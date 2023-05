Vai Na Fé: veja personagens e elenco da novela da Globo

Vai Na Fé é a novela da Rede Globo da faixa das sete. No ar desde janeiro deste ano, o folhetim pode ser visto tanto na TV como no Globoplay , via transmissão ao vivo ou na busca por episódios disponíveis. A trama é escrita por Rosane Svartman (Totalmente Demais) e tem como protagonistas Sheron Menezzes (Caras e Bocas), José Loreto (Avenida Brasil), Bella Campos (Pantanal), Carolina Dieckmann (Senhora do Destino), entre outros.

Com diferentes núcleos de personagens e tramas paralelas, é preciso conhecer os protagonistas e coadjuvantes para entender a história. Para saber quem é quem na novela das sete, confira, a seguir, a lista de personagens e seus atores e atrizes.

2 de 19 Novela Vai na Fé conta com o protagonismo de Sharon Menezes, José Loreto e Emílio Dantas — Foto: Divulgação/Rede Globo Novela Vai na Fé conta com o protagonismo de Sharon Menezes, José Loreto e Emílio Dantas — Foto: Divulgação/Rede Globo

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Sheron Menezzes é Sol

A protagonista da novela é uma mulher trabalhadora que mora no bairro da Piedade, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Com seu carro, ela vai até o Centro para vender quentinhas. Além de vendedora, Sol também é cantora, participando do coral da igreja desde criança. Ela também frequentava os bailes funks do bairro sem que os pais soubessem, sendo reconhecida como a "princesa do baile" nos anos 2000.

Foi durante um momento de crise financeira que Sol recebe um convite do cantor pop Lui Lorenzo para voltar a atuar nos palcos. Ela aceita o convite inesperado, mas floresce entre eles uma atração que vai muito além do profissional.

3 de 19 Em Vai na Fé, Sol é uma mulher trabalhadora da Zona Norte do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/GShow Em Vai na Fé, Sol é uma mulher trabalhadora da Zona Norte do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/GShow

José Loreto é Lui Lorenzo

O cantor pop é um homem sedutor e extravagante, filho de Wilma (Renata Sorrah) e Fabio (Zé Carlos Machado); este último completamente ausente em sua vida. É sua mãe que atua como empresária da sua carreira, que começou quando se apresentou em um show de calouros quando criança. Por ser mulherengo e hedonista, vive colecionando relações amorosas. Mas tudo muda quando Lui conhece Sol.

4 de 19 O cantor pop Lui Lorenzo é um dos protagonistas da trama — Foto: Reprodução/GShow O cantor pop Lui Lorenzo é um dos protagonistas da trama — Foto: Reprodução/GShow

Carolina Dieckmann é Lumiar

Lumiar é uma advogada de sucesso casada com Benjamin (Samuel de Assis), mais conhecido como Ben. Os dois se conheceram na faculdade de Direito, e atuam juntos na área criminalista. Além de trabalhar nos escritórios advocacia, Lumiar é professora universitária. A profissional é feliz no casamento, mas tem um relacionamento distante dos pais Dora (Claudia Ohana) e Fabio (Zé Carlos Machado). O jeitão hippie moderno do casal nada agrada a filha Lumiar, cujo nome de batismo detesta.

5 de 19 Na novela Vai na Fé, Lumiar é uma advogada criminalista e professora de Direito — Foto: Reprodução/GShow Na novela Vai na Fé, Lumiar é uma advogada criminalista e professora de Direito — Foto: Reprodução/GShow

Bella Campos é Jenifer

A jovem estudiosa é a filha mais velha de Sol e cursa Direito em uma faculdade particular onde conseguiu uma bolsa de estudos. Após passar por algumas provações devido à diferença de classe entre os demais alunos, Jenifer encontra uma turma de amigos que é da mesma realidade que a sua. Por causa do seu posicionamento feminista, vive em conflito com o pai Carlão (Che Moais) quando o assunto é tarefas domésticas.

6 de 19 Em Vai na Fé, a estudante Jenifer aproveita a bolsa de estudos que conseguiu para estudar Direito — Foto: Reprodução/GShow Em Vai na Fé, a estudante Jenifer aproveita a bolsa de estudos que conseguiu para estudar Direito — Foto: Reprodução/GShow

Emilio Dantas é Theo

Theo é um empresário casado com a ex-modelo Clara (Regiane Alves) e pai de Rafa (Caio Manhente). Tem como amigo o advogado criminalista Benjamin (Samuel de Assis). Embora queira passar a imagem de um pai de família honesto e trabalhador, por trás das cortinas é uma pessoa totalmente diferente. Theo gerencia um esquema ilícito de mercadorias ilegais ao lado do advogado Orfeu (Jonathan Haagensen), seu sócio no crime.

7 de 19 Na novela Vai na Fé, Theo esconde segredos sobre suas operações ilícitas — Foto: Reprodução/GShow Na novela Vai na Fé, Theo esconde segredos sobre suas operações ilícitas — Foto: Reprodução/GShow

Samuel de Assis é Ben

Ben é um advogado que amadureceu muito cedo devido à morte do seu pai. Com isso, ele precisou cuidar de sua mãe e irmã e assumir o escritório de advocacia da família ainda jovem. Mesmo sendo feliz no casamento com Lumiar, Ben ainda sente atração pela Sol - os dois viveram um romance na juventude - ao reencontrá-la no palco como dançarina no show de Lui Lorenzo.

8 de 19 Na novela Vai na Fé, o advogado Ben é casado com Lumiar, mas ainda fica balançado por Sol — Foto: Reprodução/GShow Na novela Vai na Fé, o advogado Ben é casado com Lumiar, mas ainda fica balançado por Sol — Foto: Reprodução/GShow

Mel Maia é Guiga

Guiga é uma estudante de Direito que tem pouca noção da realidade. Além de estudar, atua como digital influencer nas redes sociais, publicando conteúdo fashionista, mas superficial. Ela esconde do seu público que faz publipost, disfarçando as propagandas como se fossem postagens espontâneas. Quando seu pai vai preso por corrupção, ela sofre as consequências do ato dele.

9 de 19 Na novela Vai na Fé, Guiga é uma influencer que publica conteúdo duvidoso nas redes sociais — Foto: Reprodução/GShow Na novela Vai na Fé, Guiga é uma influencer que publica conteúdo duvidoso nas redes sociais — Foto: Reprodução/GShow

Renata Sorrah é Wilma

Wilma é a mãe de Lui e empresária da carreira do filho. Amargurada pela ausência do pai do artista, o ex-ator Fábio, ela fica imersa em uma vida de ressentimentos, ego, vaidade e luxos bregas. No passado, foi uma grande atriz de teatro, e até hoje costuma recitar alguma frase de uma personagem que interpretou ou de um autor conhecido.

10 de 19 Na novela Vai na Fé, a mãe do cantor Lui Lorenzo é amargurada por ter sido abandonada pelo ex-marido Fábio — Foto: Reprodução/GShow Na novela Vai na Fé, a mãe do cantor Lui Lorenzo é amargurada por ter sido abandonada pelo ex-marido Fábio — Foto: Reprodução/GShow

Luis Lobianco é Vitinho

O produtor de baile funk fez a ponte entre o cantor pop Lui Lorenzo e a vendedora Sol, que ele conhece desde os bailes que organizava nos anos 2000. Sempre prestativo, é ele quem ajuda Lui na composição de suas músicas.

11 de 19 Na novela Vai na Fé, Vitinho é um produtor de baile funk amigo de Lui e Sol — Foto: Reprodução/GShow Na novela Vai na Fé, Vitinho é um produtor de baile funk amigo de Lui e Sol — Foto: Reprodução/GShow

Carla Cristina Cardoso é Bruna

A melhor amiga de Sol, desde a época dos bailes funks da Zona Norte, é a sua parceira na venda de quentinhas no centro da cidade. Bruna é mãe de Kate (Clara Moneke), filha que criou sozinha. Mas diferente de Jenifer, a jovem não se concentra nos estudos.

12 de 19 Na novela Vai na Fé, Bruna é a melhor amiga de Sol — Foto: Divulgação/GShow Na novela Vai na Fé, Bruna é a melhor amiga de Sol — Foto: Divulgação/GShow

Clara Moneke é Kate

A filha única de Bruna é uma jovem que quer uma vida melhor para a mãe, que sempre batalhou para dar uma boa educação a ela. Uma das tentativas para emplacar foi tentar ser dançarina de Lui Lorenzo. A personagem ganhou fama na Internet devido ao seu estilo debochado e afrontoso, sem perder a graça.

