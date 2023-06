5 truques do Google Agenda que você precisa usar agora

Confira truques do Google Agenda que vão otimizar uso do aplicativo — Foto: Caroline Silvestre/TechTudo

O aplicativo Google Agenda , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), é uma ótima ferramenta para organizar a rotina pessoal e profissional. Com alguns truques simples, é possível otimizar ainda mais o uso do aplicativo e garantir o registro de todas as tarefas e compromissos. Verificar a agenda de pessoas convidadas, adicionar diferentes anexos a eventos e ser notificado com antecedência diretamente pelo Gmail , são alguns exemplos. A seguir, confira a lista completa do TechTudo com 5 truques para você usar no Google Agenda.

1. Verificar agenda de pessoas convidadas para eventos

É possível verificar possíveis choques de horários em compromissos agendados no Google Agenda. Para fazer a verificação, basta abrir um compromisso agendado, clicar no ícone de lápis na parte superior direita do app e selecionar o campo “Ver compromissos”. Logo depois, o usuário poderá ver todos os eventos agendados com aquela pessoa e conferir também se há algum choque no evento marcado, como uma reunião, por exemplo. A funcionalidade é útil justamente por evitar possíveis marcações incompatíveis de vários usuários.

2. Adicionar anexos e notas a um evento

Os usuários do Google Agenda podem adicionar facilmente anexos e notas a um compromisso agendado. Em um evento já existente, basta clicar sobre ele e pressionar o ícone de lápis para editá-lo. Na tela seguinte, deslize-a para baixo e clique no campo “Adicionar um anexo”, representado por um clipe, no qual deverá ser escolhido o arquivo desejado. Pode ser uma nota do Google Docs, arquivos em PDF, documentos do Word, imagens, entre outros. Caso seja necessário criar um novo evento, o procedimento também é simples. Na tela inicial, clique no ícone de + e, na sequência, em “Evento”. O usuário será redirecionado diretamente para a aba que apresenta a opção de adicionar um anexo.

3. Receber os compromissos diários no Gmail

O Google Agenda também facilita o acompanhamento dos compromissos diários através de notificações no Gmail. Para isso, clique sobre um compromisso registrado na agenda e selecione novamente a opção de lápis, que pode ser encontrada no canto superior direito do app. No campo seguinte, o usuário consegue adicionar um horário novo em "Notificação" a partir dos horários pré-programados pela aplicação, ou personalizá-lo para ser notificado em um período mais longo, que pode ser de horas, dias e semanas. Também é possível receber o alerta pelo aplicativo ou no e-mail logado, ou ainda acrescentar mais notificações para o mesmo evento.

4. Usar o Google Agenda offline

O Google Agenda pode ser utilizado offline, o que facilita o acompanhamento de compromissos agendados e a criação de novos, mesmo sem acesso à internet. É possível, por exemplo, criar lembretes e tarefas e editá-los conforme o interesse através da adição de detalhes, períodos de repetição e criação de listas. O procedimento pode ser feito ao clicar no tipo de função requerida também no ícone de +, localizado na tela inicial do app.

5. Alterar fuso horário

Entre os recursos que podem facilitar a vida de usuários do Google Agenda está a alteração no fuso horário. A funcionalidade é muito útil, por exemplo, para alinhar reuniões profissionais que envolvam pessoas que estão em outras partes do mundo. O procedimento é simples e exige inicialmente o clique nas três barrinhas presentes no canto superior esquerdo do app. Em seguida, selecione o campo de “Configurações” e, depois, em “Geral”. Uma nova aba será aberta, na qual será preciso ainda desativar a opção programada de “Usar o fuso horário do dispositivo”, deslizando o cursor móvel para a esquerda. Na sequência, clique na opção “Fuso Horário”, que será habilitada logo em seguida. Nesse momento, o usuário consegue pesquisar o fuso horário de interesse ou verificar o desejado na lista apresentada. Após escolher, clique em “Concluído”.

Com informações de PCMag e Google.

