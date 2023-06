25 anos de Street Fighter Alpha 3: veja 6 curiosidades do jogo da Capcom

Street Fighter Alpha 3 está completando 25 anos nesta quinta-feira (29). O jogo fechou a trilogia da série "Alpha" da Capcom e se destacou por uma reformulação em seu estilo de gameplay, além das ilustrações e músicas que lembravam bastante o clássico Final Fight . Chamado de Street Fighter Zero 3 no Japão, o título agradou bastante os fãs da franquia, foi o centro de competições no final dos anos 90 e é tido como a versão favorita de alguns famosos jogadores de games de luta. A seguir, confira algumas curiosidades sobre Street Fighter Alpha 3.

1 de 8 No dia em que Street Fighter Alpha 3 completa 25 anos, veja 7 curiosidade sobre o game — Foto: Divulgação/Capcom No dia em que Street Fighter Alpha 3 completa 25 anos, veja 7 curiosidade sobre o game — Foto: Divulgação/Capcom

👉 Qual o seu game de luta preferido? Comente no Fórum do TechTudo

1. Estilos de luta em Alpha 3

Street Fighter Alpha 3 surpreendeu os jogadores com uma escolha a ser feita após selecionarem um lutador. Essas escolhas eram os "Fighting Styles", ou estilos de luta, representados por A-ISM, X-ISM e V-ISM. O básico de cada estilo estava na barra de especial. A-ISM carregava a fórmula de Street Fighter Alpha 2, com uma barra dividida em três níveis de poder diferentes para seu ataque especial. A barra vermelha era X-ISM, inspirada em Super Street Fighter 2 Turbo, com um especial único, mas poderoso. Por fim, V-ISM possibilitava a realização do "Custom Combo", que havia em Street Fighter Alpha 2.

Além das barras de especial, cada estilo contava com outras diferenças importantes. X-ISM tinha o maior ataque, mas, em contrapartida, a pior defesa. Esta opção ainda removia a possibilidade de bloquear ataques no ar e o Alpha Counter, uma mecânica de contra-ataque utilizada durante o bloqueio. Enquanto isso, A-ISM e V-ISM podem bloquear no ar, usar o Alpha Counter e contam com mais defesa, embora não tenham o mesmo poder de ataque do X-ISM. Vale destacar que o A-ISM é tido como estilo mais balanceado, enquanto V-ISM possui o pior ataque dos estilos.

Com a evolução dos jogadores, de pouco em pouco, o V-ISM se tornou a escolha mais recorrente em torneios em geral. O Custom Combo possibilitava a realização de combinações longas e que causavam dano gigantesco, eliminando a necessidade de um golpe especial poderoso. Entretanto, não era simples fazer o V-ISM funcionar de forma satisfatória, o que exigia bastante dedicação dos jogadores.

2 de 8 V-ISM se sobressaiu ao X-ISM e ao A-ISM, tornando-se o principal estilo entre os profissionais — Foto: Divulgação/Capcom V-ISM se sobressaiu ao X-ISM e ao A-ISM, tornando-se o principal estilo entre os profissionais — Foto: Divulgação/Capcom

2. Personagens introduzidos no game original de fliperama

Street Fighter Alpha 3 contou com o retorno de muitos personagens de Alpha e Alpha 2. Além dos clássicos Ryu, Ken e Chun-li, retornaram para a sequência nomes como Akuma, Dhalsim, Sagat, Zangief e vários outros. A Capcom ainda optou por trazer alguns lutadores já conhecidos para o Alpha 3. Eles foram Blanka, Cammy, E.Honda, Vega e Balrog, este último como lutador secreto. Outro rosto famoso foi Cody, de Final Fight, mas com a diferença de estar vestindo roupas de prisioneiro.

Em relação às novidades, Alpha 3 contou com quatro lutadores. Uma delas, Karin Kanzuki, era conhecida apenas por sua aparição no mangá Street Fighter: Sakura Ganbaru!, de 1996. Ela era uma espécie rival de Sakura Kasugano, e estreou nos video games em Alpha 3. Já Rainbow Mika, ou simplesmente R.Mika, era totalmente inédita e foi introduzida como uma lutadora de wrestling e fã de Zangief. Por fim, as duas dolls de Shadaloo Juli e Juni, ambas levando o mesmo estilo de luta de Cammy e sendo lutadoras secretas, como Balrog.

