da TV

A Samsung Q90T é uma 4K aprimorada, construída em QLED e equipada com o processador Quantum, que utiliza inteligência artificial para aprimorar qualquer imagem reproduzida à resolução máxima da TV. Ela conta com taxa de atualização de 120 Hz, representando o dobro de suavidade e fluidez dos modelos anteriores. O som da TV também é destaque, com tecnologia que se ajusta automaticamente ao ambiente onde o aparelho está instalado, além de ser sincronizado com um soundbar. Ainda, o espelhamento com smartphones e a função multitela permitem dividir o conteúdo entre a TV e o celular.

A Q90T possui três entradas HDMI, duas entradas USB e Bluetooth. A Q90T acompanhada um controle remoto único e é compatível com os assistentes de voz Bixby, Alexa e Google Assistente. No site da Amazon, a TV conta com onze avaliações de compradores e classificação de 4,3 estrelas. Entre os comentários, os usuários destacam a TV por conta da sua qualidade de imagem e de som. O preço fica perto dos R$ 3.699.

Prós: qualidade de som e imagem, taxa de atualização de 120 Hz, função multitela

qualidade de som e imagem, taxa de atualização de 120 Hz, função multitela Contras: não há

A Samsung QN85B já entra nos modelos com display Neo QLED, além de resolução 4K, processador Quantum e uma taxa de atualização de 120 Hz, o que torna as imagens mais fluidas e suaves. O design possui bordas infinitas nos quatro cantos e a tela simula imagens 3D com o processador, para oferecer uma experiência mais realista e imersiva. A qualidade do som é adaptativa ao ambiente e pode ser usada em sincronia com a soundbar, proporcionando uma experiência de áudio aprimorada. A QN85B também apresenta o Samsung Gaming Hub, que permite jogar diretamente na TV e um modo de imagem específico para jogos.

Quanto às conexões, há quatro entradas HDMI, duas entradas USB e conectividade Bluetooth. A TV vem com controle remoto recarregável por energia solar, pela própria luz ambiente da casa ou por USB, sem necessidade de pilhas. A QN85B possui 135 avaliações de clientes e classificação de 4,7 estrelas no site da Amazon. Os usuários elogiam a TV por sua qualidade de imagem em diferentes modos, como filmes e jogos e opções de customização. O modelo custa cerca de R$ 4.377.

Prós: qualidade de imagem em diferentes modos, opções de customização e qualidade de som

qualidade de imagem em diferentes modos, opções de customização e qualidade de som Contras: valor elevado

A Samsung QN90B possui resolução 4K, display Neo QLED e processador Quantum, mas o destaque vai para a taxa de atualização de 144 Hz, o que a torna ideal para jogos com alta qualidade gráfica. É um modelo que deve agradar aos fãs de games, pois conta com uma tela Ultra-Wide em formato 21:9 ou 32:9 para aprimorar a experiência em jogos. Além disso, é equipada com o Samsung Gaming Hub, que permite jogar games através da nuvem sem a necessidade de um console, e o Smart Hub, que reúne filmes, jogos e séries em um único lugar. Já o Samsung TV Plus oferece diversos canais de entretenimento gratuitos. O modelo é vendido por aproximadamente R$ 5.300.

A QN90B é equipada com som imersivo e multidirecional Dolby Atmos, com 60 Watts RMS de potência. A TV possui quatro entradas HDMI, duas entradas USB e funções de multitela e espelhamento do celular. Com 34 avaliações de compradores, a TV possui classificação de 4,5 estrelas no site da Amazon. É elogiada pela sua qualidade de som e imagem, em especial quando utilizada para jogos.

Prós: qualidade de som e imagem, bom desempenho em jogos

qualidade de som e imagem, bom desempenho em jogos Contras: valor elevado

A Samsung QN700B possui resolução 8K, ou seja, duas vezes maior que a resolução 4K, e possui taxa de atualização de 60 Hz. Ela é equipada com o processador Quantum 8K Light, que usa inteligência artificial para aproximar qualquer conteúdo exibido à resolução máxima da TV. O sistema de som tem tecnologia Dolby Atmos 3D e multidirecional Dolby Atmos, além de 60 Watts de potência. A tela em construção Neo QLED conta com quatro bordas infinitas ultrafinas, com apenas 1,8 cm de espessura. O aparelho é vendido por valores a partir de R$ 5.899.

A TV possui quatro entradas HDMI, três entradas USB, uma entrada USB-C e conexão Bluetooth. No site da Amazon, é classificada com 4,8 estrelas com base em oito avaliações. A televisão se destaca por sua resolução, mas peca na taxa de atualização de 60 Hz, que poderia ser maior devido a sua faixa de preço. A QN700B vem com alguns aplicativos incluídos, como Samsung Gaming Hub, Smart Hub e Samsung TV Plus.

Prós: resolução 8K

resolução 8K Contras: taxa de atualização de 60 Hz

