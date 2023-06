5 recursos de redes sociais que foram extintos e você esqueceu

É comum que as redes sociais se desfaçam de algumas funções ultrapassadas ou inutilizadas. Não faltam exemplos de recursos que, por falta de adesão ou problemas de usabilidade, desapareceram das plataformas repentinamente, deixando alguns usuários tristes e outros felizes. É o caso do Fleets do Twitter , que não gerou o engajamento esperado e foi substituído pelas conversas em áudio no Spaces, e da reação de gratidão, a famosa florzinha roxa que desapareceu do Facebook . No Instagram , o IGTV , a aba "Seguindo" e a função "Arrasta para cima" também foram extintas.

Com tantas mudanças e atualizações, fica difícil recordar todos os recursos que foram modificados ou extintos nos sites e aplicativos de redes sociais. A seguir, o TechTudo relembra cinco funções que já fizeram parte dessas plataformas e você esqueceu.

1 de 5 Reação "Gratidão" do Facebook não existe mais; relembre outras funções extintas em redes sociais — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo Reação "Gratidão" do Facebook não existe mais; relembre outras funções extintas em redes sociais — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo

📝 Como desativar o Instagram pelo celular? Saiba mais no Fórum do TechTudo

1. Fleets

Criado para tornar os usuários mais ativos no microblog, o Fleets do Twitter funcionava de forma semelhante aos Stories do Instagram, com postagens que desapareciam após 24 horas. O recurso permitia o uso de textos, vídeos, imagens e GIFs. Segundo a plataforma, a proposta era incentivar pessoas que não se sentiam confortáveis em postar tuítes a produzir conteúdos temporários. No entanto, a aposta não teve o resultado e a adesão esperados. A maioria dos que utilizavam os Fleets já tuitavam antes, e o recurso não foi suficiente para mobilizar os perfis mais tímidos.

Com a extinção da função em 2021, o Twitter decidiu investir nos Spaces, que são salas de bate-papo em áudio sobre temas livres. O curioso é que o Fleets não tinha feito sucesso até dois dias antes do seu fim, quando a tag #fleetday chegou a liderar os tranding topics. Isso porque usuários anônimos e famosos aproveitaram a ocasião para postar seus nudes na rede.

2. Arrastar para cima no Instagram

Em 2021, o Instagram criou a figurinha de links para os Stories, substituindo o gesto de arrastar para cima para acessar endereços externos à rede social. A atualização também passou a permitir que os usuários reagissem e respondessem às histórias com links, o que não era possível na configuração anterior. Segundo a plataforma, o "arrasta para cima" foi trocado para agilizar a produção de conteúdo e oferecer mais possibilidades de criação, já que o sticker de links pode ser customizado.

2 de 5 Em 2021, o Instagram disponibilizou links nos Stories e acabou com o "arrasta para cima" — Foto: Melissa Cruz/TechTudo Em 2021, o Instagram disponibilizou links nos Stories e acabou com o "arrasta para cima" — Foto: Melissa Cruz/TechTudo

Em geral, a mudança foi vista com bons olhos pelos usuários, que ganharam mais flexibilidade para inserir links em seus posts de forma personalizada. Agora o antigo recurso só é lembrado como meme, já que a frase foi de arrasta para cima virou sinônimo de morte nas piadas que circulam na Internet — ou seja, o "arrasta para cima" do Instagram foi de arrasta para cima.

3. IGTV

Na tentativa de competir com o YouTube, o Instagram lançou em 2018 a plataforma IGTV, que permitia a publicação de vídeos verticais de até 60 minutos e com resolução de até 4K. O recurso podia ser utilizado dentro da rede social de fotos ou por meio de um aplicativo próprio e separado, que estava disponível para Android e iPhone (iOS). No entanto, a proposta de criar uma televisão online dentro do Instagram não foi bem sucedida.

3 de 5 Instagram descontinuou o IGTV em 2021, passando a incorporar vídeos longos em publicações comuns do feed — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo Instagram descontinuou o IGTV em 2021, passando a incorporar vídeos longos em publicações comuns do feed — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

De acordo com o app, poucas pessoas clicavam no ícone do IGTV. Além disso, a plataforma de vídeos teve menos de 1% dos downloads da rede principal em 2019: enquanto 1 bilhão de pessoas baixaram o Instagram, somente 7 milhões se interessaram pelo IGTV. Sem a popularidade esperada e sem grande adesão por parte dos criadores de conteúdo, o recurso acabou sendo extinto em 2021. Na sequência, a plataforma laçou o Reels, buscando superar o sucesso do TikTok.

4. Reação Gratidão

No Dia das Mães de 2016 e 2017, o Facebook disponibilizou a reação temporária "gratidão", representada pelo ícone de uma florzinha roxa. Além das opções já conhecidas — amor, risada, surpresa, tristeza ou raiva —, usuários de 80 países também puderam demonstrar seu desejo de agradecer. Mas, apesar da popularidade da interação no Brasil, o recurso durou pouco tempo.

4 de 5 Reação temporária "Gratidão" foi liberada no Facebook no Dia das Mães de 2016 e 2017 — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo Reação temporária "Gratidão" foi liberada no Facebook no Dia das Mães de 2016 e 2017 — Foto: Carolina Ochsendorf/TechTudo

Em 2018, a plataforma afirmou que não faria mais reações personalizadas em datas comemorativas, optando por outros recursos, como molduras para fotos, fundos para posts de textos, filtros e figurinhas. A mudança de planos não agradou os usuários, que sentiram falta da margarida colorida no feed e criaram a tag #voltaflorzinha.

5. Aba “Seguindo” do Instagram

Em 2019, o Instagram anunciou o fim da aba "Seguindo", que exibia o que os seguidores estavam curtindo e comentando na plataforma. Bastava clicar no ícone de coração para visualizar as atividades mais recentes dos contatos. Com a mudança, a rede social passou a exibir apenas a aba "Atividades", com as interações relacionadas ao próprio usuário, como novos seguidores, curtidas e comentários. Segundo o app, o recurso era pouco utilizado e muitas pessoas não sabiam da sua existência. A alteração também teve o objetivo de simplificar a plataforma.

5 de 5 Antigo recurso do Instagram, a aba "Seguindo" exibia notificações de atividades dos seguidores — Foto: TechTudo Antigo recurso do Instagram, a aba "Seguindo" exibia notificações de atividades dos seguidores — Foto: TechTudo

Além disso, com o surgimento da ferramenta "Explorar", a aba "Seguindo" deixou de ser a principal fonte para descobrir novos conteúdos e perfis na rede. A mudança dividiu opiniões dos usuários na época: alguns comemoraram a proteção da própria privacidade, mas outros lamentaram o fim da ferramenta que permitia stalkear seguidores, monitorando e notificando suas interações na rede.

Com informações de Twitter, BuzzFeed News e Insider

Veja também: Como recuperar conta hackeada do Instagram