3 de 8 Clássica tela de seleção de Street Fighter Alpha 3 — Foto: Divulgação/Capcom Clássica tela de seleção de Street Fighter Alpha 3 — Foto: Divulgação/Capcom

3. Versões lançadas posteriormente

Street Fighter Alpha 3 ganhou outras versões além da versão de arcade. A primeira chegou ao PlayStation em 1998 e contou com um número grande de novidades. Para começar, Balrog, Juli e Juni podiam ser selecionados sem a necessidade de códigos. Também foram adicionados Dee Jay, Feilong e T.Hawk, todos de Super Street Fighter II: The New Challengers, além de três personagens secretos, Guile, Evil Ryu e Shin Akuma. Outra ótima adição foi o modo World Tour, que contava com elementos para fortalecer seu lutador e seus estilos de luta enquanto desafiava lutadores pelo mundo.

Em 1999, chegou Street Fighter Alpha 3: Saikyo Dojo, para Dreamcast, que contava com conteúdos semelhantes aos da versão de PlayStation. A diferença era o fato de Guile, Evil Ruy e Shin Akuma serem selecionáveis, além de um World Tour razoavelmente diferente. A versão de Dreamcast ainda possibilitou um modo online para compartilhar suas melhores pontuações na rede e jogar o Saikyo Dojo mode, no qual você colocava o seu personagem do World Tour para encarar um personagem poderoso toda a semana e que precisava ser baixado pela Internet.

4 de 8 Street Fighter Alpha 3: Saikyo Dojo — Foto: Divulgação/Capcom Street Fighter Alpha 3: Saikyo Dojo — Foto: Divulgação/Capcom

Uma versão para Sega Saturn, outro console da SEGA e presente na geração anterior à do Dreamcast, também foi lançada em 1999, mas apenas no Japão, sendo chamado de Street Fighter Zero 3. Em resumo, graças à maior memória RAM, tratou-se de uma versão superior à do PlayStation em relação a performance. Também exclusivo do Japão, foi lançado em 2001 Street Fighter Zero 3 Upper para os fliperamas, mas usando da placa gráfica NAOMI da SEGA, em vez da placa da própria Capcom. Além de ter os personagens selecionáveis das versões de console, Zero 3 Upper também se destacou por consertar um glitch que permitia combos infinitos.

Em 2002, o Game Boy Advance recebeu o Street Fighter Alpha 3 Upper. Apesar das limitações, que prejudicaram detalhes como vozes de personagens e a adição de mais estágios, essa versão chamou a atenção por colocar no elenco os personagens Eagle, Maki e Yun. Por fim, a última versão lançada do game chegou ao PlayStation Portable (PSP) em 2006. Street Fighter Alpha 3 MAX, ou Street Fighter Zero 3 Double Upper no Japão, era bastante fiel ao arcade e trouxe Ingrid, personagem que havia aparecido apenas em Capcom Fighting Evolution (2004).

5 de 8 Após Street Fighter Alpha 3 MAX de PSP, Alpha 3 foi apenas relançado para PlayStation 2 na Street Fighter Alpha Anthology em 2006 e na Street Fighter 30th Anniversary Collection em 2018 — Foto: Divulgação/Capcom Após Street Fighter Alpha 3 MAX de PSP, Alpha 3 foi apenas relançado para PlayStation 2 na Street Fighter Alpha Anthology em 2006 e na Street Fighter 30th Anniversary Collection em 2018 — Foto: Divulgação/Capcom

4. Teve o primeiro torneio mundial oficial da franquia

Street Fighter Alpha 3 World Championship foi o primeiro torneio internacional que a Capcom realmente se envolveu, segundo o ex-jogador profissional Peter "Combofiend" Rodas. O campeonato ocorreu na cidade de San Francisco no dia 8 de novembro de 1998 e ficou marcado pelo encontro inédito dos jogadores dos Estados Unidos com os do Japão, o que gerou uma grande e saudável rivalidade entre os países.

Antes da fase final do Street Fighter Alpha 3 World Championship, foram realizados dois torneios nacionais, um no Japão e outro nos Estados Unidos, para decidir os dois campeões que iriam se enfrentar em um grande fliperama de San Francisco. No final, dois jogadores considerados lendários fizeram o duelo principal no World Championship: o americano Alex Valle e o japonês Daigo Umehara.

