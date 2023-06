10 doramas de sucesso que todo fã do gênero deveria assistir

O mercado do streaming possibilitou que produções de fora de Hollywood pudessem ser vistas mundialmente. É o caso dos doramas , formato de seriado famoso no Japão, Coreia do Sul, China e Taiwan. Essas obras são conhecidas pelas temporadas curtas e enredos que misturam romance, comédia e drama. Com o investimento das plataformas como Amazon Prime Video , Netflix e Star+ , esses títulos têm conquistado espectadores ao redor do mundo, incluindo do Brasil.

O TechTudo preparou uma lista com os principais doramas recentes disponíveis no streaming. A lista inclui títulos como Uma Advogada Extraordinária, Soundtrack #1 e Tokyo Girl. Em cada tópico você confere enredo, elenco e repercussão entre o público e crítica.

2 de 12 A Lição ganhou destaque nas redes sociais ao retratar os traumas causados pelo bullying — Foto: Divulgação/Netflix A Lição ganhou destaque nas redes sociais ao retratar os traumas causados pelo bullying — Foto: Divulgação/Netflix

📝Onde assistir o filme The Assault? Confira no Fórum do TechTudo

1. Apostando Alto (Netflix)

Amor e empreendedorismo são os elementos do dorama Apostando Alto, também conhecido pelo nome original Start-Up. A produção, lançada em 2020, narra o cotidiano de um grupo de jovens divididos entre a ambição de fazer sucesso empresarial com os problemas amorosos típicos da juventude. O enredo conta com os atores Bae Suzy (Enquanto Você Dormia), Nam Joo-hyuk (A Noiva de Habaek), Kim Seon-Ho (Na Direção do Amor) e Kang Han-na (Ascensão e Queda de Um Império).

Na Coreia do Sul, um grupo de jovens empreendedores tentam emplacar suas start-ups na Sandbox, uma região empresarial fictícia inspirada no Vale do Silício (EUA). Seo Dal-mi (Suzy) é uma garota humilde que almeja ser a nova Steve Jobs sul-coreana, ao lado da irmã Won In-jae (Han-na). Nam Do-san (Joo-hyuk) é um tímido gênio precoce da matemática fundador da Samsan Tech. Han Ji-pyeong (Seon-ho) é o líder de um grupo de investimentos. Apostando Alto tem nota 8,0 no IMDb e aprovação de 71% do público no Rotten Tomatoes.

3 de 12 Apostando Alto mistura romance e empreendedorismo no melhor estilo Vale do Silício — Foto: Reprodução/IMDb Apostando Alto mistura romance e empreendedorismo no melhor estilo Vale do Silício — Foto: Reprodução/IMDb

2. Tokyo Girl (Amazon Prime Video)

A série estrelada por Asami Mizukawa (Fantasia Dupla) chega para mostrar a origem japonesa do dorama. O J-drama (como são chamadas as produções nipônicas do gênero) se baseia nos romances de formação para construir seu enredo, no qual o amadurecimento do protagonista é o foco da obra. Tsuyoshi Abe (Public Toilet), Masako Chiba (Nas Margens do Rio), Saki Ohwada (Ghostland: Terra Sem Lei) e Sumire Ashina (Videophobia) compõem o elenco.

A série acompanha a adolescência e a vida adulta de Aya (Mizukawa), uma garota que vive na região interiorana de Akita. Quando termina seus estudos no colegial, ela se muda para Tóquio, capital do Japão, onde deve lidar com uma nova rotina pessoal, profissional e, sobretudo, amorosa. Tokyo Girl possui nota 8,0 no IMDb.

4 de 12 Tokyo Girl é um dorama realizado no Japão, país que deu nome ao gênero — Foto: Reprodução/IMDb Tokyo Girl é um dorama realizado no Japão, país que deu nome ao gênero — Foto: Reprodução/IMDb

3. Pretendente Surpresa (Netflix)

Para quem é fã de comédia romântica, uma dica de dorama é Pretendente Surpresa, série lançada em fevereiro do ano passado e baseada na webtoon homônima dos artistas HaeHwa (roteiro) e Narak (ilustração). O show tem no elenco Ahn Hyo-seop (Céu Vermelho), Kim Se-jeong (Caçadores de Demônios), Kim Min-kyu (O Ídolo Celestial) e Seol In-ah (Lindo Amor, Vida Maravilhosa).

