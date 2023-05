Usa iPhone? 7 rumores sobre o iOS 17 de que você precisa saber hoje

O iOS 17, nova versão do seu sistema operacional, será anunciado pela Apple no dia 5 de junho durante a WWDC (World Wide Developer's Conference). O lançamento oficial, caso siga o padrão da empresa, deve ocorrer em meados de setembro – mesma época em que deve ser lançada a próxima geração do iPhone . Apesar de não haver muitas informações oficiais sobre os recursos adicionados na atualização, espera-se melhorias significativas na experiência geral do usuário.

Alguns rumores sobre novidades do iOS 17 incluem uma nova aparência dos apps, diferentes controle na lanterna, melhorias na Carteira do iPhone e até na assistente virtual Siri. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com rumores e vazamentos sobre o novo sistema operacional da Apple e o que se sabe até agora sobre cada uma das funcionalidades. Confira nas próximas linhas.

Lançamento do iOS 17 é aguardado pelos usuários do iPhone

1. Nova aparência dos apps

De acordo com o insider @analyst94, responsável por vazar recursos como o Dynamic Island do iPhone 14, muitos apps da Apple serão redesenhados. Em seu Twitter, ele afirmou que aplicativos como Wallet e Health vão ganhar novos recursos, e que o seletor de papel de parede mudará a interface. A expectativa é de que eles se tornem mais fáceis de navegar e sejam mais intuitivos.

o App Health deve mudar sua apresentação no iOS 17

2. Letras do Apple Music na tela de bloqueio

Segundo uma conta do Weibo, a mesma que vazou a informação de que a Apple lançaria o iPhone 14 na cor amarela, o app Apple Music é um dos que passará por grandes mudanças com a chegada do iOS 17. Uma das alterações será a reformulação da interface. Por lá, partes dos textos serão substituídas por imagens e gráficos. Além disso, de acordo com o perfil, o usuário poderá visualizar as letras das músicas diretamente na tela de bloqueio, sem a necessidade de abrir o telefone.

iOS 17 deve reformular o Apple Music

3. Mais controles na lanterna

Conforme mais um rumor foi vazado pelo insider analyst941, o centro de controle do novo sistema operacional deve ser reformulado e contará com mais opções de personalização. Entre elas está o brilho deslizante da lanterna, que poderá ser ajustado para cima e para baixo, diferente dos quatro níveis que estão disponíveis atualmente.

4. Possibilidade de baixar apps externos à App Store

De acordo com a Bloomberg, o iOS 17 pode finalmente permitir que o usuário baixe e instale aplicativos oriundos de lojas de terceiros. Atualmente, só é possível usar apps disponíveis na App Store, e a Apple sempre resistiu a qualquer mudança nesse sentido.

Ainda não há muitas informações sobre essa possível atualização, mas tudo indica que o recurso só estará disponível na Europa.

5. Melhorias na Carteira do iPhone

Mais um leak do Analyst941 informa que iOS 17 irá trazer diversas melhorias no aplicativo Carteira, incluindo novo design incluindo novas guias e opção de pesquisa. Na imagem compartilhada pela fonte, em que é possível ver uma amostra de como ficaria o aplicativo, há um menu inferior com acesso a todas as funções do app, como Cartões, Dinheiro, Chaves, IDs e pedidos.

Segundo o insider, o app vai contar com um buscador para procurar por cartões ou passes específicos. Isso tornaria a utilização do Wallet mais fácil, já que usuários teriam menos dificuldades para determinados recursos.

Wallet deve ganhar uma reformulação no iOS 17

6. Melhorias na Siri

Mais um vazamento do Analyst941 diz respeito à assistente virtual Siri. De acordo com os leaks, ela também sofrerá mudanças com o iOS 17. Em relação à aparência, a interface da assistente seria retirada da parte inferior da tela e realocada na ilha dinâmica, o que a faria parecer menos intrusiva quando estivesse ativa. Obviamente, o novo recurso só é válido para os aparelhos da Apple que possuem a ilha dinâmica. Atualmente, são o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max.

Outra atualização que pode ser feita na Siri, segundo Mark Gurman da Bloomberg, é que os usuários só precisarão dizer “Siri” ao invés de “Hey Siri” para utilizar a assistente. Isso faria com que o sistema ficasse mais alinhado a outras opções do mercado, como a Alexa da Amazon. Por fim, com a recente expansão das inteligências artificiais, é esperado que a Siri apresente novidades substanciais em relação ao seu desempenho.

7. Apple Maps na tela de bloqueio

Ainda de acordo com o insider Analyst941, o Maps deve ganhar uma integração à tela de bloqueio dos iPhones. Com a atualização, uma pequena parte do mapa vai ficar visível para os usuários, além de algumas orientações de rota, ainda que o smartphone permaneça bloqueado. O intuito é facilitar a navegação durante o uso do aplicativo. Um motorista, por exemplo, não vai ter que se preocupar em manter o telefone desbloqueado o tempo todo para consultar o GPS.

Apple Maps vai ser integrado à tela de bloqueio no iOS 17

Quais iPhones receberão o iOS 17? Quando a atualização será lançada?

Ainda não há certeza sobre todos os aparelhos que serão compatíveis com o iOS 17, pois a Apple não segue um padrão específico em relação aos aparelhos que perdem o suporte a cada nova atualização. Há alguns rumores que dizem que o novo sistema não poderá ser instalado no iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Entretanto, também há fontes que afirmam que a atualização ficará disponível para os mesmos aparelhos compatíveis com o iOS 16, o que inclui essa geração.

É provável que dispositivos como os iPhone XS, XS Max, XR também sejam compatíveis. Os modelos a partir do iPhone 11 receberão a nova atualização do sistema operacional.

Já no que diz respeito ao lançamento, o iOS 17 é esperado em setembro, mas ainda não há uma data definida. Se a Apple seguir os padrões dos últimos anos, a expectativa gira em torno da segunda semana de setembro, já que o iOS 16 foi lançado no dia 12 de setembro de 2022 e o iOS 15, no dia 20 de setembro de 2021.

iPhone 14 está entre os dispositivos que serão atualizados para o iOS 16.

Como entrar no beta do iOS 17?

Para participar do programa beta da Apple, você precisa se inscrever no site (beta.apple.com/sp/betaprogram/). Clique em “Sign up” e informe seu ID da Apple. Depois, siga os passos da inscrição e aceite os termos do Contrato do Programa de Software Beta da Apple. Assim, quando o beta do iOS 17 estiver disponível, você poderá testá-lo em seu dispositivo. Lembrando que uma versão beta ainda pode conter erros, pois não se trata de um software finalizado.

