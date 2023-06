6 formas de usar o ChatGPT para ser mais competente no seu trabalho

O ChatGPT pode ser um grande aliado de profissionais de diferentes áreas, mas muitos deles ainda não sabem como explorá-lo no trabalho. Além de responder a perguntas e apresentar informações sobre os temas pesquisados, o chatbot com inteligência artificial (IA) ainda pode ajudar a desenvolver projetos, planejar tarefas, tomar decisões e até resolver problemas. Com o software da OpenAI , também é possível encontrar orientações e ideias para estimular a criatividade, lidar com situações difíceis e buscar formas de se manter atualizado.

Vale lembrar que a IA não substitui a experiência profissional nem o conhecimento técnico de um ser humano, podendo apresentar erros ou dados desatualizados. Em outras palavras, a ferramenta pode ser usada como ponto de partida, mas é importante que o profissional que a utiliza cheque as informações sugeridas. A seguir, confira seis dicas para se tornar mais competente no trabalho utilizando o ChatGPT.

1. Formular um projeto ou plano de ação

O ChatGPT pode ser um aliado para organizar projetos, trazendo sugestões práticas para quem precisa atingir metas profissionais. Independente da área de atuação do usuário, a ferramenta é capaz de criar planos de ação detalhados, levando em consideração os objetivos e o tempo disponível para executar as tarefas.

Para utilizar esse recurso, basta escrever comandos bem detalhados, como: "Apresente um plano de ação para [escreva o projeto que pretende realizar e informe sua área de atuação]. Meu objetivo é [insira seus objetivos] e o prazo que tenho para isso é [informe o prazo]. Monte um cronograma de ação em formato de tabela".

2. Superar dificuldades técnicas ou profissionais

Por meio do chatbot da OpenAI, é possível obter sugestões úteis para solucionar problemas ou superar desafios no trabalho. Basta especificar a área de atuação, indicar as dificuldades encontradas e pedir orientações. O usuário pode buscar diferentes formatos de resposta para as instruções solicitadas, como checklists, tabelas ou tutoriais. Uma sugestão é utilizar o comando "A maior dificuldade de um [insira sua profissão] é [indique a dificuldade]. Crie um tutorial para resolver o problema".

3. Tomar decisões

Fazer escolhas e tomar decisões no trabalho pode ser desafiador. Em casos de dúvidas ou impasses, o ChatGPT pode ser acionado para auxiliar profissionais a buscar soluções mais assertivas, considerando os prós e contras de cada situação. Nesse caso, é importante checar a resposta apresentada pelo chatbot e conferir se os argumentos sugeridos são baseados em informações verdadeiras e atualizadas. Para usar a inteligência artificial como aliada na tomada decisões, o profissional pode indicar o seguinte comando: "Apresente [número] argumentos contra e [número] a favor de [insira uma ideia, proposta, serviço ou produto]".

4. Gerar ideias e insights

O chatbot também pode ser uma ferramenta útil para estimular a criatividade, ajudando a encontrar orientações e sugerindo ações para desenvolver projetos em áreas diversas. Ao apresentar a demanda profissional e solicitar uma lista de ideias, o ChatGPT fornece sugestões específicas para você atingir seus objetivos. Uma forma de explorar esse recurso é escrever comandos como "Dê ideias para um [profissão] desenvolver [projeto] para [objetivo]. Apresente uma lista com o passo a passo para executar essas propostas".

5. Antecipar problemas e identificar soluções

Profissionais que previnem crises e se preparam para lidar com dificuldades tendem a superar desafios mais rapidamente. O ChatGPT pode ser utilizado para antecipar cenários, identificar possíveis problemas e buscar soluções em caso de imprevistos. Para isso, é possível usar comandos bem específicos, como "Quais são os principais desafios para um [profissão] que precisa [indique a tarefa ou projeto a ser executado]? Apresente uma lista com soluções práticas para cada um desses desafios".

6. Se atualizar ou se aprimorar

Por fim, o chatbot também pode ser um ponto de partida para profissionais que buscam se atualizar na área em que atuam ou que precisam se aprimorar no trabalho. É possível identificar quais são as novidades do segmento escolhido, buscar informações úteis e até encontrar sugestões de temas para estudar.

O ChatGPT ainda ajuda a encontrar notícias, materiais didáticos e cursos online e pode ser acionado para elaborar um planejamento de estudos. Para explorar essa possibilidade, são recomendados prompts como "Como [indique sua profissão], o que preciso saber sobre [tema de interesse]? Crie um plano de estudos em forma de tabela, indicando os temas em ordem de prioridade. Indique sites onde posso aprender mais sobre cada um dos temas".