A solteira convicta Shin Ha Ri (Kim) decide se passar pela amiga Jin Young-seo (In-ah) em um encontro às cegas. Inicialmente, a jovem planejava apenas ter o encontro e dispensar o pretendente. Porém, as coisas mudam quando ela conhece Kang Tae-moo (Hyo-seop), um jovem CEO que gerencia a mesma empresa onde Ha Ri trabalha. Pressionado pelo avô para ter uma noiva, o gestor faz uma proposta a Ha Ri que ela não poderá recusar. Pretendente Surpresa tem nota 8,1 no IMDb.

5 de 12 Um casal de solteiros convictos abre espaço para o amor em Pretendente Surpresa — Foto: Reprodução/IMDb Um casal de solteiros convictos abre espaço para o amor em Pretendente Surpresa — Foto: Reprodução/IMDb

4. Isso Se Chama Amor (Disney+ e Star+)

No romance dramático de Isso Se Chama Amor, a vingança pode ser absolvida pela paixão. A produção foi lançada em fevereiro deste ano como exclusiva do Disney+ e Star+ . Integram o elenco Lee Sung-kyung (Dr. Romântico), Kim Young-kwang (Somebody), Sung Joon (Alta Sociedade), Ahn Hee-yeon (Encontre o Ponto) e Kim Ye-won (Na Palma da Mão).

A vida de Sim Woo-joo (Song-Kyoung) é arruinada quando seu pai morre e é expulsa de casa pela amante dele. Ela promete se vingar de todas as pessoas que lhe fizeram mal, a começar por Han Dong-jin (Young-kwang), filho da amante de seu pai. Mas quando Woo-joo descobre a personalidade reclusa e ingênua do Dong-jin, seu plano começa a mudar. Isso se Chama Amor tem nota 7,9 no IMDb.

6 de 12 Apesar do nome romântico, Isso se Chama Amor é focado em drama e vingança — Foto: Reprodução/JustWatch Apesar do nome romântico, Isso se Chama Amor é focado em drama e vingança — Foto: Reprodução/JustWatch

5. Hometown Cha-Cha-Cha (Netflix)

Grande sucesso de transmissão na Coreia do Sul, Hometown Cha-Cha-Cha rapidamente conquistou novos espectadores pelo mundo. O dorama é uma adaptação da comédia romântica coreana Mr. Handy, Mr. Hong (2004), famosa no país asiático. Na nova versão, estão presentes no elenco Shin Min-a (O Gosto da Vingança), Kim Seon-ho (Na Direção do Amor) e Kim Young-ok (Round 6).

Decidida a mudar de ares, a dentista Yoon Hye-jin (Min-a) decide abrir seu consultório em uma pequena cidade litorânea. Na região, ela conhece Hong Du-sik (Kim Seon-ho), o faz-tudo da área e que sempre está disposto a ajudar os outros. Mesmo com realidades pessoais e profissionais bastante distintas, cresce entre os dois uma paixão que se relaciona com a vida dos outros moradores. No IMDb, o dorama possui nota 8,4; no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 94%.

7 de 12 Hometown Cha-Cha-Cha é um dos maiores sucessos da TV a cabo coreana — Foto: Reprodução/JustWatch Hometown Cha-Cha-Cha é um dos maiores sucessos da TV a cabo coreana — Foto: Reprodução/JustWatch

6. Vinte e Cinco, Vinte e Um (Netflix)

A abordagem realista, mas não menos romântica, de Vinte e Cinco, Vinte e Um mostra como o amor pode ser prejudicado pelas crises econômicas de um país. O show é um dos maiores sucessos da TV a cabo na Coreia do Sul, resultando também em espectadores de países ocidentais. No elenco, estão presentes Kim Tae-ri (A Criada), Nam Joo-hyuk (A Noiva de Habaek), Kim Ji-yeon (Pipeline - O Grande Roubo), Choi Hyun-wook (Jirisan) e Lee Joo-myung (Hospital Playlist).

A trama se passa nos anos de 1998 e 2021. Na Hee-do (Tae-ri) é uma adolescente que tem o sonho de ser uma esgrimista de sucesso. No entanto, sua carreira leva um golpe quando uma crise econômica abala a Coreia do Sul e resulta na dissolução de sua equipe da escola. Ao ser transferida para uma outra instituição, ela conhece Baek Yi-jin (Joo-hyuk), um jovem trabalhador e sonhador como Hee-do. Vinte e Cinco, Vinte e Um tem nota 8,6 no IMDb e aprovação de 97% no Rotten Tomatoes.

