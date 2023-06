6 motivos para comprar um MacBook em vez de um notebook Windows

MacBook Air e MacBook Pro são as duas linhas de notebooks da Apple . Sonho de consumo de muitos entusiastas de tecnologia, os portáteis da maçã se destacam por unir hardware premium a um design minimalista. A facilidade de conexão com outros produtos da marca, como iPhone , iPad e Apple Watch , também costuma ser um atrativo para fãs da Apple. Apesar disso, muitos consumidores, principalmente os que não são tão familiarizados com a marca, têm dúvidas se comprar um MacBook vale a pena, já que esses dispositivos costumam ser bem mais caros do que um notebook Windows .

Com um sistema operacional próprio, o macOS, os notebooks da Apple se diferenciam bastante em relação aos demais e podem trazer benefícios para vários tipos de consumidores. Criativos que lidam com softwares pesados, como os editores de vídeo, costumam gostar da interface dos aparelhos, enquanto investidores assertivos têm a garantia de um bom valor de revenda. Confira, no guia abaixo, seis motivos para comprar um MacBook em vez de um notebook Windows e entenda se esta é a melhor opção para você.

1 de 7 MacBook é melhor que notebook Windows? Veja seis vantagens dos portáteis da Apple — Foto: Unsplash/Rubén Menárguez MacBook é melhor que notebook Windows? Veja seis vantagens dos portáteis da Apple — Foto: Unsplash/Rubén Menárguez

1. Ecossistema Apple

Para quem já utiliza um iPhone ou iPad, considerar um MacBook passa a ser natural, uma vez que os laptops da Apple utilizam um sistema que promete uma total integração com iOS e iPadOS dos celulares e tablets da maçã.

2 de 7 Para fãs da Apple, vale a pena investir no ecossistema de produtos da marca — Foto: Unsplash/Vista Wei Para fãs da Apple, vale a pena investir no ecossistema de produtos da marca — Foto: Unsplash/Vista Wei

Hoje, o conceito de ecossistema já está presente em diversas marcas, como Samsung e Amazon, mas a Apple é considerada uma das pioneiras no assunto. Desde a época do iPod, os produtos da maçã são pensados para promover a melhor integração possível entre si, o que acontece muito bem até hoje. Optar por um ecossistema da marca tende a oferecer muito mais comodidade e até produtividade, permitindo que o compartilhamento de arquivos, calendário, apps e funções se dê de uma maneira muito mais inteligente.

2. macOS

O sistema operacional dos MacBooks é o macOS, que, como mencionado, oferece integração com outros sistemas da Apple e oferece uma usabilidade muito diferente do Windows, seu principal concorrente no mercado, e de outras soluções como o Linux. Por ter o seu ecossistema como prioridade, a Apple garante que o hardware os softwares que entram em contato com seus sistemas sejam muito bem controlados e adaptados a eles.

3 de 7 macOS é o sistema operacional próprio da Apple para notebooks e PCs — Foto: Divulgação/Apple macOS é o sistema operacional próprio da Apple para notebooks e PCs — Foto: Divulgação/Apple

Desta forma, o macOS é um sistema ágil, estável e intuitivo. Além disso, por ser mais restritivo quanto a aplicações de terceiros, o sistema oferece diversas opções nativas e exclusivas muito interessantes para produtividade, criatividade e o entretenimento, como o aplicativo Preview. Além disso, na App Store, é possível encontrar os principais softwares do mercado adaptados para rodar perfeitamente no dispositivo.

3. Interface e usabilidade

Os MacBooks contam com diversos recursos que prometem tornar a rotina dos usuários mais funcional, com ferramentas tanto no hardware quanto no software que prometem aprimorar a experiência com os equipamentos.

O trackpad, por exemplo, é um dos grandes diferenciais do aparelho. Responsivo por meio de sensores hápticos magnéticos em vez de botões, como acontece na maioria dos notebooks, o trackpad do MacBook permite uma experiência bem mais suave de navegação. Além disso, é possível definir diversos atalhos para diferentes gestos de acordo com a necessidade do usuário.

Alguns modelos, como o MacBook Pro com M2, contam ainda com a Touch Bar, uma espécie de painel com suporte a toques que substitui algumas teclas do teclado para adicionar um menu completamente personalizável de comandos.

4 de 7 Touch Bar substitui as teclas F1 a F12 no teclado do MacBook Pro com M2 — Foto: Divulgação/Apple Touch Bar substitui as teclas F1 a F12 no teclado do MacBook Pro com M2 — Foto: Divulgação/Apple

O sistema, por sua vez, permite diversas interações de maneira mais simples, como arrastar arquivos para ícones de aplicações para executá-los, além de um explorador de arquivos muito mais eficiente do que o do Windows, que funciona sem internet e torna o dia a dia com o sistema mais inteligente e prático.

4. Segurança

Diferentemente do que algumas pessoas pensam, o macOS não é um sistema completamente imune a malwares (vírus), mas é verdade que acabam existindo menos softwares mal-intencionados que conseguem atacar o sistema da Apple. Isto porque todo software que entra no sistema é altamente verificado pela empresa norte-americana.

5 de 7 Página do macOS Sierra na Mac App Store mostra uma série aplicativos disponíveis para o MacBook — Foto: Felipe Vinha/TechTudo Página do macOS Sierra na Mac App Store mostra uma série aplicativos disponíveis para o MacBook — Foto: Felipe Vinha/TechTudo

Por conta das limitações impostas pela Apple a softwares de terceiros, exigindo que a maioria deles seja disponibilizada apenas pela loja oficial do sistema, a App Store, existem muitas barreiras a serem ultrapassadas por um malware antes de chegar ao sistema operacional do notebook. Por conta desta curadoria detalhista da empresa, portanto, é bem raro que softwares considerados suspeitos consigam adentrar o sistema de um MacBook, diferentementedo que acontece em notebooks com Windows.

5. Design e qualidade de construção

Sem dúvidas, o design dos MacBooks é um dos pontos que mais chama atenção dos interessados em produtos da Apple. Os notebooks são ultrafinos e leves e contam com um acabamento metálico unificado que, além de chamar atenção, ainda garante mais durabilidade para o produto.

6 de 7 MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini de 2020 com chip M1 — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini de 2020 com chip M1 — Foto: Divulgação/Apple

A qualidade de construção dos laptops da Apple faz com que os MacBooks sejam mais resistentes do que boa parte de seus concorrentes, mesmo modelos usados que já têm alguns anos de mercado. Quando bem conservados, estes dispositivos acabam tendo uma sobrevida de cerca de seis anos com poucos danos.

6. Valor de revenda

Por falar em MacBooks usados, os laptops da Apple são alguns dos artigos mais procurados em sites e serviços que permitem o anúncio de produtos usados. Por sua qualidade e durabilidade, estes aparelhos, mesmo usados, acabam tendo um valor superior ao de outros do segmento, o que pode ser um diferencial para quem busca um investimento assertivo que não vai decair de preço tão rapidamente.

7 de 7 MacBook Pro de 2012 ainda é encontrado na casa de alguns usuários — Foto: Yuri Neri/TechTudo MacBook Pro de 2012 ainda é encontrado na casa de alguns usuários — Foto: Yuri Neri/TechTudo

Com informações de Hexnode, TechRadar e MakeUsOf

