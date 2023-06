6 motivos para investir em uma casa inteligente e como começar

Como podem ser controlados pelo celular, por meio de aplicativos, ou até com comandos de voz voz, por assistentes virtuais, os aparelhos prometem uma rotina mais simples e mais inclusiva nas tarefas de casa. Se você está na dúvida se vale a pena investir em uma casa inteligente, confira a lista abaixo e veja seis vantagens dos aparelhos smart para saber como começar a tornar sua casa mais funcional.

2 de 7 Aparelhos de casas conectadas podem ser controlados pelo celular — Foto: Reprodução/Samsung Aparelhos de casas conectadas podem ser controlados pelo celular — Foto: Reprodução/Samsung

1. Segurança aprimorada

A segurança é uma das principais vantagens das casas inteligentes, já que a tecnologia smart proporciona controle e monitoramento doméstico mais eficientes. Câmeras de segurança inteligentes vão além do simples monitoramento de atividades em tempo real, podendo identificar pessoas por meio de recursos avançados como o reconhecimento facial. As fechaduras inteligentes adicionam uma camada extra de proteção ao permitir que você controle o acesso à sua casa remotamente, concedendo ou revogando permissões a qualquer momento.

As casas inteligentes também podem estar equipadas com sensores de movimento, que são capazes de detectar atividades incomuns e enviar alertas diretamente para o seu smartphone, mantendo-o informado em tempo real. Outro ponto positivo são os sistemas de alarme inteligentes, que podem se conectar diretamente aos serviços de emergência, fornecendo uma resposta rápida em caso de qualquer problema.

3 de 7 Geladeiras smart são uma ótima forma de economizar energia na cozinha — Foto: Tainah Tavares/TechTudo Geladeiras smart são uma ótima forma de economizar energia na cozinha — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

2. Economia de energia

Com a utilização de aparelhos e sistemas inteligentes, é possível otimizar o consumo de energia elétrica de maneira eficiente e sustentável. Dispositivos como termostatos, iluminação e eletrodomésticos inteligentes têm a capacidade de ajustar seu funcionamento de acordo com padrões de uso, condições ambientais e horários do dia, evitando o desperdício de energia.

Os termostatos inteligentes, por exemplo, podem aprender os horários em que a casa está vazia e ajustar a temperatura, reduzindo o uso desnecessário de aquecimento ou da refrigeração. Já as lâmpadas inteligentes podem ser programadas para desligar automaticamente quando não há ninguém na sala, e os eletrodomésticos smart podem funcionar nos horários de menor demanda energética, quando a eletricidade é geralmente mais barata. Assim, a casa inteligente não apenas promove a sustentabilidade por meio da redução do consumo de energia, como também pode gerar economia significativa na conta de luz.

3. Automatização

A automatização é um dos principais pilares das casas inteligentes, trazendo conveniência e eficiência para as rotinas diárias. Graças a esta tecnologia, diversas tarefas domésticas podem ser programadas para ocorrer automaticamente ou ser controladas com simples comandos de voz ou toques no celular. Desde a programação do café para ser feito pela manhã até a abertura das cortinas com o nascer do sol, a casa inteligente pode tornar a vida cotidiana muito mais fácil e agradável.

Muitos dispositivos inteligentes possuem a capacidade de aprender com os padrões de comportamento dos usuários e ajustar suas funções de acordo. Algumas marcas, inclusive, permitem controlar vários aparelhos de uma vez só — tudo por meio do celular.

4 de 7 Praticidade é um dos maiores benefícios de uma casa inteligente — Foto: Divulgação/Samsung Praticidade é um dos maiores benefícios de uma casa inteligente — Foto: Divulgação/Samsung

4. Conforto e conveniência

Conforto e conveniência são duas das principais razões pelas quais muitas pessoas optam por tornar suas casas inteligentes. Graças à tecnologia avançada e à conectividade sem precedentes que os aparelhos inteligentes oferecem, é possível personalizar a experiência de vida em casa de acordo com as necessidades e preferências individuais. Pode-se ajustar iluminação, temperatura e música ambiente com apenas alguns cliques ou comandos de voz, proporcionando um ambiente perfeitamente adaptado a cada momento.

A conveniência de poder controlar vários aspectos da casa de qualquer lugar é inigualável. Com um smartphone e conexão à Internet, você pode verificar o sistema de segurança, alterar a temperatura, fechar cortinas ou ligar a máquina de lavar smart, de onde quer que esteja. Assim, as casas inteligentes aumentam o conforto ao oferecer um controle personalizado do ambiente doméstico e simplificam a vida cotidiana ao permitir que muitas tarefas sejam realizadas com facilidade e eficiência.

