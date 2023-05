Vai jogar o novo Zelda? Veja todos os games da franquia na ordem certa

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é o capítulo mais recente da grande saga de The Legend of Zelda , uma das mais populares da história dos videogames. Com isso, muitos fãs voltam a se perguntar sobre como um novo título se encaixa na confusa cronologia da franquia. Toda essa confusão se dá, em especial, por conta de The Legend of Zelda: Ocarina of Time e todas as linhas do tempo que seu enredo criou.

Além disso, a história não começa com o primeiro The Legend of Zelda (1986) e alguns jogos mais atuais ajudaram a entender melhor o que se passou no início de tudo. Para explicar como esse enredo funciona, o TechTudo reuniu todos os títulos da franquia em ordem cronológica e sem levar em consideração os spin-offs, se baseando no livro Hyrule Historia. Confira a seguir.

Veja The Legend of Zelda em ordem cronológica — Foto: Divulgação/Nintendo

O começo

The Legend of Zelda não conta com um início repleto de mistérios, pelo menos quando comparamos com acontecimentos futuros. São apenas quatro jogos, com explicações sobre as origens de Link, Zelda e Ganon, e chegando ao ponto em que toda a linha do tempo se separa. Veja os jogos a seguir.

The Legend of Zelda: Skyward Sword é o primeiro jogo da cronologia da franquia, lançado para Nintendo Wii e relançado em HD para Nintendo Switch. Sua história apresenta a lenda de três deusas responsáveis pela criação da Triforce, que concederia desejos a quem a possuísse. Um dos principais antagonistas do enredo, o Demon King Demise, causou destruição naquela terra para ficar com a Triforce. Ele foi impedido pela Deusa Hylia, com a ajuda de sobreviventes que ela enviou para os céus antes de realizar o ataque derradeiro contra o vilão. Como consequência da guerra, surgiu a Skyloft, uma enorme superfície suspensa nos céus.

Toda essa explicação é importante para o jogador entender o que se passa no presente de Skyward Sword. Diferentemente de outros jogos, Zelda não faz parte da realeza no começo do game, mas é revelado que ela é a reencarnação de Hylia, a protetora da Triforce. Zelda também é uma amiga de infância de Link, que eventualmente aparece como o herói da profecia que deverá derrotar Demise. De fato, o vilão é derrotado pelo protagonista, mas vale lembrar que Demise é a forma original de Ganondorf. Ou seja, ele retornará no futuro. Por fim, Link e Zelda estabelecem o Reino de Hyrule.

Toda a história de The Legend of Zelda começa com Skyward Sword — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

The Legend of Zelda: The Minish Cap (2004)

The Legend of Zelda: The Minish Cap é o segundo título da cronologia, sendo lançado para Game Boy Advance e com a participação da Capcom. Sua história conta sobre a raça Picori, que concedeu a um jovem herói a Picori Blade e a Light Force para selar a maldade existente em Hyrule. No presente, o antagonista Vaati se torna campeão de um torneio de luta de espadas e, na frente de Link e da Princesa Zelda, destrói a Picori Blade, o que abre espaço para monstros serem liberados novamente em Hyrule.

Vaati não encontra a Light Force inicialmente, mas logo se descobre que ela está no interior de Zelda, sendo possivelmente seu sangue divino. O vilão acaba a raptando, mas Link consegue vencer Vaati e salvar Zelda e Hyrule no processo. No entanto, essa não foi a última aparição do antagonista.

The Legend of Zelda: The Minish Cap um vilão diferente de Ganondorf, mas que retorna em outros títulos — Foto: Divulgação/Nintendo

The Legend of Zelda: Four Swords (2002)

The Legend of Zelda: Four Swords se passa muitas gerações após os acontecimentos de The Legend of Zelda: The Minish Cap. No começo, as novas reencarnações de Link e de Zelda vão até um pedestal e encontram a Four Sword, onde Vaati está selado. O vilão acaba quebrando o selo e capturando a princesa com o objetivo de casar com ela. Depois, Link é auxiliado por fadas para retirar a Four Sword do pedestal, atitude que cria mais três clones do herói. Com esse quarteto, Vaati é derrotado e Hyrule ganha mais um período de paz.

O jogo, na verdade, chegou inicialmente com a compilação The Legend of Zelda: A Link to the Past and Four Swords, lançada em 2002 para Game Boy Advance. Porém, anos depois, ganhou sua versão própria em 2011, a The Legend of Zelda: Four Swords Anniversary Edition, para Nintendo DSi e Nintendo 3DS.

The Legend of Zelda: Four Swords é a continuação direta de Minish Cap — Foto: Divulgação/Nintendo

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)

The Legend of Zelda: Ocarina of Time é o momento da cronologia onde os fãs ficam confusos de vez, apesar de ser considerado um dos melhores jogos de videogame da história. Após os acontecimentos de The Legend of Zelda: Four Swords, Hyrule se viu em uma longa guerra civil. O começo conta com Link sendo levado pela Navi, sua fada companheira, até a Great Deku Tree, uma árvore que foi amaldiçoada e que estava perto da morte. Antes de partir, a árvore avisa a Link que a maldição foi causada por um homem maligno que deseja conquistar o mundo e que o jovem precisa impedi-lo.

