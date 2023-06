5 formas de usar o ChatGPT para conquistar o emprego dos sonhos

Além de te ajudar a ser mais produtivo no trabalho , o ChatGPT também pode te auxiliar a conseguir o emprego dos sonhos. O chatbot é capaz de trazer sugestões de empresas na sua área de atuação desejada e de orientar os candidatos nos processos seletivos, simulando entrevistas e até fornecendo feedbacks para aprimorar habilidades. Os recursos da inteligência artificial da OpenAI também são úteis para criar resumos personalizados para o LinkedIn ou para escrever cartas de apresentação alinhadas aos objetivos das vagas.

Confira, a seguir, cinco dicas de como usar o ChatGPT para encontrar o emprego desejado. Vale lembrar que os truques são apenas um auxílio para os processos seletivos.

1 de 6 Lista mostra cinco formas de utilizar ChatGPT na busca por vagas de trabalho — Foto: Reprodução/Freepik Lista mostra cinco formas de utilizar ChatGPT na busca por vagas de trabalho — Foto: Reprodução/Freepik

1. Peça para o ChatGPT listar empresas do seu interesse

Mapear as empresas de seu interesse é um passo importante para quem procura uma vaga de trabalho — e essa tarefa pode ser feita com ajuda da inteligência artificial. É possível pedir para que o ChatGPT gere uma lista de organizações que tenham cargos compatíveis com as suas habilidades e área de atuação.

Quanto mais detalhado for o comando enviado pelo usuário, mais personalizadas serão as sugestões da plataforma. Além disso, o robô da OpenAI pode fornecer informações adicionais sobre as empresas indicadas, como localização, tamanho e áreas de atuação.

Vale lembrar que, como a base de dados do ChatGPT está restrita a conteúdos publicados até 2021, o chatbot não é capaz de indicar vagas abertas no momento. Ainda assim, a ferramenta pode ser um bom ponto de partida para quem está começando a procurar emprego ou precisa de orientações na busca. Ainda, para opções mais atualizadas, é possível usar a inteligência artificial no buscador Bing.

2 de 6 Exemplo de lista de empresas indicadas pelo ChatGPT na busca por oportunidades de trabalho — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Exemplo de lista de empresas indicadas pelo ChatGPT na busca por oportunidades de trabalho — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

2. Peça ajuda para escrever uma carta de apresentação

Muitas empresas exigem que os candidatos às vagas de trabalho enviem uma carta de apresentação. Nela, normalmente é preciso detalhar suas qualificações e trajetória pessoal e profissional. Nesse sentido, ChatGPT pode ser uma ferramenta útil para organizar essas informações e formular um texto objetivo e completo.

É importante inserir, na barra de prompts, informações como área de atuação, nível de experiência, trabalhos anteriores e habilidades condizentes com a vaga. O usuário também pode informar à plataforma quais são os valores da empresa e as atribuições do posto de trabalho para que o texto seja ainda mais personalizado.

3 de 6 Exemplo de carta de apresentação gerada pelo ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Exemplo de carta de apresentação gerada pelo ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

3. Use o ChatGPT para se preparar para entrevistas de emprego

Processos seletivos podem gerar ansiedade, mas é possível se preparar para esse desafio utilizando a inteligência artificial. O ChatGPT consegue apresentar possíveis perguntas dos empregadores e, até mesmo, realizar entrevistas simuladas. A plataforma ainda pode fornecer um feedback sobre as respostas, auxiliando o candidato a entender em quais pontos precisa melhorar.

É importante inserir dados completos no comando para que as trocas sejam mais próximas da realidade do usuário — como o nome da vaga, os requisitos para contratação, sua área de atuação e os principais valores da empresa, por exemplo.

4 de 6 Simulação de uma entrevista de emprego no ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Simulação de uma entrevista de emprego no ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

4. Peça ajuda ao ChatGPT para escrever um resumo atraente para o seu LinkedIn

Ter um bom resumo no LinkedIn é um diferencial para conseguir vagas pela rede social. A plataforma conecta trabalhadores a empresas e pode te ajudar a achar o emprego dos sonhos. Novamente, o texto de resumo pode ser feito pelo ChatGPT, bastando apenas informar à ferramenta detalhes sobre sua formação acadêmica, experiências profissionais e outras capacitações. Vale lembrar que é importante revisar o texto criado pelo chatbot antes de publicá-lo, já que pode conter algum trecho que não se encaixe com o seu perfil.

5 de 6 Exemplo de modelo para o LinkedIn, criado a partir de informações profissionais prévias — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Exemplo de modelo para o LinkedIn, criado a partir de informações profissionais prévias — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

5. Peça dicas para fazer networking

Expandir a rede de contatos pode ser uma estratégia eficaz para quem procura um novo emprego e, mais uma vez, a ferramenta da OpenAI pode ser útil para essa tarefa. O ChatGPT é capaz de recomendar eventos de networking com base em seus interesses e na sua localização, além de indicar organizações e profissionais que possam ser interessantes para estabelecer conexões.

A ferramenta também pode ser utilizada para criar mensagens personalizadas para novos contatos, destacando suas qualificações, experiências e interesses em comum.

6 de 6 Dicas geradas pelo ChatGPT cm estratégias para fazer networking — Foto: Reprodução/Júlia Silveira Dicas geradas pelo ChatGPT cm estratégias para fazer networking — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Com informações de MakeUseOf e Career Sherpa

