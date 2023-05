Zelda Tears of the Kingdom: veja 7 novidades que chegam ao jogo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é a aguardada sequência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild , um dos jogos mais bem avaliados de todos os tempos. O novo game promete expandir tudo que o original já oferecia e introduzir novos poderes para o protagonista Link interagir com o mundo ao seu redor. Além disso, novas habilidades e veículos facilitam a exploração do reino de Hyrule, inclusive suas novas ilhas nos céus. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponível para Nintendo Switch por R$ 357,99.

A nova aventura de Link e da princesa Zelda se passa algum tempo após os eventos do primeiro jogo, quando o vilão Ganondorf volta a causar caos em Hyrule. Link tem seu braço corrompido, é separado de Zelda e até mesmo tem sua espada, a Master Sword, é quebrada. No entanto, nem tudo são más notícias, pois, com seu novo braço, o personagem é capaz de realizar várias novas ações sem precisar de um Sheikah Slate. As novas habilidades incluem Recall, Fuse, Ascend e Ultrahand, entre outras. Confira, a seguir, algumas novidades de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

1. Ilhas flutuantes

Tears of the Kingdom dá ao jogador uma nova área para explorar: os céus de Hyrule, com várias ilhas flutuantes que se ergueram em meio ao retorno de Ganondorf. Elas se assemelham bastante às ilhas de um capítulo anterior da franquia, The Legend of Zelda: Skyward Sword, e talvez tenham algum tipo de conexão. Algumas delas serão bem grandes, contando com a presença de inimigos e provavelmente outros itens de interesse. Para chegar até elas, Link poderá usar veículos e algumas de suas novas habilidades, como Recall.

2. Volta no tempo com Recall

Uma das formas de chegar às ilhas é com a habilidade Recall, que permite a Link fazer objetos voltarem no tempo. A forma como essa técnica foi mostrada em trailers indica que os objetos apenas revertem suas trajetórias físicas: uma grande pedra que rolou de uma armadilha, por exemplo, pode ser enviada de volta. Assim, Link pode encontrar um pedaço de ilha flutuante que tenha caído ao chão e usar o Recall para que este pedaço retorne aos céus e garanta acesso ao local, como se fosse um elevador.

3. Veículos e Ultrahand

Uma grande novidade no game será a presença de veículos, ou seja: cavalos não serão a única forma de travessia no jogo. Nos trailers, Link aparece em uma espécie de carro, em um planador grande (apesar de ainda ter seu glider) e até em um balão. No entanto, o que mais chamou a atenção em uma das gameplays foi a habilidade Ultrahand, que permite montar seus próprios veículos.

A técnica permite fundir objetos como troncos de árvore para criar uma jangada ou uma base firme, por exemplo. Depois, são aplicados dispositivos tecnológicos como motores Zonai ou velas, permitindo que o veículo improvisado se movimente. No entanto, as partes Zonai possuem um limite de magia para funcionar, como uma espécie de bateria que acaba após algum tempo.

4. Retorno das Dungeons tradicionais

As Dungeons foram um elemento que os fãs sentiram falta em The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Elas são parte importante da franquia por serem repletas de quebra-cabeças, inimigos, itens especiais e um senso de conquista ao serem completados. Porém, o mais perto disso no game anterior era o interior das 4 Divine Beasts.

Em uma entrevista ao site da Nintendo, o diretor do game Hidemaro Fujibayashi, junto ao diretor técnico Takuhiro Dohta e o diretor de arte Satoru Takizawa, mencionaram a existência de Dungeons tradicionais no jogo. Segundo eles, o jogo traz diversas Dungeons, cada um com sua própria identidade, de acordo com a região em que se encontram.

5. Armas criadas por fusão

Os armamentos em The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom continuam com o sistema de deterioração que faz com que quebrem após serem usados algumas vezes. Este ponto divide a opinião de jogadores, mas agora conta com uma nova mecânica através da habilidade "Fuse". Ela permite que Link crie uma fusão entre armamentos e itens comuns para criar efeitos adversos e aumentar sua durabilidade.

Por exemplo, um graveto e uma pedra podem ser conectados para criar um martelo, um escudo pode ser unido a uma pedra para ficar mais resistente ou a um cogumelo para expelir uma nuvem de esporos ao ser atingido, uma lança pode ser fusionada com outra lança para ganhar mais alcance e assim por diante.

6. Novo sistema de cavernas

As montanhas do jogo agora contam com cavernas para serem exploradas. Segundo os desenvolvedores, eles gostariam que jogadores se perguntassem ao encontrar uma caverna se há outras nas montanhas próximas. Ao ficar cansado de explorar uma caverna, é possível sair dela rapidamente com uma nova habilidade, Ascend.

7. Atravessar o teto com Ascend

Ascend permite ainda que Link salte para o alto e atravesse áreas sólidas. Assim, é possível subir rapidamente em qualquer área que tenha um teto. A técnica pode ser usada para alcançar locais altos sem precisar escalar ou para sair de locais subterrâneos instantaneamente. Ao atravessar o teto, Link tem alguns instantes para se adaptar à nova área onde chegou, já que pode contar com a presença de inimigos.