Esse homem maligno foi revelado como Ganondorf, sendo essa a primeira aparição do famoso vilão na cronologia. Link recebe mais informações no castelo de Hyrule com a Princesa Zelda, que explica que o antagonista está atrás da Triforce. A aventura do herói se destaca por envolver um salto de sete anos no tempo, após Ganondorf incapacitar Link em um momento da história. Além disso, há a possibilidade de viagens no tempo dentro do jogo. Em teoria, Link vence o vilão no final, mas é aqui que toda a confusão começa de verdade.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time é uma obra prima, mas também o causador de muitas dúvidas entre os fãs da franquia — Foto: Divulgação/Nintendo

As linhas do tempo de The Legend of Zelda

The Legend of Zelda: Ocarina of Time pode ser encerrado de três formas possíveis, segundo o livro Hyrule Historia. Assim, três linhas do tempo se formam, cada uma delas com diferentes histórias a serem vividas por Link. Sendo elas:

Fallen Hero Timeline: Link é derrotado por Ganon, que conquista as três partes da Triforce;

Child Timeline: Link derrota Ganon, volta no tempo e avisa Zelda sobre os planos do vilão;

Adult Timeline: Link derrota Ganon, mas não volta no tempo para avisar Zelda, pois, aparentemente, foi apagado da história devido às regras da viagem no tempo.

Fallen Hero Timeline

Fallen Hero Timeline é a linha do tempo mais sombria da franquia. Além de derrotar Link, Ganon conquistou as três partes da Triforce e pôde se tornar o Rei Demônio. No entanto, tanto o antagonista como a Triforce foram selados em Sacred Realm, o que assegurou a paz em Hyrule por algum tempo.

Porém, essa paz foi encerrada quando pessoas descobriram a localização da Triforce. No momento que chegaram até lá, viram que Sacred Realm havia se tornado Dark World, por conta das ações de Ganondorf. Como consequência, essas pessoas foram transformadas em monstros para lutarem no exército do vilão e invadirem Hyrule.

Jogos na Fallen Hero Timeline Jogos em ordem cronológica Plataforma Data de Lançamento The Legend of Zelda: A Link to the Past Super Nintendo 1991 The Legend of Zelda: Link’s Awakening Game Boy 1993 The Legend of Zelda: Oracle of Seasons and Oracle of Ages Game Boy Color 2001 The Legend of Zelda: A Link Between Worlds Nintendo 3DS 2013 The Legend of Zelda: Tri Force Heroes Nintendo 3DS 2015 The Legend of Zelda Nintendo Entertainment System 1986 The Legend of Zelda: The Adventure of Link Nintendo Entertainment System 1987

Fallen Hero Timeline conta com oito jogos, todos com histórias muito semelhantes. The Legend of Zelda: A Link to the Past, de 1991, foi o primeiro deles. Séculos depois, outras pessoas tentam chegar a Sacred Realm, mas uma nova reencarnação de Link aparece e impede os vilões e Ganon de triunfarem, erguendo a Triforce no final do game. Depois, temos The Legend of Zelda: Link’s Awakening, com uma história que, na teoria, seria um mero sonho de Link.

A continuação é The Legend of Zelda: Oracle of Seasons and Oracle of Ages. No game, as mães adotivas de Ganon tentam ressuscitá-lo novamente. Assim, um novo Link aparece nas ilhas de Holodrum e Labrynna para resolver a situação. Séculos depois, temos os acontecimentos de The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, que apresenta uma nova versão espelhada de Hyrule, a Lorule, e um sacerdote chamado Yuga que tenta mais uma vez ressuscitar Ganon. Já The Legend of Zelda: Tri Force Heroes, conta com o mesmo Link de A Link Between Worlds, que tem como objetivo derrotar a The Lady, uma nova vilã, e livrar a princesa de Hytopia de uma maldição.

Por fim, os dois título de NES: The Legend of Zelda (1986) e The Legend of Zelda: The Adventure of Link (1987). Nesse período, a Triforce foi separada em três partes: Triforce of Power, que ficou com o Rei de Hyrule; Triforce of Wisdom, para a princesa Zelda; e Triforce of Courage, para um novo Link. Ambos os jogos possuem o mesmo enredo, com Ganon invadindo o reino e Link tentando impedi-lo. Vale destacar que os eventos de Adventure of Link ocorrem seis anos após o primeiro.

