6 jeitos de tirar foto no iPhone sem usar as mãos

Truques no iPhone (iOS) podem ser usados para tirar fotos sem usar as mãos; conheça — Foto: TechTudo

1 de 8 Truques no iPhone (iOS) podem ser usados para tirar fotos sem usar as mãos; conheça — Foto: TechTudo

O iPhone ( iOS ) é um celular reconhecido por ter uma boa câmera e existem diversas maneiras não-convencionais de tirar fotos usando o aparelho. Com os truques, é possível fotografar mesmo com as mãos ocupadas e dá até para fazer as fotos com a galera sem que ninguém fique de fora do registro. O timer do iPhone, por exemplo, pode ajudar nessas situações, mas comandos de voz e atalhos usando a Siri podem ser ainda mais práticos. As ferramentas podem ser úteis em diversas situações, principalmente em locais públicos ou até quando você está sozinho.

Na lista abaixo, o TechTudo reuniu seis comandos e truques para tirar foto no iPhone (iOS) sem usar as mãos. Confira, a seguir, como habilitar as funções que ajudam até a fazer registros de corpo inteiro e tirar fotos com os amigos.

2 de 8 Truques e apps podem facilitar o uso da câmera na hora de tirar fotos no Iphone — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Truques e apps podem facilitar o uso da câmera na hora de tirar fotos no Iphone — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝Vale a pena comprar um iPhone? Opine no Fórum do TechTudo

1. Tire foto no iPhone usando o timer

O timer do iPhone (iOS) é o jeito mais simples de fazer fotos à distância pelo celular. Para ativar a função, acesse a câmera do dispositivo e clique sobre o ícone de seta, na parte superior da tela. Em seguida, toque sobre o desenho de relógio, no canto inferior direito, e selecione o tempo desejado para que a captura seja feita - as opções são 3 segundos ou 10 segundos. Depois disso, é só fazer a pose e esperar o tempo definido para que o iPhone registre a foto.

3 de 8 Use o timer do iPhone (iOS) para fazer fotos à distância pelo celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro Use o timer do iPhone (iOS) para fazer fotos à distância pelo celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Usando o atalho “Say Cheese” da Siri

Outra maneira de tirar foto no iPhone remotamente pode ser a partir o atalho "Say Cheese". A expressão é uma versão inglesa do "Diga Xis", que pode ser reconhecida pela Siri para capturar uma foto à distância. Para fazer fotos com o comando, é necessário habilitar o atalho primeiro.

Para isso, abra o app "Atalhos" e clique sobre a aba "Galeria". Em seguida, use a barra de busca para pesquisar pelo shortcut "Say Cheese". Para continuar, clique sobre ele e toque em "Adicionar Atalho". Agora, basta ativar a Siri usando o comando "E aí, Siri" e, em seguida, dizer "Say Cheese" para fazer a foto.

4 de 8 O atalho "Say Cheese" pode ser ativado a partir da Siri, e funciona como um "Diga Xis" — Foto: Reprodução/Clara Fabro O atalho "Say Cheese" pode ser ativado a partir da Siri, e funciona como um "Diga Xis" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Tire foto usando o Apple Watch

Também é possível tirar foto no iPhone (iOS) usando o app Controle da Câmera do Apple Watch. O recurso permite escolher entre as câmeras frontal e traseira do celular, e é capaz de espelhar tudo o que estiver na direção da lente na tela do relógio. Assim, você pode checar se todas as pessoas estão enquadradas na foto usando o relógio, por exemplo.

Para usar o recurso, abra a câmera do iPhone e posicione o celular no local desejado. Em seguida, abra o Controle da Câmera no Apple Watch e clique sobre o botão central para tirar uma foto. Um timer de três segundos se iniciará na tela até que a foto seja tirada. Além disso, é possível gravar um vídeo pela função - basta pressionar o botão durante o tempo desejado para o clipe. Para trocar entre a câmera frontal ou traseira, clique sobre o ícone de reticências no canto inferior direito da tela do relógio. Por lá, você também pode desativar o flash e as Live Photos, se desejar.

5 de 8 É possível tirar fotos com o iPhone (iOS) à distância usando o app Controle da Câmera do Apple Watch — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível tirar fotos com o iPhone (iOS) à distância usando o app Controle da Câmera do Apple Watch — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Usando comando de voz

Também é possível tirar fotos no iPhone (iOS) usando o truque do comando de voz. Ele pode parecer complicado no início, mas funciona de forma simples quando ativado. No entanto, a função só está disponível em inglês — ou seja, o comando deve ser pronunciado na língua inglesa.

Para ativá-lo, acesse os ajustes do celular e clique em "Acessibilidade". Em seguida, deslize a tela para baixo e clique em "Controle por Voz". Na próxima tela, vire a chave ao lado da opção para ativar o recurso. Agora, abra o app de câmera no iPhone (iOS) e coloque-o na posição desejada. Faça sua pose para tirar a foto e, quando estiver pronto, diga: "Turn up the volume" e espere alguns segundos até que a foto seja capturada.

6 de 8 O iPhone (iOS) possui um recurso de acessibilidade que permite tirar fotos usando comandos de voz — Foto: Reprodução/Clara Fabro O iPhone (iOS) possui um recurso de acessibilidade que permite tirar fotos usando comandos de voz — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Tire foto no IPhone usando gestos

O iPhone (iOS) não possui um recurso nativo que permita usar gestos com as mãos para tirar fotos à distância. N entanto, existem apps que adicionam essa funcionalidade ao dispositivo. O o goCam é um exemplo. Depois de instalar o aplicativo no celular, basta conceder as permissões necessárias para que ele funcione.

Para usá-lo, posicione o dispositivo no local desejado e prepare uma pose. Em seguida, levante a mão para ativar a contagem do timer. Uma contagem de três segundos se iniciará na tela e, quando ela terminar, a foto é registrada.

7 de 8 O app GoCam permite usar gestos com as mãos para tira foto no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro O app GoCam permite usar gestos com as mãos para tira foto no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Usando o botão de volume dos fones

Também é possível tirar foto no Iphone a partir de um truque simples se você estiver usando earpods - os fones de ouvido com fio da Apple. Para isso, basta abrir o app de câmera no celular, fazer a pose e pressionar o botão de volume dos fones para que uma foto seja registrada.

8 de 8 O botão de volume dos earpods pode ser usados para tirar fotos no iPhone (iOS) — Foto: Thássius Veloso/TechTudo O botão de volume dos earpods pode ser usados para tirar fotos no iPhone (iOS) — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Com informações de MakeUseOf

Veja também: Como liberar espaço no celular? Veja opções para Android e iPhone