6 de 8 O veterano Alex Valle esteve nos primórdios do competitivo de Street Fighter e continua ativo na comunidade até hoje — Foto: Divulgação/ELeague O veterano Alex Valle esteve nos primórdios do competitivo de Street Fighter e continua ativo na comunidade até hoje — Foto: Divulgação/ELeague

Em entrevista ao RedBull, Daigo Umehara lembrou que não conhecia nada da competição nos EUA em 1998, mas que acreditava que os japoneses eram jogadores superiores. No duelo decisivo, ele optou por escolher Akuma com a barra V-ISM, enquanto Alex Valle jogou com seu Ryu, também com V-ISM. A partida foi muito mais disputada do que Daigo imaginava, mas, no final de tudo, ele conquistou a vitória sobre o campeão americano. Vale destacar que o evento ganhou uma reportagem de cerca de 50 minutos na televisão japonesa, o que alavancou a popularidade de Daigo em seu país.

7 de 8 O lendário Daigo Umehara ganhou seu primeiro título internacional no Street Fighter Alpha 3 World Championship em 1998 — Foto: Divulgação/RedBull O lendário Daigo Umehara ganhou seu primeiro título internacional no Street Fighter Alpha 3 World Championship em 1998 — Foto: Divulgação/RedBull

5. Alpha 3 é uma obra de arte, segundo Daigo Umehara

Street Fighter Alpha 3 é justamente o jogo favorito da lenda Daigo Umehara. Durante uma transmissão realizada em 2020, o jogador ressaltou uma mecânica em específico do game: "Guard Crush". Essa barra é mostrada com um medidor verde abaixo da barra de vida de cada personagem. A barra em questão diminui quanto mais golpes você bloqueia com seu lutador. Uma vez que ela se esgota, o adversário quebra sua defesa e te deixa vulnerável. Após isso acontecer, a barra de Guard Crush retorna menor do que antes.

Segundo Daigo, essa mecânica é excelente, pois, se o bloqueio se mostrar muito forte, você pode enfraquecê-lo abusando do Guard Crush. A mecânica ganha ainda mais atenção devido aos arremessos terem sido enfraquecidos no game, fazendo uma ofensiva forte ser a resposta perfeita contra oponentes de estilo muito defensivo. Por conta disso, Daigo afirma que Street Fighter Alpha 3 é uma obra de arte. Contudo, ele lembra que a presença do V-ISM faz com que o jogo não seja perfeito. Sua explicação é que a barra aumenta a frequência com que jogadores fortes podem vencer com esse Fighting Style.

8 de 8 Daigo afirma que Street Fighter Alpha 3 é uma obra de arte por conta do Guard Crush, mas que o fighting style V-ISM não torna o jogo perfeito — Foto: Divulgação/Capcom Daigo afirma que Street Fighter Alpha 3 é uma obra de arte por conta do Guard Crush, mas que o fighting style V-ISM não torna o jogo perfeito — Foto: Divulgação/Capcom

6. Os personagens mais fortes da versão original

Street Fighter Alpha 3 original ainda conta com tier lists sendo realizadas por jogadores fieis. Essas listas são criadas pela própria comunidade e utilizam critérios como resultados em torneios e o número de matchups ruins que cada personagem possui. Vale ressaltar que não se pode levar em consideração esses rankings em partidas casuais e que eles são muito mais relevantes para competições de alto nível.

A lista mais recente, de 2022, teve a autoria do canadense "Kyokuji", um respeitado jogador de Street Fighter Alpha 3. Sua tier list se assemelha bastante à última criada em 2016 pelo japonês "VER", o melhor jogador do mundo na época. Ele ainda afirma que é possível ganhar torneios utilizando de personagens presentes no tier B ou superior, enquanto lutadores abaixo desse patamar irão encarar muitas dificuldades. Veja, a seguir, como ficou a lista:

Street Fighter Alpha 3 – Tier List de Kyokuji (2022) Tier Personagens S Dhalsim (V-ISM), Akuma (V-ISM) e Sodom (V-ISM) A+ Sakura (V-ISM), Karin (V-ISM) e Vega (V-ISM) A- Zangief (V-ISM) e Ryu (V-ISM) B+ Charlie (V-ISM), Cammy (V-ISM), Rose (V-ISM) e Sagat (V-ISM) B Cody (V-ISM) e Rolento (V-ISM) C+ Gen (A-ISM), Chun-li (V-ISM), Ken (V-ISM), Adon (V-ISM), Juli (V-ISM) e Guy (A-ISM) C- M.Bison (V-ISM), Blanka (V-ISM), Juni (V-ISM) e Dan (V-ISM) D Birdie (V-ISM), E.Honda (V-ISM), Balrog (A-ISM) e R.Mika (V-ISM)

🎥 5 jogos casuais que você precisa conhecer para curtir no dia a dia