The Legend of Zelda: The Adventure of Link finaliza a Fallen Hero Timeline — Foto: Divulgação/Nintendo

Child Timeline

Child Timeline é a realidade onde tudo ocorre como o planejado em Ocarina of Time. Link derrota Ganon, retorna no tempo e avisa a todos sobre o plano do antagonista, evitando que o mal dominasse aquela terra. Com a missão cumprida, Link parte para uma nova aventura, iniciando, assim, a Child Timeline:

Jogos na Child Timeline Jogos em ordem cronológica Plataforma Data de Lançamento The Legend of Zelda: Majora’s Mask Nintendo 64 2000 The Legend of Zelda: Twilight Princess Nintendo Wii e Gamecube 2006 The Legend of Zelda: Four Swords Adventures Gamecube 2004

Cerca de dois meses após o início de sua nova jornada, Link vai parar em Termina, um mundo paralelo a Hyrule. É aqui onde acontece a história de The Legend of Zelda: Majora's Mask. Em resumo, a história se inicia com o encontro de Link com o Skull Kid, um personagem que amaldiçoa o protagonista e o transforma em um Deku Scrub. Link consegue se livrar da maldição, vai atrás do Skull Kid e descobre que ele quer destruir Termina com uma lua que irá colapsar com a terra em três dias. Após o herói salvar o dia, essa versão do Link, iniciada em Ocarina of Time, não aparece mais na franquia.

A Child Timeline segue com The Legend of Zelda: Twilight Princess. Nele, Link é um jovem que vê Hyrule sendo consumido por um crepúsculo sobrenatural. Guiado por Midna, ele parte em uma jornada para derrotar o Rei Zant. Entretanto, o último chefe é Ganondorf, que até controla o corpo de Zelda para lutar contra o herói na batalha final. Finalizando essa linha do tempo, chegamos a The Legend of Zelda: Four Swords Adventures, que se passa séculos depois do Twilight Princess. Aqui, Ganondorf retorna à Hyrule e busca ressuscitar Vaati, o mesmo vilão de Minish Cap e Four Swords.

The Legend of Zelda: Four Swords Adventures é o fechamento da Child Timeline — Foto: Divulgação/Nintendo

Adult Timeline

Adult Timeline é a linha do tempo que mais gera dúvidas entre os fãs. Assim como na Child Timeline, Link foi enviado de volta no tempo, mas ele basicamente desapareceu para sempre na linha do tempo em questão. Em contrapartida, Ganondorf retorna em outro momento, mesmo que tenha sido derrotado no final de Ocarina of Time. Sem um herói lendário para encarar o terrível vilão, seria questão de tempo até Hyrule cair de vez.

Jogos na Adult Timeline Jogos em ordem cronológica Plataforma Data de Lançamento The Legend of Zelda: The Wind Waker Gamecube 2002 The Legend of Zelda: Phantom Hourglass Nintendo DS 2007 The Legend of Zelda: Spirit Tracks Nintendo DS 2009

Sem reencarnações de Link, Ganon tentou dominar Hyrule novamente anos após os acontecimentos de Ocarina of Time. Entretanto, por não existir um herói para manter o equilíbrio do bem e do mal, os deuses optaram por inundar todo o reino, impedindo o vilão e transformando aquela terra em um extenso mar. Para a história continuar, um novo Link aparece para protagonizar The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002). Esse jovem Link inicia sua aventura após o rapto de sua irmã menor, Aryll. Contudo, essa jornada se torna muito maior do que ele imaginava, sendo concluída com ele, ao lado de Zelda, derrotando Ganon, mas vendo Hyrule sendo destruída no processo.

Uma nova Hyrule é apresentada na sequência de The Wind Waker, The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (2007). Phantom Hourglass apresenta a jornada de Link para salvar sua amiga Tetra das garras do bizarro monstro Bellum. Para fechar a Adult Timeline, temos The Legend of Zelda: Spirit Tracks (2009), que se passa diversas gerações após Phantom Hourglass. No game, Link e a Princesa Zelda exploram a nova Hyrule com o intuito de impedir o despertar de outro terrível inimigo, o Demon King Malladus.

Assim como seus antecessores, The Legend of Zelda: Spirit Tracks carrega um traço artístico bem diferente do restante da franquia — Foto: Divulgação/Nintendo

Breath of the Wild e Tears of the Kingdom

Assim, chegamos aos jogos mais recentes: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2018) e sua sequência The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (2023). Breath of the Wild apresenta um Link despertando após um século de hibernação para salvar a Princesa Zelda e derrotar o grande mal que atormenta Hyrule, o Calamity Ganon.

Já Tears of the Kingom acontece após a derrota de Calamity Ganon, quando Link e Zelda encontram as ruínas da civilização Zonai durante uma exploração. Os eventos começam de verdade quando uma múmia acorda, corrompe o braço de Link e destrói a Master Sword. Depois, o castelo de Hyrule é enviado para os céus, Zelda desaparece e Link precisa encontrá-la.

Com os dois mais novos jogos da franquia, há mais teorias do que confirmações sobre a cronologia. No final das contas, a linha de tempo mais próxima da dupla é a Fallen Hero Timeline, pois Breath of the Wild cita momentos como Link falhando em derrotar Ganon no passado e o selamento de Ganon em Sacred Realm. Porém, tudo não passa de teoria.

Tears of the Kingdom é jogo mais recente da franquia e o último da cronologia, mas ainda há dificuldades em encaixar ele e o Breath of the Wild nas linhas do tempo após Ocarina of Time — Foto: Divulgação/Nintendo