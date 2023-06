5 motivos para comprar um notebook Windows em vez de um MacBook

MacBooks ocupam posto de referência no segmento de laptops e se tornaram sonho de consumo de muitos. No entanto, notebooks com Windows apresentam benefícios relevantes sobre eles. Diferentemente da Apple, a Microsoft não tem uma postura tão rigorosa quanto a interação de seu sistema operacional com hardwares e softwares, o que facilita o upgrade da máquina e aumenta a quantidade de aplicações que rodam no Windows. Além disso, muitos desenvolvedores de apps, e principalmente de jogos, não produzem para o macOS, sistema da maçã, o que pode tornar a experiência de alguns públicos mais restrita com o MacBook.