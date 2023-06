5 mitos sobre o WhatsApp que provavelmente já te contaram e você acreditou

O WhatsApp , mensageiro mais popular dos celulares Android e iPhone ( iOS ) vem sendo alvo constante de rumores e mitos nos últimos anos. Boatos como cobrança de mensalidade, permissão de acesso a dados bancários e até mesmo uma suposta descontinuação do app no Brasil já deixaram muitas pessoas apreensivas, mesmo sendo desmentidos pela equipe de assessoria do aplicativo. Confira, a seguir, alguns mitos que já te contaram sobre o WhatsApp e que são falsos, mas que você pode ter acreditado.

1. "O WhatsApp vai ser pago"

Volta e meia, surgem boatos afirmando que o WhatsApp passará a cobrar para oferecer as funções que já conhecemos. É comum, inclusive, que essa informação seja distribuída em correntes dentro do próprio app. Nesses casos, as pessoas responsáveis exigem ações como o repasse da mensagem, ameaçando a interrupção do serviço para aqueles que não cumpram as regras determinadas pelo comunicado enganoso.

A assessoria do WhatsApp já fez questão de esclarecer que o aplicativo é totalmente gratuito e não tem pretensão de funcionar de forma paga. Além disso, vale informar que o app gera receita por meio de outras iniciativas, como a possibilidade de empresários se comunicarem com os clientes por meio do WhatsApp Business e o lançamento de recursos e serviços adicionais destinados a empresas. Logo, a probabilidade de que ele se torne pago é remota.

2. "WhatsApp vai sair do Brasil"

Em 2015, a 1ª Vara Criminal de São Bernardo determinou que as quatro principais operadoras do país bloqueassem o WhatsApp por 48 horas devido à recusa do mensageiro em compartilhar mensagens solicitadas para um processo judicial. Desde aquele momento, começaram a surgir boatos de que o app iria ser descontinuado no Brasil. Volta e meia, esses boatos voltam, principalmente quando há alguma questão judicial envolvida.

Na época, a assessoria do WhatsApp informou que nenhuma determinação judicial havia sido realizada a este respeito e que o aplicativo permaneceria desempenhando suas atividades normalmente no Brasil. E enquanto não houver algo nesse sentido, é bem provável que o app vai continuar funcionando por aqui. Afinal, o Brasil ocupa as primeiras posições no ranking de nações que mais usam o WhatsApp em seu dia a dia, contando com milhões de usuários ativos na plataforma.

3. "O WhatsApp é pouco seguro"

Outro mito que você provavelmente acreditou é que o app de mensagens não é seguro e que poderia a qualquer momento vazar informações importantes ao seu respeito. Afinal, há muitos perfis alarmistas espalhando boatos sobre esse assunto e inflamando uma suspeita infundada sobre o aplicativo.

De acordo com a política de privacidade e segurança do WhatsApp, a plataforma dispõe de ferramentas de criptografia de ponta-a-ponta, preservando a integridade e sigilo das mensagens, vídeos, fotos, mensagens de voz, documentos, atualizações no status e chamadas realizadas pelos usuários. Desse modo, nem o próprio app e nenhum outro usuário terá acesso aos dados compartilhados, a não ser aquele para quem foram originalmente encaminhados.

4. "A Meta pode ler suas mensagens"

A crença de que a Meta, empresa gestora do WhatsApp, Facebook e Instagram, pode ler as mensagens começou a partir da insegurança sentida por alguns usuários, sobretudo após da disseminação de notícias falsas com esse propósito.

Contudo, a assessoria do mensageiro garante que a criptografia promove a proteção de todas as mensagens. Essa segurança é indicado por meio do ícone de cadeado e mensagem de criptografia que aparece assim que iniciamos uma conversa com um novo contato. Logo, apenas o usuário e o destinatário poderão ter acesso a mensagens escritas e de áudio.

5. "O WhatsApp guarda seus dados bancários"

Com a evolução nas formas de pagamento, o WhatsApp começou a disponibilizar a opção de realizar pagamentos direto na plataforma, o que oferece maior conforto e praticidade para o usuário. Contudo, esse update levantou possíveis questionamentos a respeito da proteção aos dados bancários disponibilizados pelos usuários.

De acordo com a política de privacidade e segurança do aplicativo, os dados dos cartões são armazenados e criptografados de ponta-a-ponta em uma rede altamente segura, impossibilitando o acesso a danos sensíveis por terceiros não autorizados. Logo, da mesma forma que as conversas, os dados bancários dos usuários também ficam protegidos.

Com informações de Media Update, WhatsApp (1 e 2)

