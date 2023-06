5 truques muito úteis do ChatGPT para você organizar sua casa e rotina

Cabe ressaltar que os retornos do ChatGPT para organizar a casa e a rotina são apenas sugestões para dar mais eficiência ao seu cotidiano. Portanto, lembre-se de ajustar as sugestões de acordo com a sua rotina e realidade e que o app possui algumas limitações. A seguir, conheça algumas dicas para deixar sua vida mais organizada.

1 de 6 Conheça truques muito úteis do ChatGPT para você organizar sua casa e rotina — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo Conheça truques muito úteis do ChatGPT para você organizar sua casa e rotina — Foto: Gabrielle Garcia/TechTudo

1. Peça ao ChatGPT para criar uma agenda semanal

O ChatGPT é um ótimo aliado para fazer planejamentos semanais. A plataforma de inteligência oferece a possibilidade de criar uma agenda, elencando as atividades do dia a dia e oferecendo sugestões para tornar a rotina mais eficiente e garantir alguns momentos de descanso.

Nos nossos testes, iniciamos o prompt solicitando ajuda para construir uma agenda semanal. Em seguida, elenquei alguns eventos fixos, como o trabalho de 9h às 18h, em dias úteis, uma corrida rápida na praia nos sábados de manhã e afins. Como resultado, o chatbot devolveu uma lista com atividades separadas por dias da semana.

2 de 6 Peça ao ChatGPT para criar uma agenda semanal — Foto: Reprodução/TechTudo Peça ao ChatGPT para criar uma agenda semanal — Foto: Reprodução/TechTudo

2. Peça ajuda ao ChatGPT para organizar a sua casa

A semana está quase terminando, mas tem muita coisa para arrumar em casa. De repente, você se pergunta: por onde começar? Bem, o ChatGPT também pode te dar uma mãozinha, criando uma lista de tarefas para fazer a faxina do fim de semana.

E a solicitação é simples. Basta enviar uma mensagem, como “Preciso arrumar a minha a casa. Crie uma lista de tarefas”. Se preferir, você também pode personalizar a resposta, listando os cômodos, indicando os lugares que merecem mais atenção e afins.

3 de 6 Peça ajuda ao ChatGPT para organizar a sua casa — Foto: Reprodução/TechTudo Peça ajuda ao ChatGPT para organizar a sua casa — Foto: Reprodução/TechTudo

3. Peça dicas de hábitos saudáveis e de bem-estar

O ChatGPT também separa algumas dicas para ter uma vida mais tranquila. Ao fazer pedidos, como “Preciso de dicas de hábitos saudáveis e de bem-estar”, a plataforma lista alguns hábitos saudáveis e de bem-estar para desacelerar em dias mais corridos e ter um pouco mais de descanso.

Mas lembre-se: cada pessoa é única e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. Portanto, utilize apenas as dicas que se encaixam no seu dia a dia, sem comprometer as suas necessidades. Também é preciso consultar um médico ou especialista antes de aderir à orientação.

4 de 6 Peça dicas de hábitos saudáveis e de bem-estar — Foto: Reprodução/TechTudo Peça dicas de hábitos saudáveis e de bem-estar — Foto: Reprodução/TechTudo

4. Peça dicas de lazer e entretenimento para relaxar

Se você encerrou o seu expediente e está atrás de uma diversão para o fim do dia, peça dicas de lazer e entretenimento ao ChatGPT. De imediato, o chatbot vai oferecer uma lista de atividades que te ajudam a se desconectar após uma longa jornada de trabalho.

Você também pode solicitar listas de livros e séries para acompanhar ou, até mesmo, maratonar no fim de semana. Para isso, basta fazer perguntas, como “me indique filmes de ação para assistir”, “me sugira livros sobre tecnologia”, entre outras solicitações.

5 de 6 Peça dicas de lazer e entretenimento para relaxar — Foto: Reprodução/TechTudo Peça dicas de lazer e entretenimento para relaxar — Foto: Reprodução/TechTudo

5. Use o ChatGPT para planejar viagens

O ChatGPT é útil até mesmo para as férias. Ao enviar a mensagem “me ajude a planejar as férias”, a plataforma oferecerá um roteiro básico para você preparar uma viagem. As dicas vão desde a escolha do destino até a construção de um itinerário e a organização da mala.

Caso a viagem já esteja marcada, você pode solicitar até mesmo um cronograma para não perder os principais pontos turísticos. Assim, você terá acesso a uma lista de atividades separadas pelos dias de viagem com dicas sobre os locais de visitação. Mas lembre-se de confirmar as informações antes de viajar!