8 de 12 A história de Vinte e Cinco, Vinte e Um se passa em duas fases — Foto: Reprodução/JustWatch A história de Vinte e Cinco, Vinte e Um se passa em duas fases — Foto: Reprodução/JustWatch

7. Soundtrack #1 (Disney+ e Star+)

Este é mais um título feito exclusivamente para o Disney+ e Star+. Soundtrack #1 tem como grande diferencial a trilha sonora com músicas de astros do K-pop, como Kyuhyun (do Super Junior), Kim Jae-hwan e Doyoung (do NCT). O show é estrelado por Park Hyung-sik (Happiness), Han So-hee (O Abismo Mágico), Victoria Grace (Days of Our Lives) e Hao Feng (Alquimia das Almas)

Han Sun-Woo (Hyung-Sik) é um retraído fotógrafo que costuma usar da gentileza para combater a própria timidez. Uma das ajudas que o jovem presta é para Lee Eun-Soo (So-Hee), uma letrista de música amiga de Sun-Woo há 20 anos. Quando precisam morar juntos por duas semanas, nasce entre os dois um sentimento mais envolvente que a amizade. A série tem nota 7,9 no IMDb.

9 de 12 Dois amigos se descobrem como amantes em Soundtrack #1 — Foto: Reprodução/IMDb Dois amigos se descobrem como amantes em Soundtrack #1 — Foto: Reprodução/IMDb

8. Big Mouth: de Vigarista a Vingador (Star+)

Mais focado no suspense policial, Big Mouth: de Vigarista a Vingador é indicado para quem quer dar uma folga no romance e cair de cabeça em conspirações. Lee Jong-Suk (Enquanto Você Dormia), Im Yoon-ah (Gongjo), Kim Joo-hun (Memórias de Um Assassino) e Yang Kyung-won (Vicenzo) protagonizam a trama lançada em julho de 2022.

A fanfarronice do advogado falastrão Park Chang-Ho (Jong-Suk) rendeu a ele o apelido de "Big Mouth" (boca grande, em português). Na visão dos colegas, Chang-Ho fala muito, mas resolve pouco. Porém, fora do campo profissional, a situação do advogado se complica seriamente quando ele é confundido com um criminoso de apelido semelhante, chamado "Big Mouse" (Ratão, em português). Big Mouth possui nota 7,9 no IMDb.

10 de 12 Big Mouth: De Vigarista a Vingador é ideal pata quem procura doramas focados no suspense policial — Foto: Reprodução/JustWatch Big Mouth: De Vigarista a Vingador é ideal pata quem procura doramas focados no suspense policial — Foto: Reprodução/JustWatch

9. A Lição (Netflix)

Na ala de doramas com temática mais tensa, A Lição ocupa o maior destaque. O enredo repleto de suspense e drama foca nas feridas físicas e psicológicas causadas pelo bullying. Lançado em duas partes, o título possui direção de Ahn Gil-ho (Passarela de Sonhos) e roteiro de Kim Eun-sook (Os Herdeiros). A Lição é estrelada por Song Hye-kyo (Descendentes do Sol), Lee Do-hyun (18 Outra Vez), Lim Ji-yeon (O Traidor) e mais.

Moon Dong-eun (Song Hye-kyo) é uma professora do ensino básico que, na adolescência, sofreu bullying. Hoje, seus agressores são pessoas de alto nível social e reconhecidos publicamente, mas que escondem problemas de personalidade. Quando Dong-eun descobre onde vivem essas pessoas, ela planeja uma vingança para acabar com a reputação de cada um deles. Destaque no ocidente, A Lição recebeu aprovações de 83% (crítica) e 93% (público) no Rotten Tomatoes.

11 de 12 A Lição é o dorama repleto de suspense e drama, focando nas feridas físicas e psicológicas causadas pelo bullying. — Foto: Divulgação/Netflix A Lição é o dorama repleto de suspense e drama, focando nas feridas físicas e psicológicas causadas pelo bullying. — Foto: Divulgação/Netflix

10. Uma Advogada Extraordinária (Netflix)

Dos doramas recentes no streaming, Uma Advogada Extraordinária inova ao retratar com muita sensibilidade a vida de pessoas neurodivergentes na Coreia do Sul. O show, lançado em junho de 2022 com 16 episódios, é protagonizado por Park Eun-bin (O Rei de Porcelana). Ainda integram o elenco Kang Tae-oh (O Jogo do Detetive), Kang Ki-young (Tunnel), Jeon Bae-soo (O Lamento) e Baek Ji-won (Vencer na Vida).

Woo Young-woo (Eun-bin) é uma advogada portadora de autismo. O fator extraordinário de sua personalidade está na inteligência: Young-woo possui um QI de 164, além de uma memória fotográfica e criatividade fora do comum. Ela usa essas habilidades para lidar com situações profissionais complexas, mas sente dificuldades em enfrentar o preconceito dos demais. O dorama obteve 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, ao lado de 94% na visão da audiência.