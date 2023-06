5 motivos para deletar suas redes sociais agora — e 5 para permanecer

Ter uma vida sem redes sociais é algo que pode ser positivo. Isso porque, embora sejam úteis e benéficas de diferentes formas, elas também trazem alguns prejuízos para a rotina de seus usuários. Pelo Instagram , por exemplo, um internauta pode manter contato com amigos distantes e até se informar seguindo perfis jornalísticos; porém, por outro lado, também pode se comparar a blogueiros com "vidas perfeitas" e sofrer de FOMO (Fear of Missing Out, em inglês, ou "medo de ficar de fora", em tradução literal). A seguir, o TechTudo lista cinco motivos para você deletar as suas redes sociais — e mais cinco razões para permanecer nelas.

Razões para sair das redes sociais

1. Ter mais privacidade

Deletar as redes sociais pode ser uma medida eficaz para garantir maior privacidade online. É comum que os usuários compartilhem suas atividades diárias, seus relacionamentos e até a localização em seus perfis, seja por meio de vídeos no TikTok, de “textões” no Facebook ou nos Stories do Instagram. Essa superexposição, contudo, dá brechas para que pessoas mal-intencionadas sigam todos os seus passos virtuais de forma obsessiva, em uma prática conhecida como stalking. Portanto, embora existam práticas para proteger suas redes de stalkers e fofoqueiros, deletar seus perfis na Internet é uma alternativa para ter mais privacidade.

Não ter redes também evita que hackers, golpistas e malfeitores tirem proveito dos dados expostos para realizar fraudes e esquemas maliciosos. Segundo informações da Comissão Federal de Comércio dos EUA (Federal Trade Commission), em 2021, fraudes em mídias sociais resultaram em perdas de US$ 770 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) para mais de 95 mil usuários. Isso porque, tendo dados sobre sua rotina e relacionamento, os criminosos podem, por exemplo, utilizar fakes para fingir a sua identidade e pedir dinheiro para amigos e parentes.

2. Reduzir rastreamento online e bombardeamento de anúncios

As redes sociais coletam uma quantidade significativa de dados sobre os usuários, incluindo suas preferências, interesses e comportamentos de navegação. Rastreando essas informações, esses sites conseguem traçar perfis detalhados sobre os internautas, que são vendidos para empresas criarem anúncios personalizados.

Embora o rastreio esteja dentro da lei — e os internautas concordem com a prática nos Termos de Uso das plataformas —, essa experiência online pode ser invasiva e assustadora para muita gente. Não é raro, por exemplo, que os usuários falem sobre algum assunto e o Instagram sugira anúncios sobre esse tema poucos minutos depois. Logo, ao abandonar as redes sociais, diminui-se a quantidade de dados pessoais disponíveis para as plataformas e, assim, é possível navegar de forma mais reservada.

3. Parar de se comparar com os outros

Com o surgimento das redes sociais, hoje é possível estabelecer conexões com um número muito maior de pessoas do que era possível antigamente. Embora esses vínculos tenham suas vantagens, eles também exercem uma pressão social intensa. Por isso, é comum que haja questões sensíveis sobre sociabilidade na web.

Um exemplo disso é comparar a sua vida com a de outros internautas. Nesse sentido, é preciso lembrar que as redes sociais são cenários em que as pessoas tendem a compartilhar apenas os aspectos mais positivos de suas rotinas, como viagens, conquistas e momentos de felicidade. Isso significa que momentos tristes e poucos produtivos - que são comuns para todos os seres humanos - tendem a não ser exibidos na web. Logo, deletar as redes sociais pode ser uma maneira eficaz de ignorar vidas "supostamente perfeitas" e interromper o ciclo de comparação tóxica.

4. Parar de ter FOMO

Deletar as redes sociais pode ser uma alternativa contra a FOMO, sigla que vem da expressão em inglês “fear of missing out” (“medo de ficar de fora” em tradução literal). De forma resumida, a síndrome se caracteriza pela necessidade constante de saber o que outras pessoas estão fazendo, por medo de perder algo importante.

A condição faz com que os usuários passem mais tempo nas redes sociais e, como é impossível consumir todo o conteúdo presente na web, existe a impressão de que os internautas estão "perdendo alguma coisa". Logo, parar de usar esses sites pode te ajudar a não ter mais FOMO.

