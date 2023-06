The Eras Tour: 6 dicas essenciais para conseguir comprar ingresso online

Comprar ingressos para a The Eras Tour, turnê da cantora Taylor Swift, no Brasil não é uma tarefa fácil. Muitos fãs que tentaram adquirir sua entrada pelo site Tickets For Fun saíram decepcionados, já que as filas virtuais reuniram mais de 700 mil pessoas no Rio de Janeiro e 1,5 milhão em São Paulo. A demanda foi tão grande que apresentações extras da "The Eras Tour" já foram anunciadas nas duas cidades (em 19 e 24 de novembro, respectivamente). Clientes C6 Bank Mastercard terão acesso a uma pré-venda exclusiva em 19 de junho, às 10h, no endereço "taylorswifttheerastour.com.br". Já o público geral poderá adquirir seus ingressos a partir do dia 22 de junho, às 10h, no site ou nas bilheterias dos estádios.