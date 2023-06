10 códigos secretos para celular Android que você precisa testar agora

O sistema Android conta com atalhos que permitem conferir informações do celular e até mesmo executar algumas tarefas. Eles podem ser acessados rapidamente, na tela de discagem, com sequências de números e símbolos. Ainda que pareçam dispensáveis, os códigos são capazes de ajudar a identificar a versão atual do sistema, acessar informações da rede de telefonia e outros aspectos do aparelho. No campo das funções práticas, cada fabricante reserva uma sequência específica para abrir uma aba de testes, com direito a análise do touch, de sensores, da vibração e outros.

Há também aquelas combinações que não devem ser digitadas, a menos que o usuário tenha certeza de que quer excluir as informações do celular e resetá-lo para configurações de fábrica. Com exceção destes casos, as outras indicações podem ajudar a acessar informações com facilidade. Confira, nas linhas a seguir, dez códigos para testar no seu telefone.

1. Identificar o IMEI (*#06#)

Um dos truques mais conhecidos, o código em questão ajuda a descobrir o número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel, também conhecido como IMEI. A combinação exibida ao acionar esta sequência ajuda a identificar informações importantes do celular, como fabricante e modelo. Na prática, ele funciona como uma impressão digital do dispositivo e pode ajudar a verificar a procedência antes da compra de um novo smartphone.

2. Desligar o celular (*#*#7594#*#*)

O comando altera o comportamento do botão liga/desliga. Assim que for acionado, ele dispensa o menu de opções e desliga o telefone automaticamente. É preciso ponderar, no entanto, se esta é uma função desejada antes de digitar a sequência indicada, já que trata-se de uma ação direta na dinâmica do celular.

3. Fazer chamada (*#31#)

Esta combinação é indicada para quem deseja realizar uma chamada, mas não quer ter seu número exposto. Ela funciona em ligações entre celulares e também de um smartphone para um telefone fixo. Ao apertar a sequência no teclado, o aparelho automaticamente reconhece o comando e inibe a exibição do contato no dispositivo que receberá o telefonema anônimo.

4. Identificar firmware (*#1234#)

Se deseja saber sobre a versão de firmware de seu telefone, tente esta combinação. A informação em questão pode entregar detalhes sobre PDA, bootloader e demais identificações do aparelho. Apesar de ser algo específico, as informações de software são requisitadas ao fazer root em um celular ou mesmo ao instalar uma ROM, por exemplo.

5. Informações da ligação (*#021#)

O código em questão já se envolveu em algumas polêmicas, pois foi atribuído a uma espécie de grampeamento de chamadas. Contudo, trata-se apenas de informações que indicam para onde vão as ligações que não foram atendidas, seja por falta de sinal ou por outras adversidades. Geralmente, as chamadas retornam para a operadora, mas quem quiser destiná-las para outro contato também consegue fazer a programação nos ajustes do telefone.

6. Informações sobre o aparelho (*#*#4636#*#*)

A combinação acima pode ser uma boa para conferir informações variadas sobre o telefone. A aba em questão reúne desde informações sobre bateria até conectividade. Desta forma, é ideal para acessar quando for necessário checar o nível de carga do smartphone, o status da rede móvel e também o IMEI e a versão de software.

7. Versão do Android (*#*#1111#*#*)

Para consultar rapidamente a versão de software do dispositivo, basta digitar a sequência acima no discador. Ela pode ajudar a conferir se o telefone roda um software atualizado ou se funciona sob uma modalidade mais antiga da versão Android.

8. Menu de diagnóstico Samsung (*#0*#)

Este comando é voltado para aparelhos Samsung e deve ser utilizado quando um usuário deseja acessar o menu de diagnóstico de hardware. Por lá, há uma série de funções que podem ser testadas, como a vibração, funcionamento da câmera, alto-falantes e calibração de cores da tela.

9. Menu de diagnóstico Motorola (*#*#2486#*#*)

Assim como no caso da Samsung, a Motorola também tem seu menu de testes e ele pode ser acessado pela combinação indicada neste tópico. Ao digitar a sequência, o usuário poderá explorar uma aba dedicada a avaliações sobre aspectos do telefone como tela, desempenho, sensores, vibração e outros.

10. Menu de diagnóstico Xiaomi (*#*#64663#*#*)

Por fim, vale mencionar a sequência que abre a tela de testes da Xiaomi. Como nos outros casos, ela permite testar uma série de funções do aparelho. Entre elas, estão a sensibilidade do painel, as saídas de áudio, o LED, cartões SIM e de memória, caso haja, e microfone.

Sequências perigosas - cuidado!

1. Resetar aparelho (*2767*3855#)

O código em questão é o mais perigoso e não deve ser testado, a menos que o usuário tope correr o risco de perder todas as informações contidas no aparelho. Isso porque a sequência indicada restaura os padrões de fábrica do telefone e, assim, exclui aplicativos, informações e restaura o firmware original. A parte mais crítica se deve ao fato de que, assim que digitada, a combinação dá sequência ao processo e não permite interrompê-lo.

2. Resetar informações Google (*#*#7780#*#*)