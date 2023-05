Veja quais celulares Samsung devem receber One UI 6.0 Beta

Com a data de chegada do Android 14 se aproximando, a Samsung já se prepara para atualizar a interface personalizada dos dispositivos Galaxy com a One UI 6.0. Este processo deve se iniciar a partir do segundo semestre de 2023 por meio de um programa beta. Com isso, uma série de celulares da marca sul-coreana são cotados para receber a edição de teste, que deve abarcar modificações visuais, aprimoramento na navegação por meio de gestos e maior eficiência energética.