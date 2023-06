5 formas de usar o ChatGPT para 'bombar' muito nas redes sociais

O ChatGPT pode ajudar você a aumentar o engajamento do seu perfil em redes sociais como Instagram e Facebook . Com os prompts certos, o chatbot com inteligência artificial da OpenAI consegue sugerir chamadas para ação, legendas e até hashtags para as suas publicações. Os usuários ainda podem direcionar os comandos feitos à tecnologia para que os resultados se adequem ao nicho de atuação e ao público-alvo da marca — o que tende a proporcionar respostas mais eficientes. Confira, na lista a seguir, cinco formas de bombar nas redes sociais usando o ChatGPT.

1. Peça para o ChatGPT criar um calendário de conteúdo

O ChatGPT pode ser um aliado na sua rotina de produção de conteúdo. Para isso, basta pedir ao chatbot para criar um calendário editorial personalizado. Experimente usar o seguinte comando: "Crie um calendário de conteúdo para um perfil de [insira seu nicho de atuação] no [nome da rede social]. O calendário deve cobrir o período de [insira período] e vir em formato tabular, incluindo a data, ideia de postagem e legenda".

Vale lembrar que é importante adaptar as ideias sugeridas pelo ChatGPT de acordo com os objetivos de marketing e as diretrizes da sua marca. Para melhorar as respostas do chatbot, ainda é possível fornecer detalhes específicos sobre as publicações (como o público-alvo ou temas obrigatórios) junto ao comando principal.

2. Peça para o ChatGPT gerar legendas para posts

Criar legendas interessantes para posts nas redes sociais é um desafio para muitos criadores de conteúdo. O texto precisa se relacionar com a imagem publicada e, ao mesmo tempo, ser breve e criativo. Se você está com dificuldades nessa tarefa, conte com a ajuda do ChatGPT. Basta utilizar comandos como "ChatGPT, gere uma legenda para um post sobre [descreva o conteúdo] no [nome da rede social]".

Para receber legendas mais assertivas como resposta, lembre-se de detalhar o prompt ao máximo. Você pode estipular um limite de caracteres, fornecer contexto sobre a publicação e dizer o objetivo que você gostaria de alcançar a partir do post. As possibilidades incluem gerar engajamento nos comentários, direcionar os seguidores para o site da marca, entre outras.

Nesse sentido, um comando possível seria: "Faça uma legenda de até X caracteres para um post sobre [descreva o conteúdo] no [insira nome da rede social]. O texto deve explicar [adicione contexto], incluir as hashtags [insira hashtags] e os emojis [insira emojis] e a call-to-action [insira CTA]. O objetivo do post é [insira objetivo]".

3. Peça ideias de CTAs

Calls-to-action (chamadas para ação, em português, ou CTAs) são expressões imperativas que incentivam o usuário a realizar uma ação específica, como curtir, comentar, compartilhar ou clicar em um link. Mais uma vez, o ChatGPT também pode ajudar com sugestões de CTAS personalizadas. Para isso, tudo o que você precisa é usar comandos como "Liste CTAs para testar o período gratuito de um serviço". Uma dica é filtrar as frases propostas pelo chatbot, já que algumas delas podem ser genéricas e muito utilizadas na Internet.

4. Peça para o ChatGPT encontrar hashtags relevantes

Se você estiver com dificuldades para procurar hashtags para os seus posts, conte com o suporte do ChatGPT. As tags têm o potencial de aumentar a visibilidade e o alcance das suas publicações, mas, para isso, é preciso definir as palavras-chave corretas. Uma sugestão de comando para receber sugestões hashtags é "Liste hashtags relacionadas a [nome do tópico] e [objetivo do conteúdo]".

Novamente, é válido confirmar se as sugestões fornecidas pela inteligência artificial estão alinhadas ao seu nicho e objetivo. Uma dica é cruzar as hashtags sugeridas pelo ChatGPT com as apontadas por sites especializados, como Tags Finder. Lembre-se também de ser moderado no uso das hashtags; quando em excesso, elas podem prejudicar o seu post.

5. Peça ajuda ao ChatGPT para interpretar relatórios de métricas

O ChatGPT também é capaz de interpretar relatórios de métricas. Embora a análise desses dados seja importante para nortear a produção de conteúdo, muitos usuários enfrentam dificuldades para decifrá-los e entender seu significado prático. Por sorte, comandos como "Me ajude a interpretar um relatório de [mídia] segundo as seguintes informações [inserir dados]" podem ser utilizados no chatbot.

Assim como nos tópicos acima, também é possível direcionar dúvidas ao ChatGPT. "Quais são os posts que tiveram o maior engajamento nas últimas semanas? Quais foram os elementos-chave que contribuíram para esse engajamento?" e "Quais são as fontes de tráfego que estão gerando mais visitas ao meu site?" são exemplos de questões que podem melhorar a assertividade da consulta. Lembre-se, no entanto, que o chatbot da OpenAI não deve ser seu único parâmetro para a análise, já que ele pode cometer falhas.

Com informações de Brandwatch e Meetanshi

