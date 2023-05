Zelda Tears of the Kingdom: veja 6 veículos inusitados criados por fãs

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom chegou ao Nintendo Switch e trouxe uma série de novidades para a jogabilidade. Entre elas, temos a inclusão da Ultrahand, um poder usado pelo herói Link que permite combinar itens e criar construções, como veículos, passagens ou até armas automatizadas. As criações ficaram muito populares nas redes sociais, especialmente no Twitter , por conta da criatividade dos jogadores. Há pessoas que desenvolveram naves, veículos que andam na terra ou na água e até mesmo uma espécie de robô pilotável. Confira alguns dos exemplos a seguir:

2 de 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tem função que permite criar veículos — Foto: Reprodução/Dexetero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tem função que permite criar veículos — Foto: Reprodução/Dexetero

👉 O que você achou do Zelda: Hyrule Warriors? Opine no Fórum do TechTudo

1. Foguete espacial

Uma das criações publicadas no TikTok e Twitter envolve um foguete, e não um modelo simples. Esta criação de Link é similar aos da vida real, com dois componentes que se separam durante a decolagem. No vídeo, é possível ver que o jogador usa até mesmo o equipamento de planar do personagem para acompanhar a decolagem mais de perto, já que o objeto sobe em alta velocidade rumo aos céus.

2. Churrasquinho de Koroks

As criações de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom envolvem ainda outra prática comum: a de ajudar os Koroks, uma das raças presentes no jogo. Esses personagens são praticamente uma mini missão secundária em si, fazendo com que o jogador use a Ultrahand para ajudá-los a se locomover. Porém, a comunidade adorou zombar com a cara deles, como o caso dessa criação que os colocou dentro de um espetinho na fogueira.

3. Equipamentos de guerra

Este compilado de vídeos mostra criações diversas inspiradas em armamentos de guerra, como tanques e aviões de combate. O vídeo começa com uma máquina simples e construída com algumas madeiras, mas aos poucos evolui para modelos maiores e com poder de fogo adicionais. O ápice é um avião moderno que é capaz de bombardear inimigos abaixo.

4. Skate prático

O criador brasileiro Rodrigo Coelho mostrou no Twitter o seu skate prático e funcional que criou no jogo. O veículo foi feito a partir da fusão entre um carrinho de mina e um escudo. Assim, Link pode subir em cima do skate e deslizar pelas paisagens de Hyrule de uma forma dinâmica. Porém, esse uso reduz a durabilidade do escudo, então escolha um que você use pouco.

5. Caça de anime

Um jogador chegou a publicar a criação de um caça aéreo, capaz de voar em locais bem altos do mapa de Hyrule, atirar contra inimigos e ser pilotado por Link. Além disso, a criação também é capaz de assumir outras formas, como um robô e um barco. A brincadeira ficou tão popular que fãs apelidaram a criação de “Macross Zelda”, em referência ao anime “Macross”, que apresenta aeronaves pilotáveis e capazes de se transformar.

6. Robô pilotável

E por falar em robô, outra criação em The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mostra Link pilotando um robô completamente funcional. Deslizando com suas pernas, atirando em inimigos com braços e também com um escudo para proteger o personagem. A publicação acompanha a trilha sonora do filme “Círculo de Fogo”, que também apresenta robôs pilotáveis.