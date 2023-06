10 vilões de jogos que você provavelmente ama mais que os protagonistas

2 de 12 Sephiroth em Final Fantasy VII Remake — Foto: Divulgação/Square Enix Sephiroth em Final Fantasy VII Remake — Foto: Divulgação/Square Enix

👉 Qual foi o vilão de videogame mais díficil que você enfrentou? Comente no Fórum TechTudo

1. Bowser (Super Mario Bros.)

Bowser é o vilão icônico da série Super Mario Bros., da Nintendo. Suas motivações quase sempre envolvem raptar a princesa Peach, ou alguma variação disso. A profundidade de seus planos não é o principal ponto a ser lembrado, mas sim sua personalidade e carisma, já que é o inimigo clássico de um dos heróis mais conhecidos dos games.

Acontece que Bowser é uma tartaruga gigante com casco espinhento e de aparência de poucos amigos. Em qualquer realidade isso seria assustador, mas ele ainda consegue ser carismático e ter uma grande pompa de vilão clássico, com momentos de bom humor e ameaçadores ao mesmo tempo.

3 de 12 O grande inimigo do Super Mario, Bowser — Foto: Divulgação/Nintendo O grande inimigo do Super Mario, Bowser — Foto: Divulgação/Nintendo

2. Vaas (Far Cry 3)

Vaas é o antagonista de Far Cry 3, conhecido como um dos personagens mais insanos do mundo dos games. Ele sempre demonstrou ter um jeito polêmico, desde as primeiras divulgações do título da Ubisoft, algo que se confirmou quando os fãs puderam jogar a aventura. Inclusive, na própria capa do jogo, podemos ver ele enterrando uma de suas vítimas na areia da praia, mostrando toda a sua criatividade na hora de punir os inimigos.

Vaas também comete algumas atrocidades com o personagem do jogador e seus aliados. Além disso, está sempre carregado de discursos icônicos, cheios de frases de efeito e com momentos de tirar o fôlego. Ao longo do game ele tem aparições pontuais, mesmo que em algumas delas sejam apenas fruto da imaginação do protagonista.

4 de 12 Vaas é o vilão de Far Cry 3 — Foto: Divulgação/Ubisoft Vaas é o vilão de Far Cry 3 — Foto: Divulgação/Ubisoft

O Coringa dispensa apresentações para os fãs da cultura pop no geral. Este é um dos vilões mais conhecidos dos cinemas, quadrinhos e, claro, dos games. O personagem é o principal inimigo do Batman e também é conhecido como “O Palhaço do Crime” por conta de sua maquiagem e personalidade. Porém, ele vai muito além disso.

Em Batman: Arkham Asylum, o Coringa é apresentado em uma de suas melhores versões. Extremamente insano, problemático e com pouca paciência para seus inimigos, ele desenvolve um plano que manipula todos os personagens, inclusive outros vilões, até seu confronto final contra o Batman. O palhaço aparece em outros jogos da série desenvolvida pela Rocksteady, sempre gargalhando com o sofrimento dos outros.

5 de 12 O Coringa de Arkham City é aterrorizante — Foto: Divulgação/Warner O Coringa de Arkham City é aterrorizante — Foto: Divulgação/Warner

4. GlaDOS (Portal)

GlaDOS é uma Inteligência Artificial robótica que é a principal antagonista do game Portal, da Valve. Ela primeiro é apresentada apenas como uma IA, mas depois descobrimos que a vilã também tem uma espécie de corpo, de forma bem perturbadora.

GlaDOS é carregada de sarcasmo e tem um humor extremamente questionável. A personagem gera desafios para que a personagem do jogador conclua e supere, mas sempre com pitadas de crueldade. Seus destaques ao longo dos jogos são justamente as provocações gritantes que faz ao usuário.

6 de 12 Glados em ação em Portal — Foto: Divulgação/Valve Glados em ação em Portal — Foto: Divulgação/Valve

5. Shao Khan (Mortal Kombat)

Shao Khan surgiu apenas no segundo game da série Mortal Kombat, de 1993, como chefão final. Apesar disso, suas sombras já pairavam desde o início da história série. Ele é o grande imperador do reino de Outworld e o organizador por trás dos torneios mortais que acontecem entre os lutadores.

Supostamente, é a sua voz que dita as frases icônicas da saga, como “Finish Him” ou “Fatality”, como se estivesse acompanhando as lutas. Além disso, Shao Khan é conhecido por ser extremamente cruel, brutal e muito forte. Os primeiros embates que temos contra ele são conhecidos como alguns dos mais difíceis de toda a saga.

