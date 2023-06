4 dicas para fugir de spoilers na Internet que você precisa conhecer

São poucas as pessoas que nunca viram, por acidente, algum spoiler na Internet sobre um filme ou um episódio de série não assistido. Receber informações indesejadas sobre essas narrativas faz com que muitos espectadores percam o interesse no conteúdo ou fiquem desmotivados para assisti-lo. Felizmente, procedimentos como excluir o histórico do YouTube — para evitar receber novos vídeos relacionados a um assunto que você esteja acompanhando — ou silenciar palavras no Twitter podem te proteger de receber detalhes de séries e filmes antes da hora. A seguir, confira quatro dicas para fugir de spoilers na Internet que você precisa conhecer.