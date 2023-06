6 plataformas incríveis para você assistir a filmes online com seus amigos

📝 Como assistir filmes, series e animes na TV em qualquer formato? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

A distância não é um problema para quem gosta de assistir a filmes e séries com amigos e familiares. É possível baixar extensões para navegadores como Google Chrome e Firefox que permitem organizar sessões de cinema em grupo e a distância. Nessas plataformas, basta que o anfitrião crie uma sala virtual e convide outros espectadores para participar. As watch parties também oferecem diversos recursos de interação, como emojis, chats e até mesmo vídeos – o que torna a experiência ainda mais interativa e divertida.

Há diversas diversas opções de serviços que podem ser acessadas gratuitamente ou por meio de planos premium, com recursos mais completos. Para escolher uma plataforma para a festa virtual, é preciso levar em consideração quais streamings podem ser integrados e os requisitos para a criação das salas e acesso dos espectadores. Por isso, o TechTudo preparou uma lista com seis plataformas de watch party para escolher na hora de reunir o amigos. Confira a seguir.

1. Teleparty

A extensão Teleparty (antiga Netflix Party) permite que duas ou mais pessoas assistam a filmes e séries juntos, mesmo a distância. Nela, há um chat embutido na interface que permite interagir facilmente durante a exibição do vídeo. Para utilizar, basta que um dos participantes crie uma sala virtual e encaminhe o link para os demais. Vale lembrar que todo o grupo deve baixar a extensão para conseguir assistir aos conteúdos de forma simultânea.

O recurso é compatível com os navegadores Google Chrome, Microsoft Edge, Opera e Firefox, mas ainda não está disponível para dispositivos móveis. Para iniciar a exibição coletiva, basta reproduzir o vídeo desejado e clicar no ícone da extensão “TP”, que fica na barra de endereço do navegador. Feito isso, é preciso selecionar a opção “Start the Party” ("Começar a festa", em português) e, então, copiar e enviar o link para os convidados. Vale lembrar que a extensão é gratuita, mas todos os participantes precisam ter uma conta ativa na plataforma de streaming que for escolhida para a watch party.

2. Prime Video Watch Party

A Watch Party é uma extensão para Google Chrome que permite que os assinantes do Prime Vídeo assistam aos conteúdos da Amazon em grupo, remotamente. Para isso, basta que um participante crie uma sala virtual dentro da plataforma de streaming e compartilhe o link com os demais convidados.

A festa virtual comporta até 100 pessoas, e os participantes podem interagir por meio de emojis e de um chat embutido na interface. A Watch Party da Amazon só pode ser utilizada em navegadores no computador – com exceção do Safari –, ou seja, o recurso ainda não está disponível para apps para Android, iPhone (iOS), smart TVs ou consoles.

3. Disney+ Group Watch

O Group Watch é um recurso integrado ao streaming Disney+ disponibilizado para assinantes e sem cobranças adicionais. A plataforma pode ser acessada em navegadores no computador ou por meio do aplicativo da plataforma para Android e iPhone (iOS). O catálogo conta com filmes e séries, incluindo conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Para iniciar a festa, um dos participantes deve acessar a plataforma do streaming, escolher o título a que deseja assistir e clicar no ícone do Group Watch. Depois, basta selecionar o botão de "+" para convidar amigos. A interação durante a exibição acontece via emojis e chat integrado à plataforma.

4. Apple SharePlay

O SharePlay é um recurso disponível para dispositivos Apple que permite o compartilhamento de telas, streamings e músicas em tempo real por meio de chamadas de FaceTime. Basta iniciar o contato por vídeo, abrir o serviço desejado e dar play na reprodução simultânea.

O SharePlay é integrado a diversas plataformas, como Apple Music, Disney+, HBO Max e TikTok. Novamente, todos os participantes precisam ter acesso ao conteúdo compartilhado em seus dispositivos individuais, seja por meio de uma assinatura ou da compra do produto.

5. Scener

Scener é uma extensão para Google Chrome que pode ser integrada a diversos serviços de streaming, como Netflix, Disney+ e HBO Max. Na plataforma, é possível criar salas virtuais com até dez pessoas, que poderão interagir por meio de vídeo, chat e emojis. Mais uma vez, tanto anfitriões quanto convidados devem ter uma conta Scener e baixar a extensão no Google Play Store.

Para convidar participantes, basta enviar o link o ou o código da sala aos interessados. Quem tiver um código deve acessar Scener.com e clicar no botão “Have a Code?” ("Tem um código?", em português) no topo da tela. Integrantes que entrarem na festa por meio de celulares ou tablets precisarão de um segundo dispositivo, como um computador ou uma smart TV, para assistir ao vídeo e sincronizar a exibição manualmente.

A versão Premium do Scener custa US$ 2,99 por mês (R$ 14,59 em conversão direta) e pode ser testada gratuitamente por 30 dias. A assinatura elimina os anúncios e dá acesso prioritário para testar novos recursos antes do público geral.

6. Twoseven

Twoseven é uma extensão para Google Chrome e Firefox que permite integração com diversas plataformas, como Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. Os espectadores podem se reunir em salas privativas ou participar de sessões públicas mais amplas, interagindo por meio de chat e vídeo.

A plataforma ainda permite o compartilhamento de tela, o que torna possível exibir conteúdos de sites ou streamings não suportados pela Twoseven. Outro diferencial do serviço é que todos os participantes podem controlar exibições privadas, iniciando, pausando ou avançando os vídeos.