13 de 19 Na novela Vai na Fé, Kate é uma jovem bem debochada que quer melhorar a vida da mãe — Foto: Divulgação/GShow Na novela Vai na Fé, Kate é uma jovem bem debochada que quer melhorar a vida da mãe — Foto: Divulgação/GShow

Regiane Alves é Clara

Esposa de Theo há 20 anos, Clara é uma ex-modelo que passa por perrengues ao lado do marido, que sempre a coloca para baixo. Ela nem desconfia dos negócios ilícitos do marido, mas uma reviravolta em seu destino mudará para sempre sua família.

14 de 19 Na novela Vai na Fé, Clara é uma ex-modelo casada com Theo — Foto: Divulgação/GShow Na novela Vai na Fé, Clara é uma ex-modelo casada com Theo — Foto: Divulgação/GShow

Elisa Lucinda é Marlene

A mãe de Sol é uma mulher que valoriza a família, em especial as netas Jenifer e Duda. É apaixonada por dança como a filha Sol, mas as duas possuem jeitos bem diferentes de viver a vida. Enquanto Sol é mais leve e despojada, Marlene sofre as amarguras de ter perdido o esposo, tendo um semblante sério e rígido.

15 de 19 Na novela Vai na Fé, Marlene é mãe da protagonista Sol — Foto: Divulgação/GShow Na novela Vai na Fé, Marlene é mãe da protagonista Sol — Foto: Divulgação/GShow

Claudia Ohana é Dora

A mãe da advogada Lumiar é uma terapeuta holística que adora o contato com a natureza. Vive com o marido Fábio no Refúgio Paz de Lumiar, localizado na região serrana do Rio de Janeiro. Mesmo possuindo um estilo de vida bem diferente da filha, ainda quer se reaproximar dela.

16 de 19 Na novela Vai na Fé, a terapeuta Dora quer se reaproximar da filha Lumiar, afastadas devido aos estilos de vida diferentes — Foto: Divulgação/GShow Na novela Vai na Fé, a terapeuta Dora quer se reaproximar da filha Lumiar, afastadas devido aos estilos de vida diferentes — Foto: Divulgação/GShow

Marcos Veras é Simas

Simas é um adulto metido a adolescente. Largou a faculdade e preferiu investir num bar universitário onde se aproxima de pessoas mais jovens; sobretudo, mulheres. É amigo desde os tempos da faculdade de Theo e Ben. Quando encontra com a mãe de uma de suas namoradas universitárias, aos poucos a idade física se encontra com a idade mental.

17 de 19 Na novela Vai na Fé, Simas é dono de um bar universitário onde paquera mulheres mais jovens — Foto: Reprodução/Globo Na novela Vai na Fé, Simas é dono de um bar universitário onde paquera mulheres mais jovens — Foto: Reprodução/Globo

Jonathan Haagensen é Orfeu

Orfeu é um advogado de passado triste. Morador da periferia, foi preso por tráfico de drogas quando mais jovem e, após cumprir a pena, decidiu mudar de vida. Mas quando ele se alia ao empresário Theo, Orfeu cai novamente no mundo do crime ajudando a trazer mercadorias ilícitas pagando menos imposto.

18 de 19 Na novela vai na Fé, Orfeu é um ex-traficante formado em advocacia — Foto: Divulgação/GShow Na novela vai na Fé, Orfeu é um ex-traficante formado em advocacia — Foto: Divulgação/GShow

Jean Paulo Campos é Yuri

O estudante é uma referência entre os demais bolsistas da faculdade de Direito onde Jenifer estuda. É um ótimo orador, mas desajeitado nas questões amorosas. Por isso, não consegue se aproximar da filha de Sol, seu grande interesse na faculdade.

19 de 19 Yuri é um bolsista do curso de Direito apaixonado por Bella — Foto: Divulgação/GShow Yuri é um bolsista do curso de Direito apaixonado por Bella — Foto: Divulgação/GShow