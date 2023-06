10 apps gratuitos e muito úteis que você deveria baixar no seu celular hoje

Aplicativos são ótimos dispositivos para organizar a rotina e agilizar as tarefas do dia a dia. Usando ferramentas gratuitas, é possível garantir acesso fácil a documentos, meios de transporte e até reuniões de trabalho. Com recursos automáticos, bastam alguns cliques para resolver uma edição de fotos no CapCut , ou Lightroom, por exemplo. Os aplicativos gratuitos também ajudam a economizar nas compras, como o comparador de preços no Zoom , e dá até para obter receitas doces e salgadas deliciosas usando o TudoGostoso através do celular.

Esses e outros aplicativos úteis estão disponíveis para aparelhos com sistemas operacionais Android e iPhone (iOS). A seguir, confira a lista completa do TechTudo com dez opções que envolvem desde serviços públicos do governo, notícias sobre o mundo, busca de objetos por imagens e muito mais!

1 de 11 Aplicativos também disponibilizam serviços do Governo Federal e de transportes públicos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Aplicativos também disponibilizam serviços do Governo Federal e de transportes públicos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Gov.br

O aplicativo Gov.br permite acesso aos serviços públicos digitais do Governo Federal es está disponível para Android e iOS. O app funciona por meio de uma conta gov.br unificada, com login via senha, biometria ou reconhecimento facial. A aplicação tem diferentes níveis de segurança (ouro, prata e bronze) que também disponibilizam mais serviços como o envio de documentos digitais como CPF e CNH, por exemplo. Dentro do app, é possível emitir carteira de trabalho, receber Abono Salarial, sacar FGTS, consultar e solicitar a devolução de Valores a Receber, emitir certidão de regularidade fiscal, consultar restituição do imposto de renda, dívidas e pendências fiscais e muitos outros serviços que tornam o processo muito mais prático, uma vez que são acessados através do celular.

2 de 11 Aplicativo Gov.br tem conta unificada que facilita o acesso a serviços fornecidos pelo Governo Federal — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Gov.br tem conta unificada que facilita o acesso a serviços fornecidos pelo Governo Federal — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O aplicativo Moovit, compatível também com as versões operacionais Android e iOS, serve para ajudar nas viagens de transporte público como ônibus, metrô, plano inclinado e barcas. O maior diferencial da ferramenta é acompanhar horários de chegada dos transportes em tempo real. Além disso, o app permite acompanhar atrasos, engarrafamentos e obras que podem alterar o tempo de deslocamento de um local a outro. O usuário também consegue criar diferentes rotas, inclusive de bicicleta, e verificar linhas e estações próximas com um mapa que exibe todos os pontos e rotas disponíveis. No Moovit também é possível acessar o serviço de carona compartilhada e benefícios como descontos nos aplicativos da Uber e 99Pop, que são transportes privados alternativos.

3 de 11 App Moovit traça rotas para usuários se deslocarem com mais facilidade em transportes públicos — Foto: Reprodução/Gisele Souza App Moovit traça rotas para usuários se deslocarem com mais facilidade em transportes públicos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O Moon, que também funciona para Android e iOS, é ótimo para os amantes da astrologia que desejam descobrir qual a fase da Lua relacionada ao dia de nascimento, em uma determinada data, ou atualmente. O aplicativo funciona a partir de uma simulação interativa em 3D e, além de exibir todas as informações sobre o ciclo lunar, realiza contagens regressivas para eventos lunares especiais. A ferramenta também permite salvar imagens atualizadas da Lua e informa qual a porcentagem da iluminação em um momento determinado.

4 de 11 Aplicativo Moon ajuda internautas a descobrirem quais são as fases da Lua e quando cada uma delas começa — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Moon ajuda internautas a descobrirem quais são as fases da Lua e quando cada uma delas começa — Foto: Reprodução/Gisele Souza

CapCut

A edição de vídeos pode ser feita de forma rápida e simples através do CapCut, aplicativo que está disponível para Android e iOS. Os tutoriais recomendados de edição dentro do app facilitam o uso da ferramenta e garantem uma experiência completa, tanto para os iniciantes, como também para os mais avançados. Os usuários podem inserir fontes, efeitos, animações, cortes, estabilização, remoção de fundos, inserir legendas automáticas em vídeos e músicas, elaborar transições, ajustar velocidades de reprodução e muitas outras personalizações nos arquivos.

5 de 11 App CapCut disponibiliza a usuários tutoriais de como utilizar recursos de edição — Foto: Reprodução/Gisele Souza App CapCut disponibiliza a usuários tutoriais de como utilizar recursos de edição — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Lightroom

O Lightroom é o aplicativo ideal para realizar edições rápidas de fotos no Android ou iOS. O aplicativo permite o uso de filtros, remoção de objetos, recortes, desfoque e realce das fotos. Existem ajustes e efeitos predefinidos que são criados até por fotógrafos profissionais e podem ser aplicados automaticamente nas imagens de usuários iniciantes. O app também conta com edição de vídeos e a possibilidade de fazer retoques na imagem e recortes.

