WhatsApp 'blindado': 8 funções de segurança que você precisa ativar agora

O WhatsApp é o mensageiro mais popular disponível para Android e iPhone ( iOS ). Ele permite manter contato com amigos e familiares, mas é importante garantir a privacidade e segurança online, principalmente ao conversar com pessoas desconhecidas. Para isso, existem várias medidas que você pode tomar no app, como ocultar sua foto, status e recado para quem não é seu contato, proteger suas conversas com senha, habilitar a autenticação em duplo fator e usar mensagens temporárias para conversas sensíveis. A seguir, veja oito recursos que você deve usar para manter a sua conta do WhatsApp em segurança.

Que tipo de dados o WhatsApp coleta?

De acordo com a política de privacidade do WhatsApp, o aplicativo coleta várias informações dos usuários, incluindo dados de registro — como número de telefone, informações de perfil e informações de contato. O aplicativo também retém informações técnicas, como informações de conexão, tipo e versão do navegador, informações de rede móvel e endereço IP; informações de uso, como quando e como você usa o WhatsApp, interações com outros usuários e informações de status; e informações de pagamento.

O WhatsApp também afirma que pode coletar dados de outras fontes, como outras empresas do grupo Meta e parceiros de negócios. Essas informações podem ser usadas para fornecer e melhorar os serviços do WhatsApp, personalizar a experiência dos usuários e fornecer publicidade personalizada. A Meta afirma que retém esses dados pelo tempo necessário para fornecer os serviços do WhatsApp, e pelo tempo exigido por leis e regulamentações aplicáveis.

Funções de segurança que você deve ativar no WhatsApp

1. Ocultar foto, status e recado para quem não é contato

Para aumentar sua privacidade no WhatsApp, você pode ocultar para quem não é contato não apenas sua foto, status e recado, mas também outras informações disponíveis na plataforma, como seu último horário de visualização, informações de pagamento e localização. Essas opções de privacidade permitem que você controle quem pode ver ou não suas informações pessoais.

Além disso, o WhatsApp também oferece a opção de criptografia de ponta a ponta em todas as suas mensagens, o que significa que apenas você e a pessoa com quem está conversando podem ler as mensagens trocadas. Com a criptografia, as mensagens são protegidas de hackers, criminosos cibernéticos e até mesmo do próprio WhatsApp.

Para fazer isso, abra o WhatsApp e toque no botão de três pontos no canto superior direito da tela. Depois, selecione "Configurações" e toque na opção "Conta". Toque em "Privacidade" e selecione a opção "Foto do perfil", "Status" ou "Recado". Escolha quem pode ver as informações: "Todos", "Meus contatos" ou "Ninguém".

2. Proteger conversas do WhatsApp com senha

Se a função para proteger chats com senha no WhatsApp já está disponível para você, ativá-la é simples: basta abrir uma conversa, tocar sobre o nome do usuário e, então, rolar a página de informações de contato até achar a opção "Proteção por senha". Aí, basta habilitar a chave. Em seguida, a conversa passará a exigir a senha de desbloqueio do seu celular para ser acessada.

3. Colocar senha no WhatsApp

Além de proteger suas conversas com senha, você também pode colocar senha no próprio aplicativo. Dessa forma, mesmo que alguém tenha acesso ao seu telefone, não poderá abrir o WhatsApp sem sua permissão.

Ao usar o recurso de senha no próprio aplicativo, você pode ter a tranquilidade de que as informações e os arquivos compartilhados no WhatsApp estarão seguros. Isso porque a senha ajuda a garantir que ninguém possa acessar o aplicativo sem sua permissão, mesmo que o telefone esteja desbloqueado ou que alguém tenha acesso físico ao dispositivo. Veja um tutorial completo de como colocar senha no WhatsApp no iPhone ou Android.

4. Tirar o ‘online’

Se você deseja manter sua privacidade no WhatsApp, uma opção é desativar a exibição do seu status de online. Para fazer isso, siga os seguintes passos: vá para as configurações do aplicativo, escolha a opção "Privacidade", selecione "Visto por último" e defina para "Ninguém". Dessa forma, outras pessoas não poderão ver quando você esteve online pela última vez. É importante lembrar que essa configuração também impedirá que você veja o status de online de outras pessoas.

5. Habilitar a autenticação em duplo fator

A autenticação em duplo fator é uma medida de segurança altamente recomendada para proteger suas contas online. Esse processo de autenticação adiciona uma camada extra de segurança, tornando muito mais difícil para um invasor acessar suas informações pessoais. No WhatsApp, é possível habilitar essa opção nas configurações de conta, adicionando um código de verificação de seis dígitos.

Além disso, essa medida de segurança é simples de configurar e pode ser um grande diferencial na proteção de suas informações pessoais. Vale lembrar que a autenticação em duplo fator não é uma medida infalível, mas pode reduzir significativamente o risco de invasão de sua conta online. Aqui no TechTudo você confere um tutorial que mostra como ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp.

6. Usar mensagens temporárias para conversas sensíveis

Se você precisa trocar informações sensíveis com alguém, pode usar as mensagens temporárias do WhatsApp. Essa opção exclui automaticamente as mensagens após um determinado período, garantindo que elas não fiquem salvas no aplicativo. Além disso, é uma medida de segurança importante para evitar que as mensagens sejam acessadas por terceiros em caso de perda ou roubo do aparelho celular.

Outra vantagem é que as mensagens temporárias ajudam a manter a privacidade das conversas, já que evita que os textos fiquem armazenados no celular ou na nuvem por muito tempo. Dessa forma, é possível se comunicar de forma mais segura e discreta, sem se preocupar com a possibilidade de alguém ter acesso às suas mensagens no futuro.

Para usar mensagens temporárias no WhatsApp, basta abrir o aplicativo e acessar a conversa na qual deseja enviar uma mensagem temporária. Toque no nome do contato ou do grupo na parte superior da tela para acessar as informações do chat. Role para baixo até encontrar a opção "Mensagens temporárias" e toque nela. Toque em "Continuar" para confirmar a ativação das mensagens temporárias. Agora, qualquer mensagem enviada naquela conversa será excluída automaticamente após sete dias.

Lembre-se de que as mensagens temporárias não garantem total privacidade e segurança, pois ainda é possível tirar capturas de tela ou gravar a tela do celular para salvar as mensagens. Portanto, é importante usá-las com cuidado e evitar compartilhar informações sensíveis. Além disso, é possível desativar as mensagens temporárias a qualquer momento seguindo os mesmos passos acima e tocando em "Desativar".

7. Enviar fotos e vídeos sensíveis em modo temporário

Assim como as mensagens temporárias, você também pode enviar fotos e vídeos sensíveis em modo de visualização única. Isso garante que esses arquivos não fiquem salvos no dispositivo do destinatário após serem visualizados -- até porque, nesse modo, não é possível tirar print da tela. Além disso, essa é uma ótima maneira de compartilhar momentos rápidos e divertidos com amigos e familiares sem ter que se preocupar em sobrecarregar a memória do dispositivo. Para usá-lo, basta, ao enviar uma foto ou vídeo, tocar no ícone de "1" em vez de enviar direto.

No entanto, é importante lembrar que o envio de fotografias e vídeos sensíveis requer cautela e bom senso, especialmente quando se trata de compartilhar conteúdo com pessoas que você não conhece bem. Certifique-se de conhecer bem a pessoa com quem está compartilhando esses arquivos e lembre-se de que as coisas que você compartilha online podem permanecer na Internet para sempre.

8. Fazer backups com criptografia de ponta a ponta

Por fim, é extremamente importante fazer backups das suas conversas do WhatsApp com criptografia de ponta a ponta. É necessário também escolher bem o local onde você armazenará seus backups. É sempre recomendável optar por um serviço de armazenamento seguro que utilize a tecnologia criptografada para proteger suas informações -- como iCloud, por exemplo. Isso significa que suas mensagens estarão protegidas mesmo que alguém mal-intencionado tenha acesso aos backups.

Também pode ser uma boa prática ter mais de uma cópia de backup, garantindo que você não perca suas informações caso algo aconteça com um dos backups. Confira aqui um guia de como fazer backups no WhatsApp de forma segura.

Com informações de Wired e WhatsApp.