7 de 12 Shao Khan em Mortal Kombat — Foto: Divulgação/Warner Shao Khan em Mortal Kombat — Foto: Divulgação/Warner

6. Dracula (Castlevania)

Castlevania não existiria se não fosse pelo Dracula, personagem inspirado por uma lenda do nosso mundo e que é a maior ameaça da franquia. O vampiro mais famoso de todos os tempos foi eleito para ser o principal vilão da saga da Konami, ainda que não seja o único antagonista e nem sempre apareça em todos os jogos.

Porém, vários heróis de Castlevania lutam contra Dracula, inclusive no jogo Castlevania: Symphony of the Night, talvez o mais famoso e elogiado entre todos os outros. É neste mesmo título que já começamos a jornada enfrentando o “vampirão”, ainda que ele seja derrotado facilmente pelo caçador Richter Belmont.

8 de 12 Dracula de Castlevania na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Dracula de Castlevania na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

7. Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Lady Dimitrescu surgiu em Resident Evil Village e é uma das principais vilãs da história. Ela é uma mulher vampira com mais de dois metros de altura, extremamente ameaçadora e com filhas famintas por violência. Mesmo sendo uma vilã mais recente, ela cumpre com maestria a sua função de fazer Ethan, o protagonista, sofrer constantemente.

Lady Dimitrescu foi marcante por conta de sua aparência imponente e por momentos onde ela realmente mete medo nos jogadores. As ameaçadoras garras de muitos centímetros são suas principais armas, além de outras formas de ataque misteriosas que são reveladas no decorrer da história.

9 de 12 A vilã Lady Dimitrescu de Resident Evil Village foi um dos assuntos mais comentados na internet desde sua revelação — Foto: Reprodução/PlayStation Blog A vilã Lady Dimitrescu de Resident Evil Village foi um dos assuntos mais comentados na internet desde sua revelação — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

8. Sephiroth (Final Fantasy VII)

Sephiroth é um dos principais responsáveis por tornar Final Fantasy VII um dos jogos mais marcantes da longa franquia da Square Enix. Além disso, o vilão se tornou referência de como criar personagens antagonistas em RPGs japoneses, pois muitos são fortemente inspirados na sua presença imponente e ameaçadora.

As motivações de Sephiroth são contraditórias, já que visam o bem comum, mas são realizadas de forma errada e violenta. O vilão traz de volta memórias conturbadas do passado de Cloud Strife, o herói do game. Porém, ele também é aterrorizado por sua origem, o que cria nele um ódio mortal pela humanidade. Seus momentos marcantes envolvem batalhas épicas, seu visual único de longos cabelos prateados e uma espada ainda maior, sem falar na música tema que é executada nos games da saga.

10 de 12 Sephiroth tem vários momentos marcantes em Final Fantasy 7 — Foto: Divulgação/Square Enix Sephiroth tem vários momentos marcantes em Final Fantasy 7 — Foto: Divulgação/Square Enix

9. Sarah Kerrigan (StarCraft)

Sarah Kerrigan é o tipo de vilã que marca por sua história trágica. No início ela era uma aliada das forças terranas (humanas) e também interesse romântico do protagonista, Jim Raynor. Porém, logo ela participa de uma missão na qual é abandonada por seus aliados e capturada pela raça alienígena Zerg.

Em pouco tempo, Sarah se torna a Rainha das Lâminas. Adquire aparência e poderes extraterrenos e se torna uma das principais ameaças para seus antigos aliados. Ela se torna, ainda, a principal vilã do restante da saga, dominando os Zerg e jurando vingança.

11 de 12 Sarah Kerrigan em StarCraft 2 — Foto: Divulgação/Blizzard Sarah Kerrigan em StarCraft 2 — Foto: Divulgação/Blizzard

10. William Afton (Five Nights at Freddy's)

William Afton pode não ser um vilão muito clássico ou marcante para muita gente, mas ele tem uma grande importância para toda uma geração mais recente de gamers. Isso por ser o principal vilão da série Five Nights at Freddy's. O vilão era um programador e foi transformado em um vírus que infecta animatrônicos, robôs sem vida que serviam para animar uma lanchonete. William, também conhecido como "o homem roxo", se revela um cruel serial killer que tem poder demais nas mãos e a habilidade de assustar os jogadores.

12 de 12 William Afton é a ameaça em Five Nights at Freddy's — Foto: Divulgação/FNAF William Afton é a ameaça em Five Nights at Freddy's — Foto: Divulgação/FNAF

Com informações de GamesRadar, TheGamer

🎥 4 jogos com finais impactantes que surpreenderam os jogadores