6 de 11 Aplicativo Lightroom promove rápidas edições em fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Lightroom promove rápidas edições em fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Combux

O Combux é um aplicativo que ajuda a economizar na hora de abastecer um automóvel. Os usuários também podem encontrar postos de gasolina, lava a jatos e vagas de estacionamento na ferramenta. O Combux também ajuda a localizar os postos com os menores preços de combustíveis através do próprio celular pelo compartilhamento de informações dos usuários. O usuário também pode filtrar os tipos de combustíveis de interesse e as bandeiras dos postos, inserir fotos de preços para ajudar na atualização do aplicativo, além de ter o controle de gastos em relação aos combustíveis. O app está disponível para as versões Android e iOS.

7 de 11 Internautas conseguem avaliar o preço do combustível em postos com o aplicativo Combux — Foto: Reprodução/Gisele Souza Internautas conseguem avaliar o preço do combustível em postos com o aplicativo Combux — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Zoom

O aplicativo Zoom ajuda na hora de fazer compras online de forma segura, pois permite comparar preços de itens em lojas confiáveis para que o usuário encontre a melhor oferta do produto que está em busca. Existe uma quantidade variada de itens que podem ser buscados no app, como produtos eletrônicos, perfumaria, brinquedos e decoração. O app disponível para os sistemas Android e iOS também exibe o valor do objeto de interesse nos últimos 6 meses ou nos últimos 40 dias para que o histórico de preços seja acessado e o usuário não fique refém de falsas promoções. O Zoom ainda exibe um alerta diário de preços baixos, além de contar com cashback em casos de compras feitas através das lojas apresentadas pelo app.

8 de 11 Aplicativo Zoom ajuda usuários na pesquisa por melhores preços de produtos com seus comparativos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Zoom ajuda usuários na pesquisa por melhores preços de produtos com seus comparativos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O aplicativo Google Lens, compatível com smartphones Android e iOS, serve para identificar qualquer tipo de objeto físico, lugar e até busca produtos nos sites por meio de um registro fotográfico com a câmera do celular. Outra vantagem do apps é a capacidade de reconhecer textos em vários idiomas e traduzi-los. Vale reforçar que essa ferramenta de pesquisa utiliza inteligência artificial para reconhecer fotos e textos e todas as informações apresentadas são disponibilizadas pelo banco de dados do Google. Logo, se o usuário deseja saber em qual loja online pode encontrar uma roupa, por exemplo, basta tirar uma foto ou inseri-la a partir da galeria, para que a ferramenta apresente todos os resultados relacionados que condizem com aquela imagem, o que torna o processo mais prático e ágil.

9 de 11 Aplicativo Google Lens faz buscas através de correspondências visuais por meio de inteligência artificial — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Google Lens faz buscas através de correspondências visuais por meio de inteligência artificial — Foto: Reprodução/Gisele Souza

É possível ficar bem informado sobre os acontecimentos do mundo todo de forma rápida através do Google Notícias. Com o aplicativo, compatível com Android e iOS, o usuário tem acesso a matérias e aos resumos de notícias personalizados a partir do interesse do usuário. Os conteúdos são listados por assuntos, fontes, locais e matérias salvas anteriormente. O usuário ainda consegue visualizar as mais recentes manchetes a partir de filtros como “Entretenimento”, “Ciência e tecnologia”, “Esportes” entre outros e salvar artigos com Wi-Fi para ler depois, mesmo se estiver offline.

10 de 11 Aplicativo Google Notícias permite que usuários salvem artigos para leitura posterior — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Google Notícias permite que usuários salvem artigos para leitura posterior — Foto: Reprodução/Gisele Souza

TudoGostoso

O TudoGostoso é útil para ajudar o usuário a pesquisar por diversas receitas, desde as mais práticas até mesmo as mais trabalhadas. O aplicativo tem mais de 200 mil receitas cadastradas, entre preparo de carnes, massas, doces, saladas e outros, que ajudam a inspirar na hora de montar o cardápio e ainda fornecem truques de culinária. Dentro do app, o usuário consegue salvar suas receitas favoritas, buscar por uma nova a partir dos ingredientes disponíveis na sua despensa, acessar canais listados como especiais, conferir notícias sobre o universo da alimentação, enviar opiniões e tirar dúvidas sobre as receitas. As receitas contam com lista de ingredientes e modo de preparo, assim como vídeo do passo a passo.

11 de 11 Aplicativo TudoGostoso tem milhares de receitas gratuitas à disposição de usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo TudoGostoso tem milhares de receitas gratuitas à disposição de usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza