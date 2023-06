6 programas de afiliados para você participar e ganhar dinheiro online

É possível ganhar dinheiro na Internet a partir de programas de afiliados em lojas e marketplaces . Com eles, os participantes recebem comissões pela venda de produtos adquiridos por meio de uma URL personalizada. As comissões variam conforme a categoria, mercadoria e programa. Entre as opções disponíveis online, destaca-se o programa de afiliados da Shein , que oferece de 10% a 20% de comissão, e o da Shopee , que trabalha com comissões de até 14%. Os depósitos do pagamento também mudam de acordo com as regras do programa. Na lista a seguir, o TechTudo reúne seis opções de programas para você vender como afiliado online.

1. Programa de afiliados Amazon

O programa Associados da Amazon tem como foco donos de sites e blogs que anunciam os produtos do e-commerce em seus endereços online. Quando o cliente realiza a compra a partir do link compartilhado, o afiliado recebe a comissão — que varia entre 8% a 15%, conforme a categoria do produto. O cadastro no programa é gratuito e ocorre por meio do site "associados.amazon.com.br" (sem aspas).

Logo após o cadastro, já é possível começar a criar links para os produtos e incorporá-los ao seu website. A plataforma efetua o pagamento das comissões mensalmente, na conta-corrente do afiliado, após 60 dias contados do término de cada mês.

2. Programa de afiliados Shopee

Para ser um afiliado Shopee, basta fazer a inscrição no programa gratuitamente pelo site "shopee.com.br/m/programa-de-afiliados" e aguardar a aprovação do cadastro. Os ganhos na plataforma variam conforme a quantidade e a categorias das vendas, podendo chegar a até 14% de comissão.

Na Shopee, todos os produtos disponíveis no site e no aplicativo podem ser indicados por meio dos links especiais do afiliado. Segundo a empresa, alguns influenciadores parceiros chegam a receber um lucro médio mensal de até R$ 15 mil.

3. Programa de afiliados AliExpress

No programa de afiliados do AliExpress, os usuários costumam ter um retorno em comissões de 3% a 9% dos itens vendidos. Segundo o AliExpress, qualquer usuário com forte presença online (ou seja, quantidade de seguidores e engajamento) pode participar da plataforma e obter um retorno interessante com o programa.

Vale destacar que alguns produtos, quando ofertados por vendedores que não aderiram ao programa de afiliados, não fornecem comissão. Para não correr o risco de divulgar um produto sobre cuja venda você não terá retorno, acesse o checador de links do AliExpress (https://portals.aliexpress.com/linkchecker.htm) e cole o link da mercadoria em questão. Assim, você saberá se o item faz parte do programa ou não.

4. Programa de afiliados Shein

O programa de afiliados da Shein é voltado para participantes do nível S3 do Shein VIP com mais de 18 anos de idade. Um ponto importante para a aprovação de um afiliado é, segundo a empresa, a quantidade de seguidores nas redes sociais. Por isso, durante a realização do cadastro, é preciso inserir os links dos seus perfis pessoais em redes como Instagram, TikTok, Facebook, Twitter e até YouTube.

Para participar do programa de afiliados da Shein, é necessário se inscrever pelo site ‘’br.shein.com/campus-affiliate-a-1500.html’’ (sem aspas) e seguir as orientações indicadas. A empresa oferece comissão de 10% a 20% por cada venda de produtos feita a partir dos links personalizados dos afiliados. É possível divulgar todos os produtos da loja virtual.

5. Programa de afiliados Magalu

O Programa de Afiliados da Magalu segue a mesma lógica dos demais desta lista: ele é voltado para usuários com mais de 18 anos que querem gerar uma renda extra. O cadastro pode ser feito de maneira gratuita pelo site "parceiromagalu.com.br" (sem aspas). O Marketplace oferece de 1% a 12% de comissões para os afiliados, sendo possível divulgar mais de 7 milhões de produtos. O pagamento das comissões é realizado mensalmente — sempre que o afiliado acumular ao menos R$ 50 em comissões.

6. Programa de afiliados Hotmart

O último item desta lista é o programa de afiliados da Hotmart. Os usuários interessados na comissão devem se cadastrar por meio do site oficial "hotmart.com" (sem aspas) e fornecer seus dados bancários. Um diferencial da plataforma é que ela apresenta dois tipos de afiliados: "Autoridade", referente a influenciadores ou outras pessoas com grandes audiências online, e "Árbitros", destinado a pessoas comuns.

Na Hotmart, os afiliados são pagos de acordo com a configuração definida pelo produtor do infoproduto. O dinheiro da comissão pode ser sacado a partir de 30 dias corridos, considerando o prazo de garantia, no caso de afiliados que vendem em real. Caso o pagamento seja feito via Pix e boleto bancário, o prazo será de 2 dias (válido apenas para o Brasil).

Com informações de Magalu e Hotmart

