5 apps no seu celular que você deveria proteger com senha agora

Proteger os aplicativos instalados em celulares Android e iPhone ( iOS ) com senha é um passo importante para aumentar a segurança digital. Isso dificulta, por exemplo, que terceiros com acesso ao dispositivo tenham contato com informações sigilosas. Aplicativos importantes, como o WhatsApp e o Google Fotos , contam com recursos de proteção de forma nativa, permitindo esconder conversas e fotos em uma pasta protegida.

Na lista a seguir, o TechTudo mostra como ativar o recurso em alguns dos apps populares. Além disso, ao final, você ainda pode conferir uma dica extra de como adicionar senha a outros apps que não tenham a funcionalidade nativamente.

1. WhatsApp

Na última segunda-feira (15), o WhatsApp anunciou uma nova funcionalidade para colocar senhas em chats e proteger conversas na plataforma. Com o recurso, é possível ocultar não só o conteúdo da conversa, como o nome do contato também. A função é útil por oferecer uma segurança extra a chats com conteúdos sensíveis, e ainda pode conferir uma proteção a mais ao dispositivo em casos de furtos ou roubos, por exemplo.

Como o recurso foi lançado recentemente, ele ainda não foi disponibilizado para todos. Por isso, se ele ainda não chegou para você, tente atualizar o aplicativo. Para ativar o recurso, você deve abrir o chat desejado e clicar sobre o nome do contato para abrir as informações. Em seguida, basta deslizar a tela até encontrar a opção de proteção por senha, para, então, ativá-la.

Depois que o recurso for habilitado, a conversa sairá da caixa de entrada comum do mensageiro e entrará na pasta "Conversas protegidas", onde será necessário digitar a senha do celular ou usar o reconhecimento biométrico para ter acesso aos conteúdos. Também é possível colocar senha no app como um todo, procedimento descrito neste tutorial para o iPhone e neste aqui para o Android.

2. Google Fotos

Também é possível colocar senha no Google Fotos para impedir que terceiros tenham acesso às suas fotos no app. Para isso, você deve selecionar as mídias e escondê-las em uma pasta secreta, que requer o reconhecimento biométrico para permitir o acesso à pasta.

Para configurar o recurso, abra o app no celular e clique sobre a aba "Biblioteca", no menu inferior. Em seguida, toque em "Gerenciamento" e deslize a tela até encontrar o card "Configurar a Pasta trancada". Clique em "Primeiros passos" para começar a configurar o recurso, e siga as instruções que aparecerão na tela para concluir.

Para adicionar fotos à pasta, basta selecionar a imagem, clicar sobre os três pontinhos no canto superior direito da dela e, depois, sobre a opção "Mover p/ Pasta trancada". Para acessar o álbum secreto, clique em "Biblioteca", "Gerenciamento" e, deslize a página até o final. A "Pasta trancada" será a última aba da lista.

3. Apps de banco

Os apps de banco costumam contar com recursos de segurança para dificultar uma possível invasão em casos de perda ou furto do aparelho. Nesse sentindo, é possível adicionar uma camada extra de segurança ao aplicativo com o desbloqueio biométrico, que pode ser feito por meio de reconhecimento facial ou digital.

O Nubank e o Banco Inter permitem que usuários habilitem a função. Para ativá-la, basta ir até a aba "Segurança" dos apps e ativar a chave ao lado da opção. A partir daí, o recurso já é ativado de maneira automática se você já tiver cadastrado a biometria no celular.

A loja de aplicativos do Google também permite adicionar senha para confirmar compras de apps. O recurso é, inclusive, recomendado caso crianças tenham acesso livre ao smartphone. Afinal, com a função ativa, é possível evitar compras indesejadas na loja, por exemplo.

Para ativar o recurso, abra a Play Store e clique sobre a sua foto, no quanto superior direito da tela. Na sequência, toque sobre a aba "Configurações" e, depois, em "Autenticação". Habilite a chave ao lado de "Autenticação biométrica" para que o app passe a exigir senha ou o reconhecimento digital ou facial na hora de confirmar uma compra.

Para continuar, clique em "Exigir autenticação para compras" e selecione a opção "Para todas as compras feitas no Google Play neste dispositivo". A partir de então, será necessário confirmar a senha toda vez que uma nova compra for feita na loja de aplicativos.

5. Bloco de notas

O Bloco de Notas do iPhone (iOS) também pode ser protegido por senha, o que garante mais privacidade ao usuário e impede que terceiros com acesso ao celular possam ler os textos salvos no aplicativo. Para adicionar senha ao app, acesse os ajustes do dispositivo, deslize a tela para baixo e toque sobre "Notas". Em seguida, clique sobre a aba "Senha" e escolha um dos métodos disponíveis. É possível usar o mesmo código cadastrado no celular ou usar uma nova combinação numérica. Além disso, também vale ativar o Face ID para ver e gerenciar as notas que forem bloqueadas.

Para proteger uma nota com senha, abra o app e selecione o texto. Em seguida, clique nos três pontinhos, no canto superior direito da tela e toque na opção "Bloquear". Na sequência, será necessário informar a senha para concluir o procedimento. A partir de então, só será possível abrir a nota bloqueada com a confirmação da senha.

Como colocar senha em outros aplicativos?

Os aplicativos listados acima oferecem a possibilidade de colocar senha de maneira nativa, mas existem alternativas para apps que não contam com a função em suas configurações. Uma opção é o AppLock, que está disponível para Android e iPhone (iOS). Com ele, é possível selecionar quais aplicativos você deseja que solicitem senha ao abri-los.

Após baixar o AppLock, você deve, primeiro, configurar um código, que pode ser um padrão de desbloqueio ou uma senha numérica. Depois, basta selecionar o aplicativo desejado e conceder as permissões requeridas pelo AppLock para bloqueá-lo. Dessa forma, toda vez que você tentar acessar o app em questão, será necessário informar a senha para que o acesso à ele seja permitido. O recurso é bem útil para proteger as redes sociais, por exemplo.