5 de 7 Caixas Echo são ótimas aliadas para o monitoramento remoto dos aparelhos inteligentes — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Caixas Echo são ótimas aliadas para o monitoramento remoto dos aparelhos inteligentes — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

5. Monitoramento Remoto

O monitoramento remoto é uma das características mais empolgantes das casas inteligentes. Esta capacidade permite que os proprietários verifiquem e controlem seus lares de praticamente qualquer lugar do mundo, desde que tenham uma conexão com a internet. Seja para checar as câmeras de segurança, ajustar a iluminação ou a temperatura, ou mesmo para verificar se todos os aparelhos estão desligados, os proprietários de casas inteligentes têm um nível de controle sem precedentes sobre suas propriedades, mesmo a distância.

Boa parte dos dispositivos de casa inteligente podem enviar notificações em tempo real por smartphone em caso de qualquer problema ou atividade suspeita. Se uma câmera de segurança detectar movimento enquanto você estiver fora, ou se um sensor de fumaça detectar sinais de incêndio, você será notificado imediatamente, o que também reforça a segurança do imóvel.

6. Acessibilidade

As casas inteligentes trazem inúmeras vantagens no que diz respeito à acessibilidade, sendo uma verdadeira revolução para pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou qualquer indivíduo que tenha dificuldades em realizar certas tarefas domésticas. Com comandos de voz, é possível controlar uma variedade de funções domésticas, como ligar e desligar luzes, ajustar a temperatura ambiente, trancar portas, ligar eletrodomésticos, entre outras.

Existem dispositivos de casa inteligente que podem ser programados para automatizar tarefas de acordo com horários e padrões pré-definidos. Isto pode ser particularmente útil para pessoas com deficiências cognitivas, que podem ter dificuldades para lembrar de realizar certas atividades.

Um sistema de iluminação inteligente pode ser programado para ligar as luzes externas ao anoitecer e desligá-las ao amanhecer, ou um assistente virtual pode lembrar o usuário de tomar seus medicamentos em horários específicos. Portanto, a acessibilidade é uma das grandes vantagens das casas inteligentes, possibilitando a muitas pessoas uma vida mais independente e confortável.

Como começar uma casa inteligente?

A transformação de sua casa em uma casa inteligente não precisa ser uma tarefa complexa. Com alguns dispositivos básicos, você pode iniciar sua jornada em direção a uma casa mais conveniente, segura e eficiente. Um dispositivo Amazon Echo, a famosa Alexa, costuma ser um excelente ponto de partida. Os assistentes virtuais permitem o controle de outros dispositivos inteligentes por meio de comandos de voz, respondem perguntas, reproduzem músicas, realizam chamadas, entre outras funções.

6 de 7 Amazon Echo Dot 5 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Amazon Echo Dot 5 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A Echo Dot 5 é o modelo mais atual das caixas de entrada da Amazon e tem compatibilidade com diversos dispositivos smart como tomadas, lâmpadas, fechaduras e condicionadores de ar. O produto está disponível para compra por cerca de R$ 407 à vista ou R$ 429 em parcelas.

Outra boa opção para iniciantes são as lâmpadas inteligentes. Modelos como as Philips Hue permitem o controle da iluminação da sua casa utilizando o um assistente virtual, como a Alexa, ou o próprio smartphone, podendo ajustar a intensidade e até a cor da luz. O produto permite a programação da rotina e diferentes configurações de iluminação para despertar, trabalhar e assistir à TV. O kit com três lâmpadas pode ser adquirido na Amazon por aproximadamente R$ 955.

Apesar de já serem comuns em muitas residências, as smart TVs são um produto essencial das casas inteligentes. Modelos básicos de marcas famosas como Samsung e LG trazem uma variedade de funções inteligentes, desde o acesso a serviços de streaming até a navegação na internet, além de se integrarem com outros dispositivos inteligentes.

7 de 7 Smart TV Samsung UN43AU7700GXZD — Foto: Reprodução/Amazon Smart TV Samsung UN43AU7700GXZD — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo UN43AU7700GXZD da Samsung tem tela UHD 4K, taxa de atualização de 60 Hz e conta com conexões Wi-Fi e Bluetooth. Além disso, a TV tem Alexa, Google Assistente e Bixby integrados, permitindo que o usuário escolha seu assistente virtual preferido para controlar diversos aparelhos conectados e construir o hub da sua casa inteligente. O produto está à venda em oferta na Amazon por valores a partir de R$ 1.899.

Gostou dos produtos? Compre aqui alexa Echo Dot (5ª geração) R$ 429 Ir à loja KIT Philips Hue White & Color Ambiance A60 E27 R$ 955 Ir à loja COM ALEXA Samsung UN43AU7700GXZD R$ 1.899 Ir à loja

Casa conectada: quantos dispositivos inteligentes dá para ter em casa?

Casa conectada: quantos dispositivos inteligentes dá para ter em casa?