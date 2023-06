10 jogos clássicos que já foram muito pesados e hoje rodam em 'qualquer' PC

Skyrim , GTA: San Andreas e Crysis já foram alguns dos jogos mais pesados para rodar em PCs. Eles foram lançados utilizando alta tecnologia para sua época, com gráficos exuberantes de última geração e exigindo as placas de vídeo mais avançadas. Além disso, era necessário processadores potentes, muita memória RAM e, claro, armazenamento de sobra. Porém, hoje podem ser considerados títulos mais "acessíveis", com fácil execução em computadores mais modestos e baratos. Relembre alguns deles a seguir:

1. DmC: Devil May Cry

DmC: Devil May Cry foi um dos jogos de destaque em 2013, muito por conta da utilização do motor gráfico Unreal Engine 3. Essa ferramenta elevou o visual a um novo nível, com cenas de bastante ação e com muitos elementos acontecendo na tela. Por isso, era um game pesado e que exigia uma performance verdadeiramente boa para ser divertido, já que se tratava de um título focado na ação desenfreada e focada em combos. Atualmente, ele está adaptado para rodar em qualquer PC, apesar de ainda manter a qualidade visual imensa do UE3.

2. Planescape: Torment

Planescape: Torment é um jogo de 1999 baseado no universo de Dungeons & Dragons. Apesar de manter a essência de jogabilidade, ele planejava continuar o sucesso da série Baldur’s Gate e, para isso, usava um novo estilo gráfico. O problema é que o game trazia um sistema de som inovador, que era compatível apenas com PCs que tinham uma placa de som bem específica. Por isso, muita gente não conseguiu jogar adequadamente ou sequer instalar o título. Hoje, ele foi relançado e pode ser experimentado com mais facilidade e em qualquer máquina.

3. The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim era realmente grandioso, considerado o jogo da série The Elder Scrolls de maior sucesso. Ele não tinha apenas bons gráficos, apesar de o design ter sido alvo de críticas, mas também exigia um computador capaz de processar o vasto mundo aberto que a aventura apresentava. Com o tempo, ele foi aprimorado e, apesar de ser um jogo de 2011, sua edição mais recente ainda exige pelo menos 8GB de memória RAM, o que é considerado padrão para PCs mais modestos de hoje em dia.

4. GTA: San Andreas

GTA: San Andreas é considerado até hoje um dos melhores títulos da série da Rockstar. O game se tornou lendário por ter uma história recheada de novidades, mundo aberto vasto e personagens carismáticos, como o protagonista Carl "CJ" Johnson. Como todo GTA em seu lançamento, San Andreas foi um jogo pesado e precisava de computadores compatíveis com suas exigências. Hoje em dia, o título de 2004 está disponível para PC em versão atualizada e melhorada para a alta definição, mas ainda é considerado leve e otimizado para os tempos atuais.

5. GoldenEye 007

GoldenEye 007 foi lançado no Nintendo 64 em 1997, e nunca teve uma versão produzida diretamente para PC. Por mais que o game pareça feio para os padrões atuais, sua jogabilidade leve e grandes ambientes bem construídos exigiam bastante do poder de processamento. O jogo era bem popular entre os adeptos de emuladores, que exigiam o máximo de seus computadores para rodar o título.

Tempos depois, o GoldenEye 007 chegou a receber uma versão gratuita criada por fãs para PC, utilizando o Source Engine (motor gráfico da Valve). Hoje, ele foi relançado em videogames mais atuais e usuários de PC podem aproveitar no computador via Xbox Cloud, no Game Pass.

6. Battlefield 1942

Battlefield 1942 foi um título que levou sua franquia para um novo patamar. Porém, o lançamento de 2002 foi considerado bem pesado para sua época. Aqui, a série da EA e do estúdio DICE tentou replicar com bastante fidelidade um cenário de guerra, o que exigiu muitos efeitos visuais e partículas de elementos destrutíveis, balas e outros esforços. Este é um game que não pode ser comprado digitalmente nos dias de hoje, mas que facilmente rodaria em qualquer máquina simples.

7. Assassin’s Creed 1

Assassin's Creed é outra franquia que revolucionou o mundo dos jogos, principalmente os de mundo aberto. A promessa da Ubisoft era de que teríamos um ambiente completamente interativo, com prédios que poderiam ser explorados, NPCs que responderiam a todos os atos do protagonista e, claro, um mapa principal enorme. Assassin's Creed não chegou a ser tudo isso, mas ainda assim foi um game extremamente popular e digno de um computador potente. Hoje, ele está plenamente otimizado e sem grandes bugs.

The Sims 4 é o caso de um jogo que precisava um grande armazenamento. O game exigia placas de vídeo com “apenas” 512 MB de RAM, o que era bem comum em 2014, ano em que foi lançado. Apesar disso, o espaço necessário para instalar o jogo base e todas as suas dezenas de expansões era absurdo na época. Hoje, com armazenamentos maiores de preços acessíveis, The Sims 4 se torna uma ótima opção para jogar sem grandes preocupações em PCs atuais.

Halo 3 é um game original de 2007 no Xbox 360, mas que só saiu oficialmente no PC em 2020. Apesar de ter essa distância de lançamento, ainda é lembrado como um jogo que seria muito difícil de rodar em computadores mais antigos. Isso por conta de seus cenários imensos e efeitos de luz inovadores. Felizmente, a versão de PC saiu bem otimizada e exige apenas 2 GB de memória RAM, algo considerado bem básico para máquinas mais atuais.

Crysis foi o jogo responsável por popularizar o termo “PC da NASA”, como meme. O FPS saiu no mesmo ano de Halo 3, em 2007, e trouxe um salto tecnológico imenso na época, por conta de texturas em altíssimas resoluções, efeitos de luz e partículas dos tiros de armas e destruição. Hoje, é um game que está disponível até mesmo no Nintendo Switch, que é considerado um console mais fraco do que os concorrentes. Também é possível jogar sua versão Remasterizada no PC, que é igualmente otimizada e leve.

Com informações de GameRant, DSOGaming