5. Conseguir ser mais produtivo

Quando conectados às redes sociais, é fácil cair na armadilha da procrastinação. A necessidade constante de saber o que está acontecendo nas redes pode facilmente tirar concentração e o foco do trabalho ou da vida pessoal - embora, vale dizer, existam jeitos de evitar isso.

É comum, por exemplo, passar horas rolando o feed do Instagram ou assistindo a vídeos no TikTok — em um tempo que poderia ser gasto adiantando suas obrigações profissionais ou nutrindo laços com pessoas queridas. Uma forma de eliminar essa distração e redirecionar energia e foco para tarefas importantes é, portanto, deletar suas redes sociais.

Razões para permanecer nas redes sociais

1. Manter-se bem informado (se você seguir os perfis certos)

Permanecer nas redes sociais pode ser uma ótima maneira de se manter bem informado, desde que o usuário siga os perfis certos. É importante destacar que, ao usar as mídias sociais como uma fonte de informação, os usuários devem adotar uma abordagem crítica. Lembre-se que nem todo conteúdo compartilhado nas redes é verdadeiro. No entanto, quando usadas corretamente, essas plataformas podem ser uma ferramenta valiosa para obter informações e, assim, manter-se por dentro das últimas notícias de seu interesse.

Ao acompanhar fontes confiáveis, como veículos jornalísticos respeitados ou especialistas e organizações renomadas, os usuários são expostos a notícias e informações relevantes. Alguns perfis, inclusive, disponibilizam links para matérias aprofundadas em outros sites. Além disso, algumas redes ainda permitem que você acompanhe discussões em tempo real e tópicos de destaque, no caso do Twitter, Reddit ou grupos do Facebook.

2. Manter contato com amigos distantes

Manter contato com seus amigos que moram longe é um ponto positivo das redes sociais. Na verdade, foi essa função que originou algumas das primeiras plataformas do tipo, como Myspace e Facebook. É comum que os amigos e familiares se mudem para diferentes cidades, países ou até mesmo continentes. Com as redes sociais, é possível superar essas barreiras geográficas e manter amizades importantes. Por meio do Twitter ou Instagram, por exemplo, é possível acompanhar a vida pessoal de seus amigos, enviar mensagens, compartilhar memes e muito mais.

3. Aprender dicas, truques e temas relevantes

Outro ponto positivo de se manter conectado nas redes sociais é a aprender dicas, truques e explorar temas interessantes para a sua área profissional. Existem nichos de criadores de conteúdo que compartilham conhecimentos relevantes, além de indicarem de livros, cursos, documentários ou outras obras.

Essa troca de saberes ainda pode ser feita por usuários comuns em redes sociais como o Twitter. Logo, definindo bem quais pessoas você segue, é possível que você consiga aprender com o seu feed. Além disso, vale lembrar que há redes específicas para fins profissionais - como o LinkedIn, por exemplo. Por lá, mais do que apenas criar contatos importantes, é possível também se inscrever em vagas e criar uma cronologia da sua vida profissional.

4. Obter inspirações

Ao explorar plataformas como o Pinterest, Instagram ou TikTok, os usuários têm acesso a uma infinidade de conteúdos criativos para se inspirar — desde belas fotografias até vídeos demonstrando habilidades impressionantes. Ao seguir os perfis que te interessam, é possível acompanhar de perto o processo criativo dos autores e, assim, obter dicas valiosas.

Além disso, as redes sociais podem ser uma plataforma para se conectar com pessoas inspiradoras de diferentes áreas. Influenciadores, artistas, empreendedores e especialistas compartilham suas experiências e conhecimentos em seus perfis, permitindo que suas trajetórias sejam fonte de motivação para seus seguidores.

5. Consolidar sua marca pessoal (no caso de pessoas que têm um negócio)

Os empreendedores podem aproveitar o potencial das mídias sociais para alavancar seu negócio. Várias plataformas — como Facebook, LinkedIn, TikTok e Instagram — podem ajudar a aumentar a visibilidade sua marca e, consequentemente, fazer a sua empresa crescer. Sendo ativo nessas plataformas, é possível, por exemplo, estabelecer uma presença online e construir um relacionamento com seu público-alvo.

Compartilhar regularmente conteúdos relevantes e de qualidade, bem como responder perguntas dos seguidores, contribui para a construção de confiança e autoridade. Logo, estar presentes nas redes sociais é fundamental para quem lida com negócios.

