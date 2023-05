WhatsApp: 7 burocracias que você pode resolver pelo app sem sair de casa

Nas linhas a seguir, o TechTudo lista sete problemas que você pode resolver diretamente pelo WhatsApp. Esses serviços são feitos por meio de atendimentos online e chatbots baseados em inteligência artificial (IA), e podem não estar disponíveis em todas as cidades do Brasil. Vale mencionar que, em alguns casos, o usuário ainda precisa se deslocar até algum lugar para resolver a burocracia, como em ligações de pontos de gás.

1. Trocar titularidade de contas de luz ou gás

Algumas empresas que fornecem luz e gás, como Enel e Naturgy, permitem fazer a troca de titularidade da conta por meio do WhatsApp. Nesses casos, o cliente é atendido por um chatbot que realiza o procedimento de forma automática, sem necessidade de interagir com um atendente humano ou de ir até uma agência de forma presencial.

Uma forma de descobrir se uma empresa oferece esse tipo de serviço é por meio do Google. Uma busca rápida pelo nome da empresa mais WhatsApp pode indicar se há atendimento virtual por meio do mensageiro. Descobrindo o número, basta entrar em contato pelo chatbot do WhatsApp e seguir os passos indicados.

2. Desligar ou ligar ponto de luz, ou gás

Assim como na troca de titularidade, algumas empresas, como a Comgas, também permitem solicitar o desligamento ou a ligação de pontos de luz ou gás por atendimento automatizado via WhatsApp. Em resumo, um chatbot consegue fazer o agendamento do serviço, após solicitar ao cliente dados como CPF e endereço da instalação.

Esse recurso pode ser bastante útil durante processos de mudança. Porém, é importante ficar atento na hora de fornecer as informações solicitadas, pois o robô vai processar o texto que for digitado. Se você errar o endereço, por exemplo, o atendente não conseguirá chegar ao local e será preciso se comunicar com a empresa por outro canal. Em alguns casos, é possível corrigir os erros quando o chatbot pedir confirmação de dados.

3. Adquirir pacotes de internet

Hoje em dia, o processo de recarregar o celular pré-pago é bastante simples, e é possível fazer a compra de créditos direto pelo WhatsApp. Operadores como Claro, Vivo e Tim permitem adquirir pacotes adicionais de internet direto pelo mensageiro, sem cobranças adicionais. Pelo autoatendimento ainda é possível registrar problemas técnicos e tirar dúvidas sobre o plano de celular contratado.

Normalmente, as operadoras de celular fornecem um número específico que o cliente precisa adicionar à agenda e falar pelo WhatsApp como se fosse um contato comum. A diferença é que a pessoa será atendida por um chatbot automatizado em vez de um ser humano. Para encontrar esses números, basta buscar no Google por “autoatendimento pelo WhatsApp”, seguido do nome da operadora.

4. Acessar boletos e pagamentos em geral

Empresas de cartão de crédito, telefonia e fornecedores de luz, água e gás podem oferecer a opção de gerar boletos de pagamento pelo WhatsApp. O mais comum é conseguir emitir a segunda vida do documento pelo mensageiro, mas, em alguns casos, também dá para programar o recebimento da primeira via pelo aplicativo.

Esse recurso pode ser útil para quem tem dificuldade em organizar os boletos que precisam ser pagos no mês, já que as mensagens vão chegar em dias e horas pré-definidos pelo cliente. Ao utilizar o WhatsApp Web ou aplicativo para desktops, ainda fica mais fácil acessar o boleto em uma tela maior ou imprimir o documento.

5. Autorizar exames e procedimentos médicos

Planos de saúde podem utilizar chatbots no WhatsApp para autorizar exames e procedimentos médicos. Unimed, Assim Saúde, Bradesco e outras empresas que oferecem seguros médicos costumam enviar mensagens automáticas para os clientes, confirmando a realização de consultas, por exemplo.

Para confirmar o procedimento, as empresas costumam enviar um código que precisa ser compartilhado com o hospital ou a clínica solicitante. Alguns atendimentos automatizados ainda podem pedir ao cliente que responda à mensagem com as palavras “sim” ou “não”, garantindo a segurança do processo.

6. Solicitar certidão de quitação eleitoral

Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma ferramenta no canal oficial de WhatsApp que permite aos eleitores solicitarem a certidão de quitação eleitoral pelo mensageiro. Por meio de um chatbot, os cidadãos podem não só pedir o documento, como também buscar por assuntos e receber conteúdos verificados por grupos de agências de checagem parceiras da Justiça Eleitoral.

Para ter acesso ao recurso, basta mandar um “oi” para o número +556196371078 no WhatsApp. Em seguida, o atendimento automatizado vai apresentar diversas opções em um menu numerado. Ao escolher um número, o chatbot irá fornecer todas as informações solicitadas, sem necessidade de interagir com um ser humano.

7. Comprar bilhete de metrô

Em São Paulo, é possível utilizar o aplicativo TOP para comprar bilhete unitários do Metrô e trens da CPTM, que funcionam por meio de um código QR no celular. Esse bilhete pode ser adquirido diretamente pelo app — disponível para smartphones Android e iPhone (iOS), em estabelecimentos comerciais credenciados ou diretamente pelo WhatsApp, pelo número +551138882200.

Vale mencionar que o pagamento das passagens pelo WhatsApp é feito somente via Pix. Assim como no aplicativo TOP, a transação pelo mensageiro gera um QR Code que pode ser salvo na galeria de fotos do celular. Dessa forma, é possível utilizar o bilhete na catraca até mesmo sem estar conectado à Internet. Além disso, o bilhete é enviado por e-mail para o endereço fornecido durante o cadastro.

