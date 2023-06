6 razões para você nunca deixar o seu celular exposto ao sol

Dias de sol são belos e agradáveis, mas não para os nossos celulares . Devido ao aumento excessivo da temperatura, a exposição à luz solar por muito tempo pode causar desde contratempos, como a queda de desempenho, travamentos e a limitação de algumas funções, até danos na bateria, no touchscreen e em outros componentes do smartphone. Nas linhas a seguir, conheça seis motivos para você não deixar o seu telefone sob a luz do sol, para mantê-lo "saudável" e para evitar a exposição desnecessária ao calor.

Cuidado ao colocar o celular sob o sol!

1. O celular vai esquentar

Pode parecer óbvio, mas não custa alertar: ao deixar o smartphone sob o sol, a temperatura do dispositivo vai subir na mesma hora. Pode parecer apenas um desconforto para as mãos, mas o aquecimento causa diversos contratempos ao smartphone.

Como descreveremos mais adiante, o fenômeno pode apenas deixá-lo mais lento, sem causar mais problemas. Mas também pode resultar em danos em componentes, especialmente a bateria, que é mais sensível a temperaturas elevadas. Portanto, é bom avisar: evite usar o smartphone sob o sol.

2. Algumas funções podem ficar limitadas

O aquecimento traz impactos imediatos ao desempenho do celular, que pode começar a travar logo de cara. Algumas funções, como o uso da câmera, também podem ser limitadas para evitar danos maiores — ou seja, você não conseguiria tirar a tão desejada foto na praia.

Em alguns casos, o sistema operacional pode forçar o desligamento do celular. Por isso, verifique no manual ou com a fabricante as temperaturas de funcionamento do dispositivo, para evitar danos e contratempos no dia a dia.

iPhone quente com superaquecimento e aviso de temperatura

3. A bateria pode perder a sua capacidade

A exposição à luz solar aumenta a temperatura do celular quase que imediatamente. Além de ser um incômodo ao segurá-lo nas mãos, o comportamento ainda tende a reduzir a carga do celular imediatamente.

Mas este não é o único problema. Caso você mantenha o celular sob o sol por muito tempo, a bateria pode começar a perder o desempenho, com risco de perder a capacidade até de ser recarregada.

4. A bateria pode estufar

Outros danos podem ocorrer com as altas temperaturas causadas pela exposição ao sol. É o caso do estufamento da bateria, que não necessariamente representa um risco, a depender da situação, segundo uma reportagem do Washington Post. Todavia, é um indicador de que a peça está apresentando problemas.

Além disso, o inchaço da bateria pode causar outros problemas do celular. Afinal, atualmente, os smartphones são extremamente finos. Com o acréscimo de tamanho do componente, outras partes tendem a sofrer avarias, como a tampa traseira, que pode começar a descolar na sequência.

Status da bateria no Galaxy

5. A tela pode parar de funcionar

A tela tende a sofrer danos com a exposição ao calor. Em outras palavras: além da bateria, caso você permaneça com o celular debaixo do sol por bastante tempo, o touchscreen também pode começar a ficar mais inconsistente até a temperatura abaixar.

Este não é o único incômodo: nem todos os painéis oferecem uma grande faixa de brilho para manter as imagens com cores vivas e forte contraste.

6. Você pode perder os seus dados

No pior cenário, o seu celular pode parar de funcionar por completo. Afinal, os demais componentes internos também correm risco de sofrer avarias com as temperaturas mais elevadas, fazendo até mesmo com que o smartphone deixe de ligar.

Este problema ainda pode causar uma dor de cabeça maior, se você não fez backup previamente: a perda dos dados guardados no telefone.

