5 formas de enviar fotos aos amigos sem perder a qualidade

É possível compartilhar fotos com os amigos facilmente pela Internet sem perda de qualidade. Quando enviamos imagens pelas redes sociais ou por mensageiros instantâneos, é comum que elas sofram compressão e tenham a resolução reduzida. Por isso, apesar de prático, esse método pode não ser útil para compartilhar fotos que serão, por exemplo, publicadas por terceiros e precisam manter a sua resolução. No entanto, com o auxílio de ferramentas como OneDrive , Google Fotos e até o Bluetooth, é possível enviar imagens mantendo a qualidade original. Confira a lista feita pelo TechTudo com cinco jeitos de compartilhar imagens.

1. Use serviços em nuvem

Uma alternativa para preservar a qualidade da foto na hora de enviá-la para seus amigos é salvar a imagem em um serviço de nuvem (como Google Drive, OneDrive, Dropbox ou iCloud Drive) e compartilhar por URL ou e-mail. As plataformas de armazenamento costumam contar com aplicativos para celular e versões web, sendo possível enviar seus arquivos à nuvem por ambas as formas.

No OneDrive, por exemplo, é possível fazer o upload dos arquivos e utilizar o botão "Compartilhar" para enviá-los aos amigos. Os usuários podem copiar o link de compartilhamento ou indicar endereços de e-mail para terem acesso às fotos. A principal vantagem de usar o serviço em nuvem é a possibilidade de acessar suas fotos de qualquer lugar e ainda liberar espaço do seu dispositivo. O problema é que, se não tiver acesso à Internet, você não conseguirá enviar as fotos.

2. Use o WeTransfer

O WeTransfer é um serviço de compartilhamento de arquivos grandes pela Internet. Nele, os usuários podem enviar fotos em alta resolução por e-mail ou link sem a necessidade de cadastro. Contudo, na versão gratuita, a plataforma só permite enviar até 2 GB gratuitamente, e as transferências ficam disponíveis por até uma semana.

Na versão Pro, os assinantes podem enviar e receber até 200 GB em arquivos. Além disso, o usuário passa a determinar quando o link dos materiais vai expirar. O limite de armazenamento é de até 1 TB. É possível acessar a plataforma pelo navegador ou pelo aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS).

Para fazer uma transferência pelo WeTransfer, acesse "wetransfer.com" e clique no botão “Concordo” na primeira tela. Em seguida, selecione o “+” para fazer upload de arquivos. Caso queira enviar as fotos por e-mail, preencha o formulário com os e-mails do remetente e destinatário, bem como adicione um título e uma mensagem para identificar a transferência. Se preferir enviar as fotos por link, selecione o botão “…”, no canto inferior esquerdo, e escolha a opção “obter link de transferência”. Por fim, clique no botão “Transferir”.

3. Use o Google Fotos

Com o Google Fotos, você pode compartilhar fotos ou álbuns com qualquer pessoa, mesmo que ela não use o serviço. A plataforma também funciona na versão web, e o procedimento de compartilhamento é bastante semelhante ao do OneDrive, também sendo possível acessá-la pelo navegador ou pelo aplicativo para celulares.

Primeiro, faça o download e instale o app Google Fotos ou acesse "photos.google.com". Você pode criar uma conversa e compartilhar diretamente com uma pessoa que tenha uma Conta do Google ou apenas enviar um link. Vale destacar, no entanto, que as conversas têm um limite de 20 mil fotos.

4. Envie a foto como documento pelo WhatsApp

Uma dica para evitar a compressão de imagens no WhatsApp é enviá-las como um documento em vez de usar o upload pela galeria de fotos. Assim, a qualidade da imagem pode ser mantida. Para realizar o procedimento, bastar tocar sobre o ícone de clipe ao lado de "Mensagem" e selecionar a opção "Documento". Em seguida, é preciso buscar a imagem que deseja compartilhar, tocar sobre ela e confirmar o envio. Dessa forma, o arquivo mantém a resolução original em vez de ser comprimido.

5. Envie as fotos por Bluetooth

Outra forma de compartilhar imagens sem perder a qualidade é usando a função Bluetooth dos dispositivos móveis. A única limitação desse procedimento é que é necessário estar próximo do celular do outro usuário. No caso específico de dispositivos da Apple, é preciso usar a função AirDrop para compartilhar fotos entre os aparelhos da companhia.

Enviar fotos via Bluetooth é uma tarefa bastante simples. Primeiro, ative o Bluetooth e aguarde alguns segundos para o celular encontrar o outro dispositivo. Então, toque nele. Abra o arquivo que você quer enviar, toque no botão de compartilhamento e, na sequência, selecione "Bluetooth". Agora, toque sobre o nome do telefone para o qual deseja enviar a mídia para selecioná-lo. Por fim, é preciso aceitar o recebimento do arquivo no dispositivo de destino.

No iPhone, com o Bluetooth e o AirDrop ativados, basta abrir a imagem que você deseja enviar. Depois, no canto esquerdo inferior da tela, toque no ícone de compartilhamento e selecione o ícone do outro iPhone na faixa do AirDrop.

