5 sinais de que está na hora de aposentar o seu iPhone

O iPhone , apesar do preço considerado salgado, garante bom desempenho e câmeras de alta qualidade. Mesmo assim, nenhum celular dura a eternidade: além do enfraquecimento da bateria, o smartphone pode começar a apresentar episódios de lentidão após alguns anos de uso. Isto sem mencionar o fim das atualizações do iOS e outros problemas, como a falta de espaço para guardar novos aplicativos, fotos, vídeos, músicas e demais tipos de arquivos. A seguir, conheça cinco motivos para considerar a troca do celular da Apple por um modelo mais novo.

iPhone travado na tela da maçã: como resolver? Descubra no Fórum do TechTudo

1. O armazenamento chegou ao limite

Diferentemente da maioria de celulares Android, a Apple nunca oferece uma entrada para utilizar um cartão microSD no iPhone. Esta limitação, portanto, impossibilita a expansão do armazenamento caso a memória interna esteja quase no fim, dependendo do iCloud para guardar os arquivos na nuvem.

Ou seja, se o armazenamento está quase no limite e não há mais como excluir nenhum app ou arquivo do celular, talvez esteja na hora de comprar um novo iPhone. De preferência um modelo com mais armazenamento, acima do modelo mínimo de 128 GB.

3 de 7 Você pode guardar seus arquivos no iCloud para economizar espaço no iPhone — Foto: Marcela Franco/TechTudo Você pode guardar seus arquivos no iCloud para economizar espaço no iPhone — Foto: Marcela Franco/TechTudo

2. A bateria acaba muito rápido

Há alguns anos, a Apple indica a saúde da bateria dos seus produtos, para averiguar o nível de desempenho oferecido pelo componente. O indicador é um facilitador na hora de fazer um diagnóstico mais preciso do dispositivo.

Por outro lado, como a própria fabricante nos lembra em uma página de suporte, “todas as baterias recarregáveis são consumíveis e têm vida útil limitada”. Desta forma, se não for possível trocar a peça, é recomendável procurar um novo celular para evitar descargas aceleradas.

4 de 7 Saúde reduzida da bateria pode potencializar superaquecimento do iPhone — Foto: Danilo Paulo/TechTudo Saúde reduzida da bateria pode potencializar superaquecimento do iPhone — Foto: Danilo Paulo/TechTudo

3. O iPhone está travando com frequência

O iPhone é reconhecido pelo seu desempenho quase impecável, sem travamentos. Esta característica ganha ainda mais peso ao considerar que, mesmo após algumas atualizações do iOS, o celular permanece rápido e com quase nenhum engasgo. Mas tudo tem seu limite.

Se o seu smartphone da Apple estiver travando, tente fazer uma limpeza no celular. Porém, se este procedimento não resolver, existe a chance de que o seu telefone esteja chegando ao seu limite.

5 de 7 iPhone SE e iPhone 12 mini em mostruário de loja — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo iPhone SE e iPhone 12 mini em mostruário de loja — Foto: Danilo Paulo de Oliveira/TechTudo

4. O iOS parou de atualizar

A Apple costuma a ser a empresa que mais se preocupa com atualizações. Diferentemente do Android, todos os celulares e tablets da maçã recebem novas versões do iOS ao mesmo tempo. Além disso, a fabricante costuma a liberar novas gerações de software para os dispositivos por muitos anos.

Porém, estas atualizações não são para sempre. Claro, isto não impede o uso do celular. Por outro lado, os usuários deixam de receber novos recursos e alguns aplicativos podem parar de funcionar adequadamente, caso o smartphone não esteja na versão mais recente do sistema operacional.

6 de 7 Apple atualiza o iPhone por apenas alguns anos — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Apple atualiza o iPhone por apenas alguns anos — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

5. Algum recurso importante ficou indisponível

Além de corrigir falhas de segurança, as atualizações de software trazem novos recursos. Muitas das vezes, estes recursos são opcionais. No entanto, há sempre uma função nova que faz diferença no dia a dia das pessoas.

Caso a Apple tenha lançado novas ferramentas apenas para modelos mais recentes do iPhone, mas você não recebeu, não há outra saída: será preciso comprar uma geração mais recente.

7 de 7 Recursos importantes podem ficar indisponíveis apos um tempo — Foto: Unsplash/Jithuz Devan Recursos importantes podem ficar indisponíveis apos um tempo — Foto: Unsplash/Jithuz Devan

Como escolher um iPhone novo

A Apple costuma a anunciar novos modelos do iPhone anualmente. Isto não significa, porém, que você precisa comprar o mais recente: é possível economizar comprando uma ou duas gerações anteriores, e mesmo assim manter o acesso a novidades e contar com bom desempenho.

Também é importante escolher opções com bastante armazenamento, para evitar contratempos no futuro. Por exemplo, se o modelo mais básico possui 128 GB de armazenamento, vale a pena conferir o preço da edição com 256 GB. Esta oportunidade pode ajudar a economizar dinheiro no futuro.

Confira, a seguir, modelos mais recentes do iPhone:

Se preferir, você também pode conferir celulares com Android. Na seara dos intermediários, o Galaxy A54 é uma opção com preço mais acessível e a oferta de um desempenho alinhado para as tarefas mais simples do dia a dia. Também há modelos mais encorpados, como o Galaxy S23 e o Motorola Edge 40.

Com informações de Apple

Gostou dos produtos? Compre aqui 5G iPhone 14 (256 GB) — Cinza-Escuro R$ 5.999 Ir à loja OLED iPhone 13 (256 GB) — Meia-noite R$ 5.099 Ir à loja tela de 6,1 iPhone 12 (128 GB) — Preto R$ 3.999 Ir à loja